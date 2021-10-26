Обзор Camshel Discovery. Сигнатурное комбинированное устройство 3 в 1

Гнездо питания расположено в основании. Рядом с ним вход для подключения внешней камеры. Она приобретается отдельно и опционально.
Антенна GPS встроена в самом крепеже, улучшая точность приема и демонстрируя короткое время на холодный старт. Данное устройство использовалось в автомобиле с двойным остеклением и подогревом, проблем зафиксировано не было.
Сам видеорегистратор на нем соединяется с помощью магнитов. Съем и установка быстрые.
Отметим компактные габариты, для такого типа устройств. Как итог, на стекле занимает только ограниченное пространство, не отвлекая во время движения и не мешая обзору.
Выполнен корпус из пластика с софт-тач покрытием. По качеству сборки нареканий нет.
На лицевой стороне Camshel Discovery выведена компактная патч-антенна. Здесь же объектив, собранный из стеклянных линз. Угол обзора составляет 170 градусов.
Управляется при помощи группы механических клавиш, распределенных по боковым граням. Процесс взаимодействия подробно описан в комплектной инструкции.
Сторону водителя занимает 3-дюймовый цветной дисплей. Информация с него хорошо читается под разными углами наклона, как в ночное, так и в дневное время.
На экран выводятся данные по камерам и радарным комплексам. Эта же информация дублируется звуковыми и голосовыми подсказками.
Интерфейс проработан и не перегружен. Громкость уведомлений и яркость дисплея можно корректировать, подбирая комфортный уровень.
Запись ведется на карту памяти формата microSD. Тестирование и эксплуатация велись с картой памяти объемом 256 Гбайт. Запись шла стабильно, без потери кадров.
Фильтр скорости, допустимое превышение скорости и контроль максимальной.
Калибровка скорости, база камер, режимы скорости для города и трассы в отдельности.
Выбор разрешения съемки, цикла записи. Включение G-сенсора и WDR-съемки.
Корректировка штампа на роликах и другие параметры.
Видеорегистратор использовался как в городе, так и на трассе. Выводились предупреждения по всем встречаемым по пути движения системам, включая и маломощные системы.
Устройство поддерживает одновременный вывод по двум разным системам. Так без внимания не останутся скоростные и стационарные камеры, находящиеся на близком расстоянии друг от друга
Отметим хорошее наполнение базы стационарных точек. База обновляется производителем регулярно. В ней есть разные типы систем. Само поведение информатора и радар-детектора можно корректировать.
Эффективно работает система подавления помех. Видеорегистратор не отвлекал ложными срабатываниями от вышек сотовой связи, систем пассивной безопасности и других источников.