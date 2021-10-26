Обзор Camshel Discovery. Сигнатурное комбинированное устройство 3 в 1

Не так давно компания Camshel пополнила линейку комбо-видеорегистраторов, представив сигнатурное устройство с патч-антенной и поддерживающее съемку в Super HD. Сегодня мы поделимся опытом его эксплуатации в городе и мегаполисе в течение месяца.

Комплектация

Знакомство с любым устройством начинается с распаковки. Тут с упаковкой все в порядке, помимо использования плотного картона приведены данные по его техническим характеристикам и особенностями работы. Комплект включает крепление на лобовое стекло, сменную площадку со скотчем, зарядное устройство в прикуриватель, картридер, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.

Camshel Discovery обзор

Внешний вид

Для фиксации используется площадка с двухсторонним скотчем. Она дает возможность изменить угол наклона. Приближающиеся морозы не отразятся негативно на надежности крепежа.

Гнездо питания расположено в основании. Рядом с ним вход для подключения внешней камеры. Она приобретается отдельно и опционально.

Антенна GPS встроена в самом крепеже, улучшая точность приема и демонстрируя короткое время на холодный старт. Данное устройство использовалось в автомобиле с двойным остеклением и подогревом, проблем зафиксировано не было.

Сам видеорегистратор на нем соединяется с помощью магнитов. Съем и установка быстрые.

Отметим компактные габариты, для такого типа устройств. Как итог, на стекле занимает только ограниченное пространство, не отвлекая во время движения и не мешая обзору.

Выполнен корпус из пластика с софт-тач покрытием. По качеству сборки нареканий нет.

На лицевой стороне Camshel Discovery выведена компактная патч-антенна. Здесь же объектив, собранный из стеклянных линз. Угол обзора составляет 170 градусов.

Управляется при помощи группы механических клавиш, распределенных по боковым граням. Процесс взаимодействия подробно описан в комплектной инструкции.

Сторону водителя занимает 3-дюймовый цветной дисплей. Информация с него хорошо читается под разными углами наклона, как в ночное, так и в дневное время.

На экран выводятся данные по камерам и радарным комплексам. Эта же информация дублируется звуковыми и голосовыми подсказками.

Интерфейс проработан и не перегружен. Громкость уведомлений и яркость дисплея можно корректировать, подбирая комфортный уровень.

Настройки

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Тестирование и эксплуатация велись с картой памяти объемом 256 Гбайт. Запись шла стабильно, без потери кадров.С экрана устройства доступен подробный набор настроек разных элементов системы. Меню на русском языке. Можно выбрать режим работы, активировать автоприглушение, выключить отдельные диапазоны.

Фильтр скорости, допустимое превышение скорости и контроль максимальной.

Калибровка скорости, база камер, режимы скорости для города и трассы в отдельности.

Выбор разрешения съемки, цикла записи. Включение G-сенсора и WDR-съемки.

Детектирование

Корректировка штампа на роликах и другие параметры.Camshel Discovery уверенно детектирует камеры в полном диапазоне частот, используемых в радарных системах на территории России и СНГ. Дальность определения дает возможность корректировки скорости движения.

Видеорегистратор использовался как в городе, так и на трассе. Выводились предупреждения по всем встречаемым по пути движения системам, включая и маломощные системы.

Устройство поддерживает одновременный вывод по двум разным системам. Так без внимания не останутся скоростные и стационарные камеры, находящиеся на близком расстоянии друг от друга

Отметим хорошее наполнение базы стационарных точек. База обновляется производителем регулярно. В ней есть разные типы систем. Само поведение информатора и радар-детектора можно корректировать.

Видеосъемка

Дневная съемка Camshel Discovery

Ночная съемка Camshel Discovery

Итоги

Эффективно работает система подавления помех. Видеорегистратор не отвлекал ложными срабатываниями от вышек сотовой связи, систем пассивной безопасности и других источников.Построен Camshel Discovery на базе платформы MStar 8339 с матрицей GC2053. Съемку ведет до разрешения 1296p со скоростью 30 кадров в секунду.Детализация снимаемых роликов высокая. Номерные знаки читаемы. Вместе с видеопотоком идет фиксация данных с датчиков.Camshel Discovery – комбинированное устройство с сигнатурным радар-детектором, GPS-информатором и видеорегистратором 1296p. Корпус с софт-тач покрытием, двойным оповещением, быстросъемным магнитным креплением, широким углом обзора, поддержкой емких карт памяти и частым обновлением базы данных.