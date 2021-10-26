Обзор Camshel Discovery. Сигнатурное комбинированное устройство 3 в 1

Не так давно компания Camshel пополнила линейку комбо-видеорегистраторов, представив сигнатурное устройство с патч-антенной и поддерживающее съемку в Super HD. Сегодня мы поделимся опытом его эксплуатации в городе и мегаполисе в течение месяца.

Camshel Discovery

Комплектация

Знакомство с любым устройством начинается с распаковки. Тут с упаковкой все в порядке, помимо использования плотного картона приведены данные по его техническим характеристикам и особенностями работы. Комплект включает крепление на лобовое стекло, сменную площадку со скотчем, зарядное устройство в прикуриватель, картридер, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.

Camshel Discovery

Camshel Discovery обзор

Внешний вид

Для фиксации используется площадка с двухсторонним скотчем. Она дает возможность изменить угол наклона. Приближающиеся морозы не отразятся негативно на надежности крепежа.

Camshel Discovery

Гнездо питания расположено в основании. Рядом с ним вход для подключения внешней камеры. Она приобретается отдельно и опционально.

Camshel Discovery

Антенна GPS встроена в самом крепеже, улучшая точность приема и демонстрируя короткое время на холодный старт. Данное устройство использовалось в автомобиле с двойным остеклением и подогревом, проблем зафиксировано не было.

Camshel Discovery

Сам видеорегистратор на нем соединяется с помощью магнитов. Съем и установка быстрые.

Camshel Discovery

Отметим компактные габариты, для такого типа устройств. Как итог, на стекле занимает только ограниченное пространство, не отвлекая во время движения и не мешая обзору.

Camshel Discovery

Выполнен корпус из пластика с софт-тач покрытием. По качеству сборки нареканий нет.

Camshel Discovery

На лицевой стороне Camshel Discovery выведена компактная патч-антенна. Здесь же объектив, собранный из стеклянных линз. Угол обзора составляет 170 градусов.

Camshel Discovery

Управляется при помощи группы механических клавиш, распределенных по боковым граням. Процесс взаимодействия подробно описан в комплектной инструкции.

Camshel Discovery

Сторону водителя занимает 3-дюймовый цветной дисплей. Информация с него хорошо читается под разными углами наклона, как в ночное, так и в дневное время.

Camshel Discovery

На экран выводятся данные по камерам и радарным комплексам. Эта же информация дублируется звуковыми и голосовыми подсказками.

Camshel Discovery

Интерфейс проработан и не перегружен. Громкость уведомлений и яркость дисплея можно корректировать, подбирая комфортный уровень.

Camshel Discovery

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Тестирование и эксплуатация велись с картой памяти объемом 256 Гбайт. Запись шла стабильно, без потери кадров.

Настройки

С экрана устройства доступен подробный набор настроек разных элементов системы. Меню на русском языке. Можно выбрать режим работы, активировать автоприглушение, выключить отдельные диапазоны.

Camshel Discovery

Фильтр скорости, допустимое превышение скорости и контроль максимальной.

Camshel Discovery

Калибровка скорости, база камер, режимы скорости для города и трассы в отдельности.

Camshel Discovery

Выбор разрешения съемки, цикла записи. Включение G-сенсора и WDR-съемки.

Camshel Discovery

Корректировка штампа на роликах и другие параметры.

Детектирование

Camshel Discovery уверенно детектирует камеры в полном диапазоне частот, используемых в радарных системах на территории России и СНГ. Дальность определения дает возможность корректировки скорости движения.

Camshel Discovery

Видеорегистратор использовался как в городе, так и на трассе. Выводились предупреждения по всем встречаемым по пути движения системам, включая и маломощные системы.

Camshel Discovery

Устройство поддерживает одновременный вывод по двум разным системам. Так без внимания не останутся скоростные и стационарные камеры, находящиеся на близком расстоянии друг от друга

Camshel Discovery

Отметим хорошее наполнение базы стационарных точек. База обновляется производителем регулярно. В ней есть разные типы систем. Само поведение информатора и радар-детектора можно корректировать.

Camshel Discovery

Эффективно работает система подавления помех. Видеорегистратор не отвлекал ложными срабатываниями от вышек сотовой связи, систем пассивной безопасности и других источников.

Видеосъемка

Построен Camshel Discovery на базе платформы MStar 8339 с матрицей GC2053. Съемку ведет до разрешения 1296p со скоростью 30 кадров в секунду.

Дневная съемка Camshel Discovery

Детализация снимаемых роликов высокая. Номерные знаки читаемы. Вместе с видеопотоком идет фиксация данных с датчиков.

Ночная съемка Camshel Discovery

Итоги

Camshel Discovery – комбинированное устройство с сигнатурным радар-детектором, GPS-информатором и видеорегистратором 1296p. Корпус с софт-тач покрытием, двойным оповещением, быстросъемным магнитным креплением, широким углом обзора, поддержкой емких карт памяти и частым обновлением базы данных.
Комментарии и отзывы Camshel Discovery
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