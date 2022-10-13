Обзор DIGMA Freedrive 760. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором

Тестируемый сегодня видеорегистратор DIGMA Freedrive 760 является гибридным устройствам, он совмещен с сигнатурным радар-детектором и GPS-информатором. Он решает сразу комплекс задач, среди которых беспрерывная съемка происходящего на дороге, вывод информации по стационарным камерам и переносным радарным комплексам.

DIGMA Freedrive 760

Приобрести его можно в среднем за 10 тысяч рублей.

Комплектация

Комплект включает тряпичный мешок, зарядное устройство в прикуриватель с двумя сменными предохранитель, USB-кабель, адаптер для карты памяти, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон.

DIGMA Freedrive 760

Собрано все в коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по характеристикам.

DIGMA Freedrive 760 обзор

Внешний вид

По габаритам он не больше, чем обычный видеорегистратор. Это стало возможным благодаря установке передовой патч-антенны.

DIGMA Freedrive 760

Она меньше, чем рупорная антенна. При этом точность детектирования не страдает, детектирует все диапазоны.

DIGMA Freedrive 760

На лицевой стороне объектив, состоящий из группы стеклянных линз. Угол обзора 160 градусов.

DIGMA Freedrive 760

Управляется при помощи группы механических кнопок, распределенных по боковым граням. Маркировка нанесена на сами кнопки.

DIGMA Freedrive 760

Сторону водителя занимает дисплей с диагональю 3 дюйма. Информация с него читаема в дневное и ночное время.

DIGMA Freedrive 760

Поддерживает DIGMA Freedrive 760 и вывод голосовых уведомлений по камерам и радарам на дороге. Громкость можно регулироваться.

DIGMA Freedrive 760

У видеорегистратора есть датчик приближения на рамке дисплея. Проведенная рука перед ним будет переводить в беззвучный режим работы и убирать его при повторном отключает.

DIGMA Freedrive 760

Запись ведет на карту памяти формата microSD. Поддерживает емкие накопители, объемом более 64 Гбайт.

DIGMA Freedrive 760

Для крепления на стекле используется блок с магнитным замком. Фиксация идет с помощью двухстороннего скотча, это оптимальный вариант в условиях разницы температур в России.

DIGMA Freedrive 760

Снимается и ставится быстро. Упрощен и подвод питающего кабеля. Гнездо находится в основании крепежа. Позволит провести кабель скрытно под обшивкой и запас длины кабеля. Отдельно отметим, сквозное гнездо, позволяющее подключить еще один адаптер.

Настройка

Настройки DIGMA Freedrive 760 разделены на три вкладки. Интерфейс на русском языке. В первой ведется управление радар-детектором. Пороги скорости для режимов в отдельности, доступное превышение, дистанция оповещения, калибровка GPS.

DIGMA Freedrive 760

Управление видеосъемкой. Разрешение съемки, длительность роликов, детектор движения, запись звука и фиксация данных маршрута.

DIGMA Freedrive 760

Wi-Fi, дата и время, автоматическое выключение дисплея, заставка и сигнал кнопок.

DIGMA Freedrive 760

Софт

Для смартфонов на iOS и Android доступно бесплатное приложение. Подключившись по Wi-Fi, можно будет обновить прошивку и базу данных.

DIGMA Freedrive 760

Выводится потоковое изображение с камеры DIGMA Freedrive 760. Сделать снимок и остановить видеосъемки.

DIGMA Freedrive 760

Просмотр отснятых ранее файлов. Выбранные копируются в память смартфона, удаляются и просматриваются.

DIGMA Freedrive 760

Проведение базовых настроек, синхронизация времени.

DIGMA Freedrive 760

Радар-детектор

На борту сигнатурный модуль, используемый для точного определения типа комплекса по найденной «подписи-сигнатуре». Он эффективно отсекает все ложные срабатывания и отображает данные по типу каждого комплекса в отдельности.

DIGMA Freedrive 760

Сам же DIGMA Freedrive 760 предлагает выбор между разными режимами работы, отличающиеся по степени фильтрации и чувствительности. Есть «СМАРТ» - в котором чувствительность меняется автоматически в зависимости от скорости.

DIGMA Freedrive 760

В ходе тестов видеорегистратор выводил предупреждения по разным типам систем. Дальности срабатывания было достаточно для коррекции скорости с целью избежания получения штрафов.

DIGMA Freedrive 760

Помимо активного детектирования, выводились предупреждения по камерам из базы. Обновляет ее производитель регулярно. Тут есть как фотокомплексы, так и новые типы, проходящие тестовую обкатку на дорогах России.

Видеосъемка

Максимальное разрешение съемки Quad HD со скоростью 30 кадров в секунду. Это процессор MSTAR 8339 с матрицей Sony IMX307.

Дневная съемка DIGMA Freedrive 760

Ночная съемка DIGMA Freedrive 760

Итоги

DIGMA Freedrive 760 – видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором, поддерживающий передовые технологии. Съемка в Quad HD, пять режимов детектирования, GPS-информатор, обновление прошивки и базы через приложение на смартфоне, поддержка емких карт памяти, яркий дисплей, датчик приближения, детальные настройки, быстросъемное магнитное крепление.
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