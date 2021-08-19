Обзор Carcam Hybrid 3 Signature. Многофункциональный сигнатурный видеорегистратор

К моменту публикации продажи уже стартовали. В России доступен в среднем за 12 490 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Сама оптика собрана на основе стеклянных линз. Угол обзора 170 градусов по диагонали.
Выполнено устройство в компактном корпусе. Отсутствие декоративных и броских на лицевой панели позволит не снимать со стекла на время парковки, не привлекая внимание со стороны улицы.
Для фиксации на стекле можно выбрать между двумя вариантами комплектного крепления. Это вакуумная присоска со скрытой прижимной ножкой или площадка с двухстороннего скотча.
Также изначально предусмотрели четыре клипсы для фиксации кабеля и с учетом его длины в 3 метра, можно организовать скрытый монтаж в салоне автомобиля.
Между собой корпус видеорегистратора и крепление соединяются с помощью магнитов. Съем и установка быстрая.
В основании кредла выведено гнездо питания miniUSB, а также вход для внешней камеры. Для этого устройства можно будет ее докупить самостоятельно.
Информация выводится на IPS-дисплей с широкими углами обзорами. Яркость высокая. Разрешение 640х360 пикселей.
С помощью экрана в Carcam Hybrid 3 Signature ведется контроль направления съемки, взаимодействовать с интерфейсом настройки, а также видеть информацию по стационарным и переносным радарам/камерам Поддерживаются звуковые и голосовые подсказки на русском языке. Громкость их можно регулировать.
Управление идет с помощью механических кнопках, распределенных по боковым граням. Разобраться будет несложно, также в комплекте есть подробная инструкция на русском языке.
Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители. Мы вели тесты с картой объемом 128 Гбайт.
Корректировка работы радар-детектора. Отметки по переходу в режимы ГОРОД и ТРАССА.
Допустимые превышения, максимальная скорость и вывод уведомлений по типу.
Отключение отдельных диапазонов.
Настройка GPS-информатора. Звуки.
Системные настройки. Управление беспроводным подключением Wi-Fi.
Отдельные опции для ночного режима.
Проведение настроек системы.
Просмотр, перенос и удаление отснятых файлов.
Просмотр потокового изображения с камеры.
Обновление базы данных и ПО не снимая устройство с лобового стекла.
Используется патч-антенна, информацию с которой обрабатывает процессор на основе прописанных в ПО алгоритмах. Доступны четыре разных режима работы:
Есть у Carcam Hybrid 3 Signature функция SPEEDCAM с выводом информации по стационарным комплексам. За время длительного теста мы не встречали комплексы по которым не было уведомлений. Напомним, тут упрощен процесс обновления базы, занимает минимальное время и требует только пары кликов в приложении.