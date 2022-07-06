Обзор Creative Live! Mic M3. Микрофон для стримов, конференций, подкастов и онлайн игр

Внимание к качеству передачи и записи голоса за последние несколько лет заметно возросло. Комфортное общение в мессенджерах, удаленная работа и учеба, видеоконференции, стриминговые трансляции, запись подкастов, а также онлайн игры. Тестируемый сегодня микрофон Creative Live! Mic M3 подходит все эти сценарии. Он поддерживает два вида диаграмм, частоту дискретизации до 96 кГц и разрядностью до 24 бит, а также сопровождается хорошим стартовым набором аксессуаров.

Комплектация

Доступен за 6390 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Упакован в коробку с изображением микрофона в сборе и данными по ее техническим характеристикам. Внутри все надежно зафиксировано на пластиковой подложке.

Комплект включает интерфейсный USB-кабель, настольную подставку, поп-фильтр и руководство пользователя.

Creative Live! Mic M3 обзор

Внешний вид

Капсула микрофона выполнена из стали, окрашенной в черный цвет. Строгий и выверенный внешний вид.

На лицевой панели выведена кнопка выключения микрофона, сопровождаемая светодиодным индикатором активности. Здесь же регулятор громкости наушников, подключаемых для мониторинга.

С обратной стороны переключатель, отвечающий за изменение типа диаграммы. Creative Live! Mic M3 поддерживает кардиоидную и круговую.

Можно обратить внимание что сетка расположена с двух сторон корпуса. С каждой из них отдельная капсюля микрофона.

На основании аудиоразъем для подключения наушников и microUSB, используемый для подключения комплектного интерфейсного кабеля.

Используется распространённый тип резьбы - 1/4-20 UNC. Его можно будет установить на пантограф или стойку.

Сам микрофон комплектуется настольной подставкой с широким основанием. На нем стоит устойчиво, также есть возможность изменить угол его наклона.

Из полезных аксессуаров, также владелец получает стильно исполненный поп-фильтр. Для соединения в нем используется практичный магнитный замок.

Тесты

Это мультиплатформенный микрофон. Мы за время эксплуатации использовали его с настольным ПК на Windows, планшетом Android, ноутбуком MacBook и игровой консолью PlayStation 5. Определяется автоматически сразу после подключения, драйвера и софт не требуются.

Две капсюли 14 мм с диапазоном частоты воспроизведения от 50 Гц до 18 кГц. Поддерживает дискретизацию до 96 кГц и разрядность 24 бит.

Отметим удобство расположения ключевых элементов управления. Его можно использовать как отсекая окружающие шумы, выбрав кардиоидную диаграмму, так и захватывая фоновую обстановку с круговой диаграммой. При необходимости в один клик обеспечивается полная приватность.

Отлично смотрится в кадре при организации рабочего места для проведения игрового стрима. Его же можно будет поместить в сумку с ноутбуком и взять с собой в деловую поездку.

Тест микрофона Creative Live! Mic M3

Итоги

Отдельно по традиции приводим пример записи голоса, без дополнительной обработки.Creative Live! Mic M3 – добротный и недорогой микрофон для стримов, конференций, онлайн игр, голосовой связи и записи подкастов. Поп-фильтр и подставка, возможность установить на пантограф, мониторинг звука, две диаграммы, мультиплатформенность, съемный интерфейсный кабель, выверенный внешний вид.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".