Обзор CARCAM HYBRID 4 Signature. Гибридный видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором и честным 4К

Не так давно прошел анонс и стартовали продажи нового CARCAM HYBRID 4 Signature. Это гибридный видеорегистартор с сигнатурным радар-детектором, оснащенный 8 Мп матрицей Sony STARVIS IMX 415 с поддержкой съемки в разрешении 4К. Из его особенностей отмечаются магнитное крелпение, обновление прошивки и базы с помощью приложения для смартфона, поляризационный фильтр, сигнатурный режим детектирования и поддержка емких карт памяти.

CARCAM HYBRID 4 Signature

В официальном интернет-магазине доступен за 14 990 рублей.

Комплектация

Комплект включает клипсы для фиксации кабеля, зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, крепление с площадкой под скотч, две статические наклейки, поляризационный фильтр и документацию. Собрано все в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением.

CARCAM HYBRID 4 Signature

CARCAM HYBRID 4 Signature обзор

Внешний вид

Внешнее исполнение и качество сборки соответствует моделям премиального уровня. В оформлении отсутствуют броские и яркие элементы.

CARCAM HYBRID 4 Signature

На сторону дороги направлен объектив, оптическая группа которого собрана из 6 стеклянных линз. Угол обзора 170 градусов.

CARCAM HYBRID 4 Signature

Изначально на объективе зафиксирован поляризационный фильтр. Он уменьшает количество солнечных бликов и отражений от лобового стекла. Его можно настраивает поворотом по часовой или против часовой стрелки.

CARCAM HYBRID 4 Signature

Для фиксации на лобовом стекле владелец сможет выбрать между вакуумной присоской с прижимной ножкой и площадкой со скотчем. К ним с помощью накатанного винта подсоединяется магнитный блок со сквозной подачей питания.

CARCAM HYBRID 4 Signature

Оба дают возможность поворачивать на 360 градусов и изменять угол наклона. На стекле можно будет зафиксировать антистатическую пленку, которая тоже входит в комплект.

CARCAM HYBRID 4 Signature

В основании модуля крепления помимо гнезда питания есть и вход под вторую камеру, которая позволит контролировать обстановку позади или в салоне транспортного средства. Данную камеру можно приобрести отдельно.

CARCAM HYBRID 4 Signature

Сторону водителя у CARCAM HYBRID 4 Signature занимает цветной дисплей с диагональю 3’’, который поддерживает функцию автоматической настройки яркости. Данные с него хорошо читаемы при разном уровне внешнего освещения.

CARCAM HYBRID 4 Signature

Управляется при помощи группы механических кнопок. Размещенных на боковых гранях. Взаимодействие с интерфейсом реализовано логично и интуитивно понятно.

CARCAM HYBRID 4 Signature

Запись файлов видеорегистратор ведет на карту памяти формата microSD. Тесты велись с накопителем объемом 256 Гбайт.

CARCAM HYBRID 4 Signature

В комплекте с устройством идет адаптер питания с запасом по длине кабеля. Владелец сможет организовать аккуратную укладку под обшивкой, для этого также в комплект положили набор клипс

CARCAM HYBRID 4 Signature

За автономную работу и аварийную остановку видеозаписи отвечает суперконденсатор. Он не подвержен вздутию и износу, а также гарантирует исправную работу регистратора при низких температурах.

Настройки

Экран настроек разделен на четыре вкладки. В первой выводится набор опций по видеосъемке. Разрешение, длительность циклов, WDR и HDR, экспозиция. Детектор движения, запись звука, дачтик удара. Для съемки на трассе можно активировать таймлапс.

CARCAM HYBRID 4 Signature

Режимы работы радар-детектора. Скоростные отсечки, при которых будет проходить смена режимов между ГОРОД и ТРАССА. Допустимое превышение. Максимальная скорость. Голосовые и звуковые оповещения.

CARCAM HYBRID 4 Signature

Отключение отдельных диапазонов и камер. Громкость оповещений. Автоматическое приглушение. Управление GPS-информатором.

CARCAM HYBRID 4 Signature

Тип штампа на роликах. Автоматическое отключение экрана и его яркость. Часовой пояс и другие параметры работы системы.

CARCAM HYBRID 4 Signature

Софт

CARCAM HYBRID 4 Signature поддерживает Wi-Fi соединение с помощью встроенной точки доступа. Для взаимодействия со смартфоном на него предварительно нужно будет установить бесплатное приложение, доступное для загрузки в магазине приложений для iOS и Android.

CARCAM HYBRID 4 Signature

Оно поддерживает функцию обновления прошивки и базы данных. Загрузка проходит, не снимая видеорегистратор со стекла.

CARCAM HYBRID 4 Signature

Выводится базовый список настроек. Данные по объему доступной памяти на накопителе и кнопка для форматирования накопителя.

CARCAM HYBRID 4 Signature

Просмотр отснятых файлов. Выбранный можно просмотреть, перенести в память смартфона или удалить.

Радар-детектор

CARCAM HYBRID 4 Signature

Доступны несколько режимов работы радар-детектора: Трасса, Город, Смарт. В последнем смена между Трасса и Город проходит автоматически в зависимости от текущей скорости движения. Детектировал разные типы камер, включая ПОЛИСКАН, КОРДОН, КРИС, АМАТА и др.

CARCAM HYBRID 4 Signature

Дальность детектирования в среднем составляла 1 километр. Всегда была возможность скорректировать скоростной режим. CARCAM HYBRID 4 Signature поддерживает сигнатурное детектирование, определяя радарные комплексы по «подписям». Такой способ определения позволяет эффективно отсекать ложные срабатывания.

CARCAM HYBRID 4 Signature

Дополнительно к нему используется GPS-информатор, выводящий предупреждений по стационарным точкам. Это разные типы радарных и фотокомплексов. По ним выводятся данные по разрешенной скорости на участке, типу комплекса и расстоянию до его размещения. Встроенный процессор умеет определять знаки со скоростными ограничениями автоматически по пути движения.

CARCAM HYBRID 4 Signature

За время длительных тестов мы не встречали систем, которые не сопровождались звуковым или голосовым предупреждением. Поддерживается одновременный вывод информации по двум разным типам систем.

Видеосъемка

Установлена передовая платформа. Это процессор Novatek NTK96670 с 8 Мп матрицей Sony IMX415. Максимальное разрешение съемки 4K 3840×2160p 30 кадр/с. Это честное разрешение, без цифрового увеличения (интерполяции).

Дневная съемка CARCAM HYBRID 4 Signature

Также в настройках можно выбрать удвоенное количество кадров для разрешения 1920×1080p (60 кадр/с). С ним повышается плавность изображение и упрощается кадрирование. Номерные знаки хорошо читаемы в дневное и ночное время. Поддерживаются HDR и WDR.

Ночная съемка CARCAM HYBRID 4 Signature

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorCARCAM HYBRID 4 Signature – гибридный видеорегистратор с сигнатуртным радар-детектором и GPS-информатором, поддерживающий съемку в 4К-разрешении. Установленный в нем Wi-Fi модуль упрощает процесс обновления базы и прошивки, а также дает возможность делать резервные копии выбранных снимков. К плюсам отенсем быстросъемное магнитное крепление, возможность аккуратного монтажа, детальные настройки, IPS-дисплей, расширенную комплектацию, суперконденсатор, поддержку емких карт памяти, несколько режимов работы, возможность добавления дополнительной камеры.
CARCAM HYBRID 4 Signature получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы CARCAM HYBRID 4 Signature
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