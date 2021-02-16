Обзор Creative SB Play! 4. Звуковая карта для конференц-связи, удаленки

В обновленной звуковой карте Creative SB Play! 4, производитель сделал акцент на возможности участия в удаленных конференциях и записи голоса. Как и ранние модели этого семейства, это внешний миниатюрный USB ЦАП c поддержкой разных типов платформ. Заявленное соотношение сигнал/шум для него составляет 110дБ.

Комплектация

Рекомендованная стоимость новинки составляет 2 990 рублей.Поставляется в компактной коробке, на обратной стороне которой нанесены общие особенности и характеристики. Стартовый набор включается переходник с USB-C на USB, различную документацию.

Внешний вид

По габаритам сопоставим с обычной флешкой. Корпус выполнен из черного пластика.

На крышке выведены две механические кнопки управления. Одна из них переключает настройки эквалайзера, вторая выключает микрофон.

Обе кнопки сопровождаются светодиодным индикатором состояния. Так с помощью одного из можно контролировать статус микрофона.

Софт

Подключается Creative SB Play! 4 при помощи гибкого кабеля с USB-C разъемом. В комплекте также предусмотрели переходник на USB.Для звуковой карты можно загрузить утилиту управления Creative App. В главном окне после установки выводятся иконки для доступа к ключевым функциям: звуковые эффекты, Acoustic Engine, SmartComm Kit, CrystalVoce и микшер.

В разделе «Звуковой режим» можно включить: объемный звук, Crytalizer, усиление басов, умную громость и акцент на голосе.

В «Acoustic Engine» дублируется часть из этих функций. С подробным описанием и выбором степени усиления.

«SmartComm Kits» - отвечает за настройку опций интеллектуальной связи и упрощения общения во время онлайн звонков. Это Voice Detect (определения активного разговора и отключения микрофона без голоса), NoiseClean Out (очистка исходящего звука), NoiseClean In (очистка входящего звука).

«CrystalVoice» - очищает голос и удаляет эхо. Также можно менять его на разных персонажей.

«Микшер» - управляет громкостью микрофона и динамиков.

«Воспроизведение» - выбор качества исходящего звука. Можно выбрать пресет под целый ряд моделей конкретных наушников.

«Запись» - выбор частоты и режима работы микрофона.

Общие настройки звуковой карты и обновление прошивки.

Тесты

Creative SB Play! 4 поддерживает разные типы платформ среди них ПК, смартфоны, ноутбуки, носимые консоли Nintendo. Начинает работать сразу после подключения, но для раскрытия всех возможностей потребуется установка софта. Предлагаем рассмотреть несколько сценариев и поделиться опытом работы в них.

«SmartComm Kits» хорошо себя показал как во время групповых звонков, так и в играх. Если ранее при длительном молчании нужно было вручную включать и выключать микрофон, то здесь сама звуковая карта выключает его, обеспечивая бесшумный режим, не мешая другим участникам или игрокам. Срабатывает корректно.

Итоги по Creative SB Play! 4

С помощью звуковой карты заметно улучшается качество работы микрофона. Даже в паре с недорогими наушниками голос передается без искажений и стороннего шума. Использование же более продвинутых решений в паре с ней, дает студийное качество голоса.Подключаются к ней наушники или микрофон с 3.5мм аудиоразъемом. Здесь встроенный ЦАП, который был улучшен в сравнении с предыдущим поколением. Выдает он 24-bit/192 kHz с соотношением 100 дБ. Звуковая сцена детально настраивается.Creative SB Play! 4 – внешний звуковой ЦАП, который будет интересен тем, кто работает или учится удаленно, записывает аудиоподкасты или аудиодорожки, а также играет в сетевые игры с голосовым чатом. При скромной стоимости с помощью нее можно заметно улучшить качество передачи голоса и воспроизводимого звука.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".