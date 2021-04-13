Обзор Clever&Clean HealthAir UV-07. Очиститель воздуха с УФ-лампой и ионизацией

В рамках «Лаборатории» проводили тестирование очистителя воздуха CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03, который помимо очистки воздуха от взвешенной пыли, эффективно боролся с микроорганизмами, включая те, что вызывают вирусные респираторные заболевания, с неприятными запахами и химическими соединениями. Сегодня же в центре внимания будет Clever&Clean HealthAir UV-07, одним из ключевых отличий стала увеличенная обслуживаемая площадь помещения с 30 до 50 квадратных метров.

Комплектация

Он находится в широком доступе в ключевых российских магазинах. Рекомендованная стоимость 19 900 рублей.Упакован в коробку из эко-картона. Внутри коробки зафиксирован вспененной подложкой, предотвращающей тряску и повреждения при перевозке.

Внешний вид

Комплект его включает пульт ДУ с батарейками и различную документацию.В отличие от HealthAir UV-03, эта модель больше по габаритам. Для нее предполагается напольный способ размещения.

Корпус очистителя выполнен из белого пластика с матовым покрытием. Дизайн нейтральный. Он гармонично впишется как в интерьер квартиры, так и делового офиса.

Лицевая панель съемная. Крепится на замках-клипсах. Для снятия и установки нужно будет приложить небольшое усилие. При перемещении по помещению самопроизвольно не открывается.

За ней распложена группа из трех фильтров. Это фильтр предварительной очистки, HEPA-фильтр и угольно-фотокаталитический фильтр.

Вдоль перехода в крышку выведена зона со светодиодной подсветкой. Три цвета: желтый, красный и зеленый. Они меняются от текущей степени загрязнения воздуха.

На верхней грани у Clever&Clean HealthAir UV-07 расположен цветной символьно-цифровой дисплей и группа кнопок управления.

Это сенсорные клавиши с нанесенной на них маркировкой. На нажатия реагируют точно.

С помощью дисплея можно контролировать влажность и температуру в помещении, степень загрязнения воздуха, скорость вращения и текущие режимы.

На левой грани компактное окошко, скрывающее датчик загрязнения воздуха. Есть возможность обслуживать его, удаляя с поверхности загрязнения.

Стоит устройство на четырех ножках. Устойчиво, не опрокидывается. Подключается к евророзетке. Имеется запас по длине кабеля.

Тесты

Комплектуется Clever&Clean HealthAir UV-07 пультом ДУ. С помощью него можно управлять всеми режимами работы и функциями.В этой модели используется многоступенчатая фильтрация, а также обработка с помощью УФ-лампы и ионизатора. Для начала рассмотрим работу системы фильтрации. Как и отмечали выше, установлены четыре фильтра:- фильтр предварительной очистки: удаляются крупные и мелкие загрязнения. Он расположен на начальном пути движения воздуха. На этом этапе отсеивается большинство загрязнений, включая пыль и пух. Его наличие повышает ресурс HEPA-фильтра.

- фильтр HEPA: мельчайшие частицы до 10 мкм, удаляются на этом этапе. Вместе эти два фильтра удаляют 99.97% частиц.

- угольный фильтр: абсорбция посторонних запахов, химических средств (например, формальдегиды от корпусной мебели), аллергены.

- фотокаталитический фильтр: разлагает токсичные вещества в воздухе.Внутри основной камеры расположена УФ-лампа. Она работает совместно с фотокаталитическим фильтром. Лучи, попадая на ее поверхность, разрушают токсичные вещества в воздухе. Повышена эффективность уничтожения микроорганизмов, включая вирусы.

Предусмотрели защиту от включения лампы без установленной лицевой панели. При ее открытии устройство автоматически выключается.

Есть функция ионизации. Суть заключается в том, что создаваемые заряженные ионы присоединяются к мелкодисперсной пыли, повышая общую эффективность фильтрации. Это же касается табачного дыма и других неприятных запахов.

Итоги по Clever&Clean HealthAir UV-07

Поддерживается автоматическая корректировка мощности. Меняется она в зависимости от степени загрязнения воздуха. При превышении заданных лимитов повышается объем обрабатываемого воздуха. Если проблема с загрязнением есть, работает на минимальных оборотах, обеспечивая бесшумную работу и повышая общий ресурс службы сменных фильтров.С активным ночным режимом выключается подсветка дисплея и лицевой панели. Он не мешает сну, но при этом не страдает качество очистки воздуха.Clever&Clean HealthAir UV-07 станет хорошим выбором при поиске очистителя воздуха для квартиры, частного дома или офиса. Эффективно решает вопросы очистки воздуха от пыли, неприятных запахов, аллергенов, бактерий и вирусов, формальдегидов и других вредных химических соединений. Невысокая стоимость комплекта фильтров и высокий ресурс службы, многоступенчатая система фильтрации, пульт ДУ, аккуратный внешний вид.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".