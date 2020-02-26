Обзор CamShel Pilot. Сигнатурный комбо видеорегистратор

Не так давно Camshel представили свой первый комбо-видеорегистратор Pilot с поддержкой сигнатурных технологий. Построен на базе процессора Novatek 96658 с матрицей GC2053. Отличительными особенностями стали патч-антенна, поддержка емких накопителей и суперконденсатор.
Рекомендованная стоимость составляет 10 440 рублей. Продажи уже стартовали.
CamShel Pilot обзор
КомплектацияПомимо зарядного устройства в прикуриватель и крепления на лобовое стекло, владелец получает TFT-ридер, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам.
Внешний видДля формата комбо видеорегистратора CamShel Pilot выполнен в компактном корпусе. В видеорегистраторе используется передовая патч-антенна, занимающая ограниченное пространство в углу корпуса.
На фронтальной панели помимо неё выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз, с углом обзора в 140 градусов.
Собран корпус из черного пластика с софт-тач покрытием. Внешний вид аккуратный и привлекательный. На лобовом стекле занимает ограниченное пространство.
Для фиксации на стекле используется крепеж со сквозным питанием. В основании расположено гнездо питания. Есть возможность поворота вокруг оси, направляя видеорегистратор в нужную сторону.
Комплектный адаптер с запасом по длине кабеля, что позволит владельцу организовать аккуратный монтаж в салоне автомобиля.
На внутренней стороне расположен цветной дисплей с диагональю 2.31 дюйма. Изображение хорошо читается под разными углами наклона в ночное и дневное время.
Управляется при помощи группы из пяти механических кнопок с нанесенной маркировкой. Зафиксированы кнопки в корпусе хорошо.
Все важные уведомления и события сопровождаются внятными голосовыми и звуковыми подсказками. Громкость регулируется.
На левом торце у CamShel Pilot находится слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители, мы проводили тесты с картой объемом 512 Гбайт.
Сверху microUSB, задействуемый для передачи файлов на ПК или ноутбук. Он же пригодится для обновления базы данных.
В устройстве вместо аккумулятора установлен надежный суперконденсатор, функционирующий в широком температурном диапазоне и не подверженный возгоранию. При этом он дает необходимое время на завершение видеозаписи.
НастройкиМеню в виде общего списка. Первые пункты отвечают за тонкие настройки видеосъемки.
Представлены детальные опции настройки радар-детектора и информатора.
Радар-детекторНесколько режимов работы: ГОРОД/ТРАССА/СИГНАТУРНЫЙ. В условиях мегаполиса оптимальный уровень чувствительности, дальности детектирования и фильтрации помех продемонстрирован в режиме СИГНАТУРНЫЙ. Выводились предупреждения по всем переносным комплексам, установленным на дорогах Казани и близлежащих регионов. Дальности достаточно для принятия решения о коррекции скорости движения. CamShel Pilot эффективно фильтрует помехи от датчиков безопасности в автомобилях, вышек сотовой связи и автоматических дверей в торговых центрах.
На экран во время движения выводится тип диапазона и сила сигнала. В настройках можно будет отключить отдельные типы комплексов и диапазонов. Для информатора задается дальность вывода предупреждений и скоростные лимиты.
Обновления базы данных можно загрузить с официального сайта. Выводились предупреждения по системам, установленным на дорогах. По АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости, фиксация точек входа и выхода.