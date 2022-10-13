Обзор DIGMA Freedrive 760. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором

Тестируемый сегодня видеорегистратор DIGMA Freedrive 760 является гибридным устройствам, он совмещен с сигнатурным радар-детектором и GPS-информатором. Он решает сразу комплекс задач, среди которых беспрерывная съемка происходящего на дороге, вывод информации по стационарным камерам и переносным радарным комплексам.

Комплектация

Приобрести его можно в среднем за 10 тысяч рублей.Комплект включает тряпичный мешок, зарядное устройство в прикуриватель с двумя сменными предохранитель, USB-кабель, адаптер для карты памяти, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон.

DIGMA Freedrive 760 обзор

Внешний вид

Собрано все в коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по характеристикам.По габаритам он не больше, чем обычный видеорегистратор. Это стало возможным благодаря установке передовой патч-антенны.

Она меньше, чем рупорная антенна. При этом точность детектирования не страдает, детектирует все диапазоны.

На лицевой стороне объектив, состоящий из группы стеклянных линз. Угол обзора 160 градусов.

Управляется при помощи группы механических кнопок, распределенных по боковым граням. Маркировка нанесена на сами кнопки.

Сторону водителя занимает дисплей с диагональю 3 дюйма. Информация с него читаема в дневное и ночное время.

Поддерживает DIGMA Freedrive 760 и вывод голосовых уведомлений по камерам и радарам на дороге. Громкость можно регулироваться.

У видеорегистратора есть датчик приближения на рамке дисплея. Проведенная рука перед ним будет переводить в беззвучный режим работы и убирать его при повторном отключает.

Запись ведет на карту памяти формата microSD. Поддерживает емкие накопители, объемом более 64 Гбайт.

Для крепления на стекле используется блок с магнитным замком. Фиксация идет с помощью двухстороннего скотча, это оптимальный вариант в условиях разницы температур в России.

Настройка

Снимается и ставится быстро. Упрощен и подвод питающего кабеля. Гнездо находится в основании крепежа. Позволит провести кабель скрытно под обшивкой и запас длины кабеля. Отдельно отметим, сквозное гнездо, позволяющее подключить еще один адаптер.Настройки DIGMA Freedrive 760 разделены на три вкладки. Интерфейс на русском языке. В первой ведется управление радар-детектором. Пороги скорости для режимов в отдельности, доступное превышение, дистанция оповещения, калибровка GPS.

Управление видеосъемкой. Разрешение съемки, длительность роликов, детектор движения, запись звука и фиксация данных маршрута.

Wi-Fi, дата и время, автоматическое выключение дисплея, заставка и сигнал кнопок.

Софт

Для смартфонов на iOS и Android доступно бесплатное приложение. Подключившись по Wi-Fi, можно будет обновить прошивку и базу данных.

Выводится потоковое изображение с камеры DIGMA Freedrive 760. Сделать снимок и остановить видеосъемки.

Просмотр отснятых ранее файлов. Выбранные копируются в память смартфона, удаляются и просматриваются.

Проведение базовых настроек, синхронизация времени.

Радар-детектор

На борту сигнатурный модуль, используемый для точного определения типа комплекса по найденной «подписи-сигнатуре». Он эффективно отсекает все ложные срабатывания и отображает данные по типу каждого комплекса в отдельности.

Сам же DIGMA Freedrive 760 предлагает выбор между разными режимами работы, отличающиеся по степени фильтрации и чувствительности. Есть «СМАРТ» - в котором чувствительность меняется автоматически в зависимости от скорости.

В ходе тестов видеорегистратор выводил предупреждения по разным типам систем. Дальности срабатывания было достаточно для коррекции скорости с целью избежания получения штрафов.

Видеосъемка

Дневная съемка DIGMA Freedrive 760

Ночная съемка DIGMA Freedrive 760

Итоги

Помимо активного детектирования, выводились предупреждения по камерам из базы. Обновляет ее производитель регулярно. Тут есть как фотокомплексы, так и новые типы, проходящие тестовую обкатку на дорогах России.Максимальное разрешение съемки Quad HD со скоростью 30 кадров в секунду. Это процессор MSTAR 8339 с матрицей Sony IMX307.DIGMA Freedrive 760 – видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором, поддерживающий передовые технологии. Съемка в Quad HD, пять режимов детектирования, GPS-информатор, обновление прошивки и базы через приложение на смартфоне, поддержка емких карт памяти, яркий дисплей, датчик приближения, детальные настройки, быстросъемное магнитное крепление.