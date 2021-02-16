Обзор Creative SB Play! 4. Звуковая карта для конференц-связи, удаленки

В обновленной звуковой карте Creative SB Play! 4, производитель сделал акцент на возможности участия в удаленных конференциях и записи голоса. Как и ранние модели этого семейства, это внешний миниатюрный USB ЦАП c поддержкой разных типов платформ. Заявленное соотношение сигнал/шум для него составляет 110дБ.

Creative SB Play! 4

Рекомендованная стоимость новинки составляет 2 990 рублей.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке, на обратной стороне которой нанесены общие особенности и характеристики. Стартовый набор включается переходник с USB-C на USB, различную документацию.

Creative SB Play! 4

Внешний вид

По габаритам сопоставим с обычной флешкой. Корпус выполнен из черного пластика.

Creative SB Play! 4

На крышке выведены две механические кнопки управления. Одна из них переключает настройки эквалайзера, вторая выключает микрофон.

Creative SB Play! 4

Обе кнопки сопровождаются светодиодным индикатором состояния. Так с помощью одного из можно контролировать статус микрофона.

Creative SB Play! 4

Подключается Creative SB Play! 4 при помощи гибкого кабеля с USB-C разъемом. В комплекте также предусмотрели переходник на USB.

Софт

Для звуковой карты можно загрузить утилиту управления Creative App. В главном окне после установки выводятся иконки для доступа к ключевым функциям: звуковые эффекты, Acoustic Engine, SmartComm Kit, CrystalVoce и микшер.

Creative SB Play! 4

В разделе «Звуковой режим» можно включить: объемный звук, Crytalizer, усиление басов, умную громость и акцент на голосе.

Creative SB Play! 4

В «Acoustic Engine» дублируется часть из этих функций. С подробным описанием и выбором степени усиления.

Creative SB Play! 4

«SmartComm Kits» - отвечает за настройку опций интеллектуальной связи и упрощения общения во время онлайн звонков. Это Voice Detect (определения активного разговора и отключения микрофона без голоса), NoiseClean Out (очистка исходящего звука), NoiseClean In (очистка входящего звука).

Creative SB Play! 4

«CrystalVoice» - очищает голос и удаляет эхо. Также можно менять его на разных персонажей.

Creative SB Play! 4

«Микшер» - управляет громкостью микрофона и динамиков.

Creative SB Play! 4

«Воспроизведение» - выбор качества исходящего звука. Можно выбрать пресет под целый ряд моделей конкретных наушников.

Creative SB Play! 4

«Запись» - выбор частоты и режима работы микрофона.

Creative SB Play! 4

Общие настройки звуковой карты и обновление прошивки.

Creative SB Play! 4

Тесты

Creative SB Play! 4 поддерживает разные типы платформ среди них ПК, смартфоны, ноутбуки, носимые консоли Nintendo. Начинает работать сразу после подключения, но для раскрытия всех возможностей потребуется установка софта. Предлагаем рассмотреть несколько сценариев и поделиться опытом работы в них.

Creative SB Play! 4

«SmartComm Kits» хорошо себя показал как во время групповых звонков, так и в играх. Если ранее при длительном молчании нужно было вручную включать и выключать микрофон, то здесь сама звуковая карта выключает его, обеспечивая бесшумный режим, не мешая другим участникам или игрокам. Срабатывает корректно.

Creative SB Play! 4

С помощью звуковой карты заметно улучшается качество работы микрофона. Даже в паре с недорогими наушниками голос передается без искажений и стороннего шума. Использование же более продвинутых решений в паре с ней, дает студийное качество голоса.

Подключаются к ней наушники или микрофон с 3.5мм аудиоразъемом. Здесь встроенный ЦАП, который был улучшен в сравнении с предыдущим поколением. Выдает он 24-bit/192 kHz с соотношением 100 дБ. Звуковая сцена детально настраивается.

Итоги по Creative SB Play! 4

Золото. Выбор редакции MegaObzorCreative SB Play! 4 – внешний звуковой ЦАП, который будет интересен тем, кто работает или учится удаленно, записывает аудиоподкасты или аудиодорожки, а также играет в сетевые игры с голосовым чатом. При скромной стоимости с помощью нее можно заметно улучшить качество передачи голоса и воспроизводимого звука.
Creative SB Play! 4 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Creative SB Play! 4
Обзоры:
Обзор Creative SB Play! 4. Звуковая карта для конференц-связи, удаленкиОбзор Creative SB Play! 4. Звуковая карта для конференц-связи, удаленки
Обзор Sony HD-Камера для PS5. Тест трансляции. Камера не работает в Just Dance 2021Обзор Sony HD-Камера для PS5. Тест трансляции. Камера не работает в Just Dance 2021
Лучшая карта захвата для стрима. AVerMedia Technologies Live Gamer HD 2Лучшая карта захвата для стрима. AVerMedia Technologies Live Gamer HD 2
Новости:
Обзор Trust GXT 215 Zabi. Недорогой USB-микрофон с круговой диаграмой

Если до 2020 года микрофоны чаще всего приобретались под профессиональное использование с записью аудиодо...
Обзор Creative SB Play! 4. Звуковая карта для конференц-связи, удаленки

В обновленной звуковой карте Creative SB Play! 4, производитель сделал акцент на возможности участия в уд...
Обзор Logitech HD Pro Webcam C920. Веб-камера для удаленки и стримов

Тестируемая сегодня веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 представлена была в 2021 году, тем не менее за...
Обзор Creative SB Play! 4. Звуковая карта для конференц-связи, удаленкиОбзор Creative SB Play! 4. Звуковая карта для конференц-связи, удаленки
Обзор T-FORCE DARK Z FPS DDR4-4000 (TDZFD416G4000HC16CDC01). Тесты и разгон памятиОбзор T-FORCE DARK Z FPS DDR4-4000 (TDZFD416G4000HC16CDC01). Тесты и разгон памяти
Лучший игровой ПК. AMD Ryzen 5 2600Лучший игровой ПК. AMD Ryzen 5 2600
Обзор RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG. Флагманская игровая клавиатура с управляемыми переключателямиОбзор RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG. Флагманская игровая клавиатура с управляемыми переключателями
Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000
Обзор Creative SB Play! 4. Звуковая карт...
Обзор Creative SB Play! 4. Звуковая картВ обновленной звуковой карте Creative SB Play! 4, производитель сделал акцент на возможности участия в уд...
Vivo Y12s появляется на сайте сертификац...
Vivo Y12s появляется на сайте сертификацСмартфон Vivo с номером модели V2026 внесен в базу данных BIS. Устройство с аналогичным номером модели ра...
Корпус SilverStone FARA H1 M поддерживае...
Корпус SilverStone FARA H1 M поддерживаеSilverStone представила Micro-ATX корпус FARA H1 M. Корпус получил сетчатую переднюю панель для обеспечен...
Samsung раскрыла график обновления One U...
Samsung раскрыла график обновления One UНе так давно компания Samsung начала выпускать на свои устройства обновление One UI 3.0. Новое системное ...
Redmi Note 10 получит белую расцветку...
Redmi Note 10 получит белую расцветкуСетевые источники поделились новыми подробностями о смартфонах серии Redmi Note 10, выход которых ожидает...
Идеи для подарка на Новый год...
Идеи для подарка на Новый годКогда приближаются праздники будь то день рождение, 8 марта, 23 февраля или Новый год каждый из нас ломае...
Китайцы рассекретили Vivo X60 Pro ...
Китайцы рассекретили Vivo X60 Pro В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились подробные сведения о флагманском смартфоне Vivo X6...
Представлен корпус Cooler Master Pi Case...
Представлен корпус Cooler Master Pi CaseКомпания Cooler Master пополнила ассортимент корпусов моделью Pi Case 40, которая предназначена для одноп...
Монитор Acer ConceptD CP1271V оценен в 3...
Монитор Acer ConceptD CP1271V оценен в 3Компания Acer дала старт российским продажам монитора ConceptD CP1271V, который предназначен для професси...
Обзор ASRock X299 TAICHI CLX. Материнска...
Обзор ASRock X299 TAICHI CLX. МатеринскаК моменту начала 2021 года платформа HEDT от Intel с чипсетом X299 стала нишевой, уступив решениям как са...
Redmi Note 9 испытали на прочность...
Redmi Note 9 испытали на прочностьКомпания Xiaomi опубликовала видео с необычной проверкой на прочность смартфона Redmi Note 9. Ролик демон...
IN WIN представила корпус 216 в белом ис...
IN WIN представила корпус 216 в белом исКомпания IN WIN следует моде и рада представить корпус 216 в белом исполнении. ...
Обзор Logitech HD Pro Webcam C920. Веб-камера для удаленки и стримовОбзор Logitech HD Pro Webcam C920. Веб-камера для удаленки и стримов
Обзор LEXAND LR19 Dual. Двухканальный видеорегистраторОбзор LEXAND LR19 Dual. Двухканальный видеорегистратор
Обзор LEXAND LR25. Видеорегистратор с магнитным креплением и GPSОбзор LEXAND LR25. Видеорегистратор с магнитным креплением и GPS
Обзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусыОбзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусы
Обзор Creative SXFI GAMER. Лучшие проводные игровые наушники 2020Обзор Creative SXFI GAMER. Лучшие проводные игровые наушники 2020
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor