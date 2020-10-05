Обзор Creative Live! Cam Sync 1080p. Веб-камера для удаленной работы

Есть большая вероятность, что будет продолжен тренд с удаленной работой. Возможность оставаться на связи, осуществлять видеозвонки и участвовать в совместных видеоконференциях поможет тестируемая сегодня Creative Live! Cam Sync 1080p. Хотя данный тест будет интересен и тем, кто находится в поисках недорогой веб-камеры для организации стриминговых игровых трансляций.

Creative Live! Cam Sync 1080p обзор

Средняя ее стоимость на момент публикации составляет 4990 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакована в компактную коробку с изображением камеры и данными по ее техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон международного образца и саму камеру.

Внешний вид

Выполнена в классической форме. Вытянутый корпус прямоугольной формы с закругленными углами.

По центру расположен объектив камеры, выступающий над поверхностью корпуса. Оснащается съемной заглушкой, обеспечивающей приватность.

Слева хромированный логотип производителя. Правая часть с названием серии подсвечивается. Состояние подсветки зависит от состояния самой камеры. Активируется белое свечение во время передачи данных с камеры.

Creative Live! Cam Sync 1080p оснащается ножкой крепления. Для фиксации на боковой рамке монитора. Внутри вспененный наполнитель, предотвращающий смещение по время работы. На основании есть винтовое крепление под триногу.

Есть возможность поворачивать камеру вокруг оси и изменять угол наклона. В последующем выбранное положение не смещается.

Камера оснащена сразу двумя микрофонами. Подойдет и для групповых звонков и конференций.

Подключается при помощи кабеля с USB-разъемом и ферритовой защитой. Длина 1.5 метра. хватает для удаленного подключения к ноутбуку или корпусу.

Тесты

Тест камеры Creative Live! Cam Sync 1080p

Камера не требует установки драйверов и программного обеспечения. Настройка будет осуществляться с помощью мессенджера или софта, который принимает сигнал с камеры. Поддерживаются все актуальные сервисы включая ZOOM, Skype, Microsoft Teams и Cisco WebEx. Определяется корректно.

Оснащена 2Мп матрицей. Разрешение съемки Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Угол обзора 77 градусов по диагонали. Сглаживание мерцания 50 или 60 Гц.

Итоги по Creative Live! Cam Sync 1080p

Мы для тестирования использовали OBS со стандартными настройками по веб-камере. Запись велась в разрешении Full HD на локальный накопитель с последующей загрузкой на сервис Youtube. дополнительная обработка не проводилась. Для записи голоса использовались встроенный микрофон.Creative Live! Cam Sync 1080p – станет хорошим выбором при поиске веб-камеры для удаленной работы или оснащения рабочего места в офисе или дома. При стоимости ниже конкурентов она предлагает высокое качество съемки, привлекательный внешний вид, возможность фиксации на грани монитора или кронштейне, двойной микрофон, съемная крышка для объектива для обеспечения приватности. Из особенностей отметим отсутствие софта.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".