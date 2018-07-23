Обзор Case Logic RBP-217. Рюкзак для города и путешествий

Так уж получилось, но очень часто наши поездки совпадают с тестированием городского рюкзака. Такие поездки позволяют в деталях разобрать преимущества и недостатки изучаемой модели. Напомним, не так давно мы проводили тестирование Case Logic Prevailer Backpack в Италии, сегодня на очереди будет Case Logic RBP-217, побывавший с нами в Праге, Москве и Туле. Как заверяет сам производитель, то вместительный рюкзак с незаметными отделениями под разные типы комплектующих.

Case Logic RBP-217 обзор

К моменту публикации он уже находится в широком доступе в российских магазинах. Список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Внешний вид

Дизайн Case Logic RBP-217 это нечто среднее между «городскими» моделями и рюкзаками для путешествий. Вышел только в одной цветовой расцветке.

Выглядит строго и сдержанно. В этом минимализме есть определенная гармония. Сочетаются разные типы текстур и материалов.

Направленность на путешественников, выдает в этой модели значительный внутренний объем и продуманная организация внутреннего пространства. Этим, к сожалению, классические «городские» модели похвастать не могут.

Используемые материалы не пропускают влагу, сохраняя внутреннее содержимое. Но стоит учитывать, что во время длительных прогулок под дождем ограниченное количество воды может просачиваться через молнию.

Лямки у рюкзака с надежной конструкцией, швы усиленны, есть дышащая воздухопроницаемая сетка.

Как у «городских» моделей есть внутренней стороны есть скрытый кармашек. В нем можно будет хранить кошелек, паспорт и деньги. Так исключаются риски потери и кражи важных вещей.

На внешней стороне по центру Case Logic RBP-217 замок скрывающий внешний вместительный отсек с отдельными карманами под визитки, ручки, плеер и PowerBank.

Средний отсек в этой модели оптимизирован под хранение документов, журналов, папок и одежды.

В основное, самое вместительное отделение, помещается ноутбук с диагональю 17.3 дюйма. В каждом из отсеков присутствуют дополнительные ниши, позволяющие организовать аккуратную укладку.

Дополнительно к ним выведены по краям карманы с молнией. Сюда идеально помещаются ключи, мелочевка. В открытом положении можно будет поместить бутылку с питьевой водой.

Пара ремней с системой регулирования длины. Лишнюю часть можно будет свернуть, при желании между собой ремни могут соединяться, обеспечивая возможность установки на стул или ручку чемодана.

Сама форма рюкзака и его габариты оптимальны для возможности ношения его в ручной клади, за время тестов к нам не было вопросов от авиакомпаний со строгими правилами.

Внешние поверхности Case Logic RBP-217 не маркие. Выглядит отлично и по прошествии 4-5 недель активной эксплуатации.

В прилегающей к спине стороне есть две мягкие вставки, обеспечивающие плотное и комфортное прилегание.

Итоги по Case Logic RBP-217

Вопросов к удобству эксплуатации не было. Соблюден баланс между удобством ношения и вместительности внутреннего пространства, при этом не забыли продумать еще и защиту важных вещей.Рюкзак подойдет под ежедневную эксплуатацию с обычной загрузкой базовыми вещами. В длительных поездках внутри можно будет поместить не только ноутбук и камеру, но и сменные вещи, а также дополнительные аксессуары.Case Logic RBP-217 – стильный и функциональный рюкзак. Модель можно рекомендовать для широкой аудитории. По результатам длительной эксплуатации, можем отметить удобство ношения, хорошую эргономику и высокое качество исполнения. К плюсам отнесем большое количество отсеков, скрытый карман, защиту от воды, мягкую подкладку в зоне лопаток, строгий дизайн.