Обзор DIGMA Freedrive 760. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором

Приобрести его можно в среднем за 10 тысяч рублей.
Собрано все в коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по характеристикам.
Она меньше, чем рупорная антенна. При этом точность детектирования не страдает, детектирует все диапазоны.
На лицевой стороне объектив, состоящий из группы стеклянных линз. Угол обзора 160 градусов.
Управляется при помощи группы механических кнопок, распределенных по боковым граням. Маркировка нанесена на сами кнопки.
Сторону водителя занимает дисплей с диагональю 3 дюйма. Информация с него читаема в дневное и ночное время.
Поддерживает DIGMA Freedrive 760 и вывод голосовых уведомлений по камерам и радарам на дороге. Громкость можно регулироваться.
У видеорегистратора есть датчик приближения на рамке дисплея. Проведенная рука перед ним будет переводить в беззвучный режим работы и убирать его при повторном отключает.
Запись ведет на карту памяти формата microSD. Поддерживает емкие накопители, объемом более 64 Гбайт.
Для крепления на стекле используется блок с магнитным замком. Фиксация идет с помощью двухстороннего скотча, это оптимальный вариант в условиях разницы температур в России.
Снимается и ставится быстро. Упрощен и подвод питающего кабеля. Гнездо находится в основании крепежа. Позволит провести кабель скрытно под обшивкой и запас длины кабеля. Отдельно отметим, сквозное гнездо, позволяющее подключить еще один адаптер.
Управление видеосъемкой. Разрешение съемки, длительность роликов, детектор движения, запись звука и фиксация данных маршрута.
Wi-Fi, дата и время, автоматическое выключение дисплея, заставка и сигнал кнопок.
Выводится потоковое изображение с камеры DIGMA Freedrive 760. Сделать снимок и остановить видеосъемки.
Просмотр отснятых ранее файлов. Выбранные копируются в память смартфона, удаляются и просматриваются.
Проведение базовых настроек, синхронизация времени.
Сам же DIGMA Freedrive 760 предлагает выбор между разными режимами работы, отличающиеся по степени фильтрации и чувствительности. Есть «СМАРТ» - в котором чувствительность меняется автоматически в зависимости от скорости.
В ходе тестов видеорегистратор выводил предупреждения по разным типам систем. Дальности срабатывания было достаточно для коррекции скорости с целью избежания получения штрафов.
Помимо активного детектирования, выводились предупреждения по камерам из базы. Обновляет ее производитель регулярно. Тут есть как фотокомплексы, так и новые типы, проходящие тестовую обкатку на дорогах России.