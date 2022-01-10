Обзор DIGMA FreeDrive 750. Недорогой видеорегистратор с радаром

Его средняя стоимость составляет 7500 рублей. Все ли так хорошо предлагаем разобрать в ходе детального тестирования.
Занимает она ограниченный участок на фронтальной части. Такой модуль хорошо себя зарекомендовал за время своего существования. В компактном исполнении он предлагает близкий уровень чувствительности, характерный для более габаритной рупорной антенны. Но она уступает по чувствительности при определении отраженного сигнала.
На лицевой стороне также выведен объектив, оптическая группа которого собрана из группы стеклянных линз.
Отсутствуют броские и яркие элементы, оставляя его неприметным при размещении на лобовом стекле. Для крепления используется традиционный вариант с вакуумной присоской и прижимной ножкой.
Снимается и ставится сдвигом. Поддерживает поворот вокруг оси. Выбранное положение можно дополнительно зафиксировать накатанной гайкой.
На левой грани разъем miniUSB, используемый для обновления прошивки и передачи данных. Гнездо питания под комплектный 12V адаптер питания, видеовыход и слот для карты памяти формата microSD.
С противоположной стороны у DIGMA FreeDrive 750 механические кнопки управления. Сам процесс взаимодействия с интерфейсом простой и понятный.
Сторону водителя занимает цветной дисплей. На него во время движения выводится информация по камерам и радарам. Помимо этого, эти же данные дублируются голосовыми подсказками на русском языке.
Напоминание по превышению. Скоростные лимиты. Режимы радара.
Статус информатора. Мониторинг парковки. Форматирование карты памяти.
Это устройство использовалось в течение 3 недель на дорогах Казани. Предустановлено несколько режимов чувствительности. Выводил предупреждения по БИНАРУ, АМАТА, КОРДОН, КРИС. Дальность детектирования давал запас по времени для принятия решения о снижении скорости.
Работает интеллектуальный фильтр ложных срабатываний. В условиях города продемонстрировала себя эффективно. Отсекает шумы от систем пассивной безопасности в автомобилях, вышек сотовой связи, автоматических дверей и других источников.
Вопросов по наполнению базы стационарных точек не было. Предупреждения по разным типам систем. Для АВТОДОРИЯ вел учет средней скорости на участке контроля. На холодный старт с поиском спутников уходило около 3-4 минут.