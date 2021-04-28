Обзор DIGMA Freedrive 720 GPS. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором

Одной из его ключевых особенностей стала поддержка сигнатурных технологий, решающая вопрос эффективной фильтрации ложных срабатываний. К моменту публикации продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 12 990 рублей.
DIGMA Freedrive 720 GPS обзор
КомплектацияКомплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель и различную документацию. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением видеорегистратора и данными по техническим характеристикам.
Внешний видВыполнен в классическом формате. Вытянутый корпус из черного пластика с внешним матовым покрытием.
На стекле крепится при помощи вакуумной присоски. Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона.
В комплекте адаптер питания со сквозным подключением. К нему можно будет подключить еще один адаптер.
Гнездо питания на правой грани. Тут же miniUSB, используемый для подключения к ПК для переноса файлов, а также проведения обновления прошивки и базы данных.
Запись ведется на карту памяти формата microSD. Мы проводили тесты DIGMA Freedrive 720 GPS с накопителем объемом 256 Гбайт. С учетом высокого битрейта записываемых файлов, нужно будет уделить скоростным характеристикам карты памяти.
На сторону, направленную на дорогу, помимо объектива выведен блок с линзой и рупорной антенной.
Управляется при помощи механических кнопок. Они распределены по боковым граням. Маркировка с выполняемыми действиями нанесена рядом с клавишами.
Изображение выводится на дисплей с диагональю 2.7 дюйма и разрешением 320х240 пикселей. Хорошо разборчиво в дневное и ночное время.
Поддерживаются голосовые предупреждения на русском языке. Они хорошо слышимы и при работающей мультимедийной системе в салоне. Громкость можно будет регулировать.
НастройкиТри вкладки с отдельными настройками системы, информатора, радар-детектора и видеосъемки. Меню на русском. Пункты расположены логично.
Выбор разрешения и длительности. Штамп записи и дополнительные параметры.
Уведомления по типу камер и диапазонам. Скоростные лимиты.
Радар-детекторDIGMA Freedrive 720 GPS предлагает несколько пресетов: ГОРОД-1, ГОРОД-2, ТРАССА и СИГНАТУРА. В последнем за детектирование отвечает процессор, сверяющий получаемые сигналы от рупорной антенны с базой подписей. Такой режим работы эффективно отсекает ложные срабатывания, характерные для обычных моделей от вышек сотовой связи, автоматических дверей, силовых линий, датчиков пассивной безопасности в автомобилях.
За время тестирования устройство продемонстрировало высокую точность детектирования разных типов комплексов, включая распространенный в Казани КОРДОН. Выводились предупреждения заблаговременно, позволяя успеть откорректировать скорость.
Дополнительно к этому используются данные с GPS и базы стационарных точек. Фоторадары, видеокомплексы не используют активного излучения. Наполнение базы хорошее. Выводились предупреждения по системам, установленным в 2021 году.
Эта информация в виде данных по типу комплекса, разрешенной и текущей скорости. Плюс звуковые и голосовые предупреждения.
СъемкаЗа обработку изображения с матрицы OmniVision OV4689 отвечает процессор Ambarella A7LA50. Стеклянная оптика с углом обзора 170 градусов.
Дневная съемка DIGMA Freedrive 720 GPSСъемка ведется в разрешении 1296p. Высокая детализация и хорошая читаемость номеров в дневное и ночное время.
Ночная съемка DIGMA Freedrive 720 GPS
ИтогиDIGMA Freedrive 720 GPS – высокотехнологичный видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором и GPS-информатором. Съемка с высокой детализацией, широкий угол обзора, поддержка емких карт памяти, эффективная фильтрация помех, детальные настройки, информативный дисплей с голосовыми предупреждениями, поворотное крепление.
DIGMA Freedrive 720 GPS получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".