Обзор DIGMA FreeDrive 750. Недорогой видеорегистратор с радаром

Гибридные видеорегистраторы с радар-детектором чаще всего стоят заметно дороже, чем обычные модели. Но это не касается тестируемой сегодня модели - DIGMA FreeDrive 750. При этом в нем установлена патч-антенна и он поддерживает интеллектуальный фильтр ложных срабатываний. Также он поддерживает съемку в высоком разрешении и хранить их можно на карте памяти с увеличенным объемом.

Комплектация

Его средняя стоимость составляет 7500 рублей. Все ли так хорошо предлагаем разобрать в ходе детального тестирования.Комплект включает крепление с вакуумной присоской, USB-кабель, картридер, зарядное устройство в прикуриватель, гарантийный талон, руководство пользователя.

IGMA FreeDrive 750 обзор

Внешний вид

Выполнен в компактном корпусе. Это стало возможным благодаря использованию патч-антенны.

Занимает она ограниченный участок на фронтальной части. Такой модуль хорошо себя зарекомендовал за время своего существования. В компактном исполнении он предлагает близкий уровень чувствительности, характерный для более габаритной рупорной антенны. Но она уступает по чувствительности при определении отраженного сигнала.

На лицевой стороне также выведен объектив, оптическая группа которого собрана из группы стеклянных линз.

Отсутствуют броские и яркие элементы, оставляя его неприметным при размещении на лобовом стекле. Для крепления используется традиционный вариант с вакуумной присоской и прижимной ножкой.

Снимается и ставится сдвигом. Поддерживает поворот вокруг оси. Выбранное положение можно дополнительно зафиксировать накатанной гайкой.

На левой грани разъем miniUSB, используемый для обновления прошивки и передачи данных. Гнездо питания под комплектный 12V адаптер питания, видеовыход и слот для карты памяти формата microSD.

С противоположной стороны у DIGMA FreeDrive 750 механические кнопки управления. Сам процесс взаимодействия с интерфейсом простой и понятный.

Настройки

Сторону водителя занимает цветной дисплей. На него во время движения выводится информация по камерам и радарам. Помимо этого, эти же данные дублируются голосовыми подсказками на русском языке.Меню настроек на русском языке. Набор опций представлен списком. Выставляются параметры съемки.

Напоминание по превышению. Скоростные лимиты. Режимы радара.

Радар-детектор

Статус информатора. Мониторинг парковки. Форматирование карты памяти.В видеорегистраторе используется связка из активного приемника и GPS-информатора. Такой набор «закрывает» большинство используемых на дорогах России радарных и фотокомплексов. На сайте производителя доступно приложение для обновления базы данных и радарного модуля. Последнее обновление от января 2022 года.

Это устройство использовалось в течение 3 недель на дорогах Казани. Предустановлено несколько режимов чувствительности. Выводил предупреждения по БИНАРУ, АМАТА, КОРДОН, КРИС. Дальность детектирования давал запас по времени для принятия решения о снижении скорости.

Работает интеллектуальный фильтр ложных срабатываний. В условиях города продемонстрировала себя эффективно. Отсекает шумы от систем пассивной безопасности в автомобилях, вышек сотовой связи, автоматических дверей и других источников.

Тесты

Дневная съемка DIGMA FreeDrive 750

Итоги

Вопросов по наполнению базы стационарных точек не было. Предупреждения по разным типам систем. Для АВТОДОРИЯ вел учет средней скорости на участке контроля. На холодный старт с поиском спутников уходило около 3-4 минут.Работает DIGMA FreeDrive 750 на базе процессора MSTAR 8336 и матрицы SC2383. Оценивая снимаемые ролики можем сделать предположение о том, что разрешение Super HD достигается цифровым увеличением. Поэтому для экономии места на накопителе для этой модели оптимально снизить разрешение до Full HD.DIGMA FreeDrive 750 – комбинированный видеорегистартор с интегрированным радар-детектором и GPS-информатором. Эффективно решал вопрос детектирования переносных и стационарных видео и радарных комплексов. Голосовые уведомления, поворотное крепление, система фильтрации помех.