Обзор Case Logic RBP-217. Рюкзак для города и путешествий

2018-07-23, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Case Logic RBP-217; [188]
Так уж получилось, но очень часто наши поездки совпадают с тестированием городского рюкзака. Такие поездки позволяют в деталях разобрать преимущества и недостатки изучаемой модели. Напомним, не так давно мы проводили тестирование Case Logic Prevailer Backpack в Италии, сегодня на очереди будет Case Logic RBP-217, побывавший с нами в Праге, Москве и Туле. Как заверяет сам производитель, то вместительный рюкзак с незаметными отделениями под разные типы комплектующих.

Case Logic RBP-217

К моменту публикации он уже находится в широком доступе в российских магазинах. Список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Case Logic RBP-217 обзор

Внешний вид

Дизайн Case Logic RBP-217 это нечто среднее между «городскими» моделями и рюкзаками для путешествий. Вышел только в одной цветовой расцветке.

Case Logic RBP-217

Выглядит строго и сдержанно. В этом минимализме есть определенная гармония. Сочетаются разные типы текстур и материалов.

Case Logic RBP-217

Направленность на путешественников, выдает в этой модели значительный внутренний объем и продуманная организация внутреннего пространства. Этим, к сожалению, классические «городские» модели похвастать не могут.

Case Logic RBP-217

Используемые материалы не пропускают влагу, сохраняя внутреннее содержимое. Но стоит учитывать, что во время длительных прогулок под дождем ограниченное количество воды может просачиваться через молнию.

Case Logic RBP-217

Лямки у рюкзака с надежной конструкцией, швы усиленны, есть дышащая воздухопроницаемая сетка.

Case Logic RBP-217

Как у «городских» моделей есть внутренней стороны есть скрытый кармашек. В нем можно будет хранить кошелек, паспорт и деньги. Так исключаются риски потери и кражи важных вещей.

Case Logic RBP-217

На внешней стороне по центру Case Logic RBP-217 замок скрывающий внешний вместительный отсек с отдельными карманами под визитки, ручки, плеер и PowerBank.

Case Logic RBP-217

Средний отсек в этой модели оптимизирован под хранение документов, журналов, папок и одежды.

Case Logic RBP-217

В основное, самое вместительное отделение, помещается ноутбук с диагональю 17.3 дюйма. В каждом из отсеков присутствуют дополнительные ниши, позволяющие организовать аккуратную укладку.

Case Logic RBP-217

Дополнительно к ним выведены по краям карманы с молнией. Сюда идеально помещаются ключи, мелочевка. В открытом положении можно будет поместить бутылку с питьевой водой.

Case Logic RBP-217

Пара ремней с системой регулирования длины. Лишнюю часть можно будет свернуть, при желании между собой ремни могут соединяться, обеспечивая возможность установки на стул или ручку чемодана.

Case Logic RBP-217

Сама форма рюкзака и его габариты оптимальны для возможности ношения его в ручной клади, за время тестов к нам не было вопросов от авиакомпаний со строгими правилами.

Case Logic RBP-217

Внешние поверхности Case Logic RBP-217 не маркие. Выглядит отлично и по прошествии 4-5 недель активной эксплуатации.

Case Logic RBP-217

В прилегающей к спине стороне есть две мягкие вставки, обеспечивающие плотное и комфортное прилегание.

Case Logic RBP-217

Вопросов к удобству эксплуатации не было. Соблюден баланс между удобством ношения и вместительности внутреннего пространства, при этом не забыли продумать еще и защиту важных вещей.

Рюкзак подойдет под ежедневную эксплуатацию с обычной загрузкой базовыми вещами. В длительных поездках внутри можно будет поместить не только ноутбук и камеру, но и сменные вещи, а также дополнительные аксессуары.

Итоги по Case Logic RBP-217

Case Logic RBP-217 – стильный и функциональный рюкзак. Модель можно рекомендовать для широкой аудитории. По результатам длительной эксплуатации, можем отметить удобство ношения, хорошую эргономику и высокое качество исполнения. К плюсам отнесем большое количество отсеков, скрытый карман, защиту от воды, мягкую подкладку в зоне лопаток, строгий дизайн.

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Обзор Case Logic RBP-217. Рюкзак для города и путешествийОбзор Case Logic RBP-217. Рюкзак для города и путешествий
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