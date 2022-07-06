Обзор Creative Live! Mic M3. Микрофон для стримов, конференций, подкастов и онлайн игр

Доступен за 6390 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Упакован в коробку с изображением микрофона в сборе и данными по ее техническим характеристикам. Внутри все надежно зафиксировано на пластиковой подложке.
Комплект включает интерфейсный USB-кабель, настольную подставку, поп-фильтр и руководство пользователя.
На лицевой панели выведена кнопка выключения микрофона, сопровождаемая светодиодным индикатором активности. Здесь же регулятор громкости наушников, подключаемых для мониторинга.
С обратной стороны переключатель, отвечающий за изменение типа диаграммы. Creative Live! Mic M3 поддерживает кардиоидную и круговую.
Можно обратить внимание что сетка расположена с двух сторон корпуса. С каждой из них отдельная капсюля микрофона.
На основании аудиоразъем для подключения наушников и microUSB, используемый для подключения комплектного интерфейсного кабеля.
Используется распространённый тип резьбы - 1/4-20 UNC. Его можно будет установить на пантограф или стойку.
Сам микрофон комплектуется настольной подставкой с широким основанием. На нем стоит устойчиво, также есть возможность изменить угол его наклона.
Из полезных аксессуаров, также владелец получает стильно исполненный поп-фильтр. Для соединения в нем используется практичный магнитный замок.
Две капсюли 14 мм с диапазоном частоты воспроизведения от 50 Гц до 18 кГц. Поддерживает дискретизацию до 96 кГц и разрядность 24 бит.
Отметим удобство расположения ключевых элементов управления. Его можно использовать как отсекая окружающие шумы, выбрав кардиоидную диаграмму, так и захватывая фоновую обстановку с круговой диаграммой. При необходимости в один клик обеспечивается полная приватность.
Отлично смотрится в кадре при организации рабочего места для проведения игрового стрима. Его же можно будет поместить в сумку с ноутбуком и взять с собой в деловую поездку.
Отдельно по традиции приводим пример записи голоса, без дополнительной обработки.