Обзор Carcam Hybrid 3 Signature. Многофункциональный сигнатурный видеорегистратор

В центре внимания сегодня многофункциональный видеорегистратор Carcam Hybrid 3 Signature, оснащенный высокочувствительной матрицей SONY STARVIS IMX 335 с HDR и WDR. Из особенностей также отмечаются режимы съемки с 1440p и 1080p с увеличенной частотой кадров до 60 в секунду. Оснащена новинка сигнатурным радар-детектором с четырьмя различными режимами работы, GPS/ГЛОНАСС модулем с базой стационарных камер. На борту есть Wi-Fi модуль, сопровождаемый приложением для смартфона.

Комплектация

К моменту публикации продажи уже стартовали. В России доступен в среднем за 12 490 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку с минималистичным оформлением. Комплект включает крепление на лобовое стекло с вакуумной присоской, крепление с площадкой и скотчем, несколько клипс для прокладывания кабеля питания, руководство пользователя на русском языке, зарядное устройство в прикуриватель.

Carcam Hybrid 3 Signature обзор

Внешний вид

Изначально на объектив установлен CPL-фильтр. Он уменьшает количество отражений и солнечных бликов.

Сама оптика собрана на основе стеклянных линз. Угол обзора 170 градусов по диагонали.

Выполнено устройство в компактном корпусе. Отсутствие декоративных и броских на лицевой панели позволит не снимать со стекла на время парковки, не привлекая внимание со стороны улицы.

Для фиксации на стекле можно выбрать между двумя вариантами комплектного крепления. Это вакуумная присоска со скрытой прижимной ножкой или площадка с двухстороннего скотча.

Также изначально предусмотрели четыре клипсы для фиксации кабеля и с учетом его длины в 3 метра, можно организовать скрытый монтаж в салоне автомобиля.

Между собой корпус видеорегистратора и крепление соединяются с помощью магнитов. Съем и установка быстрая.

В основании кредла выведено гнездо питания miniUSB, а также вход для внешней камеры. Для этого устройства можно будет ее докупить самостоятельно.

Информация выводится на IPS-дисплей с широкими углами обзорами. Яркость высокая. Разрешение 640х360 пикселей.

С помощью экрана в Carcam Hybrid 3 Signature ведется контроль направления съемки, взаимодействовать с интерфейсом настройки, а также видеть информацию по стационарным и переносным радарам/камерам Поддерживаются звуковые и голосовые подсказки на русском языке. Громкость их можно регулировать.

Управление идет с помощью механических кнопках, распределенных по боковым граням. Разобраться будет несложно, также в комплекте есть подробная инструкция на русском языке.

Настройки

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители. Мы вели тесты с картой объемом 128 Гбайт.Опции меню настроек у Carcam Hybrid 3 Signature разделены на четыре вкладки. В первой ведется настройка параметров съемки. Здесь выбирается разрешение и длительность цикла.

Корректировка работы радар-детектора. Отметки по переходу в режимы ГОРОД и ТРАССА.

Допустимые превышения, максимальная скорость и вывод уведомлений по типу.

Отключение отдельных диапазонов.

Настройка GPS-информатора. Звуки.

Системные настройки. Управление беспроводным подключением Wi-Fi.

Отдельные опции для ночного режима.

Софт

Для смартфонов и планшетов доступно бесплатное приложение. После активации точки доступа к Carcam Hybrid 3 Signature можно подключиться дистанционного. Главное окно в виде пяти плиток.

Проведение настроек системы.

Просмотр, перенос и удаление отснятых файлов.

Просмотр потокового изображения с камеры.

Обновление базы данных и ПО не снимая устройство с лобового стекла.

Радар-детектор

сигнатурный – идет анализ сигналов и сверка с базой сигнатур. При совпадении выводятся предупреждения с данными по комплексу. В ходе тестов режим показал себя отлично, дальности срабатывания с запасом для снижения скорости. Эффективно фильтруются ложные сигналы.

трасса – максимальная чувствительность, но и фильтрация идет с более мягкими правилами.

город – уменьшенная чувствительности и фильтрация Х-диапазона.

смарт – автоматическое переключение между режимами ГОРОД и ТРАССА в зависимости от текущей скорости. Скоростные отсечки можно изменить самостоятельно.

Используется патч-антенна, информацию с которой обрабатывает процессор на основе прописанных в ПО алгоритмах. Доступны четыре разных режима работы:

Видеосъемка

Дневная съемка Carcam Hybrid 3 Signature

Ночная съемка Carcam Hybrid 3 Signature

Итоги

Есть у Carcam Hybrid 3 Signature функция SPEEDCAM с выводом информации по стационарным комплексам. За время длительного теста мы не встречали комплексы по которым не было уведомлений. Напомним, тут упрощен процесс обновления базы, занимает минимальное время и требует только пары кликов в приложении.Высокое качество снимаемых роликов. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Выбираем между 1440p или 1080p 60 FPS.Поддерживаются HDR и WDR.Carcam Hybrid 3 Signature – многофункциональный видеорегистартор с высоким разрешением и плавностью снимаемых видео, эффективная фильтрация ложных срабатываний, четыре режима работы радар-детектора, простое обновление базы и ПО, перенос роликов в память смартфона, CPL-фильтр и широкий угол обзора, поддержка емких карт памяти, два варианта крепления на стекле в комплекте, IPS-дисплей и возможность скрытого монтажа в салоне.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".