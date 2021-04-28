Обзор DIGMA Freedrive 720 GPS. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором

Начало 2021 года четко продемонстрировало продолжение тренда с ужесточением контроля за нарушением правил ПДД на дорогах. Появились новые типы камер, как стационарных, так и переносных, по задумке это должно повысить безопасность и снизить аварийность. Но в реальности даже законопослушные водители получают «письма счастья». Тестируемая сегодня новинка DIGMA Freedrive 720 GPS призвана не только снизить расходы на оплату штрафов, но и приучить к аккуратному поведению на дороге.

DIGMA Freedrive 720 GPS

Одной из его ключевых особенностей стала поддержка сигнатурных технологий, решающая вопрос эффективной фильтрации ложных срабатываний. К моменту публикации продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 12 990 рублей.

DIGMA Freedrive 720 GPS обзор

Комплектация

Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель и различную документацию. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением видеорегистратора и данными по техническим характеристикам.

DIGMA Freedrive 720 GPS

Внешний вид

Выполнен в классическом формате. Вытянутый корпус из черного пластика с внешним матовым покрытием.

DIGMA Freedrive 720 GPS

На стекле крепится при помощи вакуумной присоски. Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона.

DIGMA Freedrive 720 GPS

В комплекте адаптер питания со сквозным подключением. К нему можно будет подключить еще один адаптер.

DIGMA Freedrive 720 GPS

Гнездо питания на правой грани. Тут же miniUSB, используемый для подключения к ПК для переноса файлов, а также проведения обновления прошивки и базы данных.

DIGMA Freedrive 720 GPS

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Мы проводили тесты DIGMA Freedrive 720 GPS с накопителем объемом 256 Гбайт. С учетом высокого битрейта записываемых файлов, нужно будет уделить скоростным характеристикам карты памяти.

DIGMA Freedrive 720 GPS

На сторону, направленную на дорогу, помимо объектива выведен блок с линзой и рупорной антенной.

DIGMA Freedrive 720 GPS

Управляется при помощи механических кнопок. Они распределены по боковым граням. Маркировка с выполняемыми действиями нанесена рядом с клавишами.

DIGMA Freedrive 720 GPS

Изображение выводится на дисплей с диагональю 2.7 дюйма и разрешением 320х240 пикселей. Хорошо разборчиво в дневное и ночное время.

DIGMA Freedrive 720 GPS

Поддерживаются голосовые предупреждения на русском языке. Они хорошо слышимы и при работающей мультимедийной системе в салоне. Громкость можно будет регулировать.

DIGMA Freedrive 720 GPS

Настройки

Три вкладки с отдельными настройками системы, информатора, радар-детектора и видеосъемки. Меню на русском. Пункты расположены логично.

DIGMA Freedrive 720 GPS

Выбор разрешения и длительности. Штамп записи и дополнительные параметры.

DIGMA Freedrive 720 GPS

Уведомления по типу камер и диапазонам. Скоростные лимиты.

DIGMA Freedrive 720 GPS

Радар-детектор

DIGMA Freedrive 720 GPS предлагает несколько пресетов: ГОРОД-1, ГОРОД-2, ТРАССА и СИГНАТУРА. В последнем за детектирование отвечает процессор, сверяющий получаемые сигналы от рупорной антенны с базой подписей. Такой режим работы эффективно отсекает ложные срабатывания, характерные для обычных моделей от вышек сотовой связи, автоматических дверей, силовых линий, датчиков пассивной безопасности в автомобилях.

DIGMA Freedrive 720 GPS

За время тестирования устройство продемонстрировало высокую точность детектирования разных типов комплексов, включая распространенный в Казани КОРДОН. Выводились предупреждения заблаговременно, позволяя успеть откорректировать скорость.

DIGMA Freedrive 720 GPS

Дополнительно к этому используются данные с GPS и базы стационарных точек. Фоторадары, видеокомплексы не используют активного излучения. Наполнение базы хорошее. Выводились предупреждения по системам, установленным в 2021 году.

DIGMA Freedrive 720 GPS

Эта информация в виде данных по типу комплекса, разрешенной и текущей скорости. Плюс звуковые и голосовые предупреждения.

Съемка

За обработку изображения с матрицы OmniVision OV4689 отвечает процессор Ambarella A7LA50. Стеклянная оптика с углом обзора 170 градусов.

Дневная съемка DIGMA Freedrive 720 GPS

Съемка ведется в разрешении 1296p. Высокая детализация и хорошая читаемость номеров в дневное и ночное время.

Ночная съемка DIGMA Freedrive 720 GPS

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorDIGMA Freedrive 720 GPS – высокотехнологичный видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором и GPS-информатором. Съемка с высокой детализацией, широкий угол обзора, поддержка емких карт памяти, эффективная фильтрация помех, детальные настройки, информативный дисплей с голосовыми предупреждениями, поворотное крепление.
DIGMA Freedrive 720 GPS получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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