Обзор Carcam Hybrid 3 Signature. Многофункциональный сигнатурный видеорегистратор

В центре внимания сегодня многофункциональный видеорегистратор Carcam Hybrid 3 Signature, оснащенный высокочувствительной матрицей SONY STARVIS IMX 335 с HDR и WDR. Из особенностей также отмечаются режимы съемки с 1440p и 1080p с увеличенной частотой кадров до 60 в секунду. Оснащена новинка сигнатурным радар-детектором с четырьмя различными режимами работы, GPS/ГЛОНАСС модулем с базой стационарных камер. На борту есть Wi-Fi модуль, сопровождаемый приложением для смартфона.

Carcam Hybrid 3 Signature

К моменту публикации продажи уже стартовали. В России доступен в среднем за 12 490 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробку с минималистичным оформлением. Комплект включает крепление на лобовое стекло с вакуумной присоской, крепление с площадкой и скотчем, несколько клипс для прокладывания кабеля питания, руководство пользователя на русском языке, зарядное устройство в прикуриватель.

Carcam Hybrid 3 Signature

Carcam Hybrid 3 Signature обзор

Внешний вид

Изначально на объектив установлен CPL-фильтр. Он уменьшает количество отражений и солнечных бликов.

Carcam Hybrid 3 Signature

Сама оптика собрана на основе стеклянных линз. Угол обзора 170 градусов по диагонали.

Carcam Hybrid 3 Signature

Выполнено устройство в компактном корпусе. Отсутствие декоративных и броских на лицевой панели позволит не снимать со стекла на время парковки, не привлекая внимание со стороны улицы.

Carcam Hybrid 3 Signature

Для фиксации на стекле можно выбрать между двумя вариантами комплектного крепления. Это вакуумная присоска со скрытой прижимной ножкой или площадка с двухстороннего скотча.

Carcam Hybrid 3 Signature

Также изначально предусмотрели четыре клипсы для фиксации кабеля и с учетом его длины в 3 метра, можно организовать скрытый монтаж в салоне автомобиля.

Carcam Hybrid 3 Signature

Между собой корпус видеорегистратора и крепление соединяются с помощью магнитов. Съем и установка быстрая.

Carcam Hybrid 3 Signature

В основании кредла выведено гнездо питания miniUSB, а также вход для внешней камеры. Для этого устройства можно будет ее докупить самостоятельно.

Carcam Hybrid 3 Signature

Информация выводится на IPS-дисплей с широкими углами обзорами. Яркость высокая. Разрешение 640х360 пикселей.

Carcam Hybrid 3 Signature

С помощью экрана в Carcam Hybrid 3 Signature ведется контроль направления съемки, взаимодействовать с интерфейсом настройки, а также видеть информацию по стационарным и переносным радарам/камерам Поддерживаются звуковые и голосовые подсказки на русском языке. Громкость их можно регулировать.

Carcam Hybrid 3 Signature

Управление идет с помощью механических кнопках, распределенных по боковым граням. Разобраться будет несложно, также в комплекте есть подробная инструкция на русском языке.

Carcam Hybrid 3 Signature

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители. Мы вели тесты с картой объемом 128 Гбайт.

Настройки

Опции меню настроек у Carcam Hybrid 3 Signature разделены на четыре вкладки. В первой ведется настройка параметров съемки. Здесь выбирается разрешение и длительность цикла.

Carcam Hybrid 3 Signature

Корректировка работы радар-детектора. Отметки по переходу в режимы ГОРОД и ТРАССА.

Carcam Hybrid 3 Signature

Допустимые превышения, максимальная скорость и вывод уведомлений по типу.

Carcam Hybrid 3 Signature

Отключение отдельных диапазонов.

Carcam Hybrid 3 Signature

Настройка GPS-информатора. Звуки.

Carcam Hybrid 3 Signature

Системные настройки. Управление беспроводным подключением Wi-Fi.

Carcam Hybrid 3 Signature

Отдельные опции для ночного режима.

Carcam Hybrid 3 Signature

Софт

Для смартфонов и планшетов доступно бесплатное приложение. После активации точки доступа к Carcam Hybrid 3 Signature можно подключиться дистанционного. Главное окно в виде пяти плиток.

Carcam Hybrid 3 Signature

Проведение настроек системы.

Carcam Hybrid 3 Signature

Просмотр, перенос и удаление отснятых файлов.

Carcam Hybrid 3 Signature

Просмотр потокового изображения с камеры.

Carcam Hybrid 3 Signature

Обновление базы данных и ПО не снимая устройство с лобового стекла.

Carcam Hybrid 3 Signature

Радар-детектор

Carcam Hybrid 3 Signature

Используется патч-антенна, информацию с которой обрабатывает процессор на основе прописанных в ПО алгоритмах. Доступны четыре разных режима работы:
  • сигнатурный – идет анализ сигналов и сверка с базой сигнатур. При совпадении выводятся предупреждения с данными по комплексу. В ходе тестов режим показал себя отлично, дальности срабатывания с запасом для снижения скорости. Эффективно фильтруются ложные сигналы.
  • трасса – максимальная чувствительность, но и фильтрация идет с более мягкими правилами.
  • город – уменьшенная чувствительности и фильтрация Х-диапазона.
  • смарт – автоматическое переключение между режимами ГОРОД и ТРАССА в зависимости от текущей скорости. Скоростные отсечки можно изменить самостоятельно.

Carcam Hybrid 3 Signature

Есть у Carcam Hybrid 3 Signature функция SPEEDCAM с выводом информации по стационарным комплексам. За время длительного теста мы не встречали комплексы по которым не было уведомлений. Напомним, тут упрощен процесс обновления базы, занимает минимальное время и требует только пары кликов в приложении.

Видеосъемка

Высокое качество снимаемых роликов. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Выбираем между 1440p или 1080p 60 FPS.

Дневная съемка Carcam Hybrid 3 Signature

Поддерживаются HDR и WDR.

Ночная съемка Carcam Hybrid 3 Signature

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorCarcam Hybrid 3 Signature – многофункциональный видеорегистартор с высоким разрешением и плавностью снимаемых видео, эффективная фильтрация ложных срабатываний, четыре режима работы радар-детектора, простое обновление базы и ПО, перенос роликов в память смартфона, CPL-фильтр и широкий угол обзора, поддержка емких карт памяти, два варианта крепления на стекле в комплекте, IPS-дисплей и возможность скрытого монтажа в салоне.
Carcam Hybrid 3 Signature получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Carcam Hybrid 3 Signature
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