Обзор DIGMA K-1. Недорогая электронная книга…

Ее средняя стоимость на конец ноября составляет 5490 рублей.
Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон и USB-кабель. Собрано все в коробке с традиционным оформлением.
Ширина боковых рамок с учетом удобного хвата пальцами. Справа и слева механические кнопки управления, отвечающие за перелистывание.
На нижней рамке пятипозиционный джойстик с центральной клавишей и четыре клавиши управления.
Дисплей углублен относительно боковой рамки, так дополнительно снижается риск повреждения при переноске. Но при частой эксплуатации вне дома рекомендуем задуматься о приобретении чехла.На нижнем торце разъем microUSB, слот для карты памяти microSD, кнопка включения, индикатор питания и скрытая клавиша перезагрузки.
Толщина корпуса составляет 9.5 мм. В руках держать удобно, продолжительное чтение не создает дискомфорта. Вес книги 150 граммов.
Задняя крышка с матовым покрытием. По центру нанесен логотип производителя. Нанесена общая техническая информация.
Ридер можно комфортно использовать как в помещении, так и на улице под прямыми солнечными лучами. Преимуществом относительно смартфонов является снижение нагрузки на глаза и отсутствие ШИМ-модуляции.
Плотность пикселей достаточна и для мелкого шрифта. Проблем с качеством экрана за время тестов выявлено не было. Платформа и софт Работает на базе платформы Rockchip RK2818. Доступны 128 Мбайт оперативной и 4 Гбайт внутренней памяти. Мощности достаточно для плавной работы интерфейса и открытия файлов книг. Задумывается только при открытии больших PDF файлов.
Установлена оболочка с ядром Linux. Главный экран представляет собой ряд из восьми вкладок: история, библиотека, поиск книг, проводник, изображения, игры, календарь и настройки. Каждая сопровождается тематичным изображением.
Поддерживает FB2, HTML, TXT, PDF, DOC, RTF, CHM, EPub, PDB, Mobi(PRC). Встроенный ридер для открытия и чтения. Поддерживаются закладки, сохранение прогресса чтения и быстрый переход между страницами.
Библиотека книг с сортировкой и поиском нужной. Есть экран с системными настройками.
Пара простых игр.