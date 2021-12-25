Обзор DIGMA K-1. Недорогая электронная книга…

Впереди нас ждут затяжные выходные, но это время не обязательно тратить на телевизор и застолья, можно потратить его с пользой, читая художественную и научную литературу. Тестируемая сегодня DIGMA K-1, представленная в недорогом ценовом сегменте, поддерживает актуальные форматы книг и оснащена встроенной памятью для хранения большого количества файлов во встроенной памяти.

Комплектация

Ее средняя стоимость на конец ноября составляет 5490 рублей.

Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон и USB-кабель. Собрано все в коробке с традиционным оформлением.

DIGMA K-1 обзор

Внешний вид

Выполнена в традиционном формате. Пластик темно-серого цвета. Общее качество сборки хорошее.

Ширина боковых рамок с учетом удобного хвата пальцами. Справа и слева механические кнопки управления, отвечающие за перелистывание.

На нижней рамке пятипозиционный джойстик с центральной клавишей и четыре клавиши управления.

Дисплей углублен относительно боковой рамки, так дополнительно снижается риск повреждения при переноске. Но при частой эксплуатации вне дома рекомендуем задуматься о приобретении чехла.На нижнем торце разъем microUSB, слот для карты памяти microSD, кнопка включения, индикатор питания и скрытая клавиша перезагрузки.

Толщина корпуса составляет 9.5 мм. В руках держать удобно, продолжительное чтение не создает дискомфорта. Вес книги 150 граммов.

Экран

Задняя крышка с матовым покрытием. По центру нанесен логотип производителя. Нанесена общая техническая информация.DIGMA K-1 оснащается 6-дюймовым экраном с разрешением 1024х758 пикселей. Без подсветки и сенсорного управления. Все преимущества такого типа матрицы. Высокая контрастность, светлая подложка и широкие углы обзора.

Ридер можно комфортно использовать как в помещении, так и на улице под прямыми солнечными лучами. Преимуществом относительно смартфонов является снижение нагрузки на глаза и отсутствие ШИМ-модуляции.

Плотность пикселей достаточна и для мелкого шрифта. Проблем с качеством экрана за время тестов выявлено не было. Платформа и софт Работает на базе платформы Rockchip RK2818. Доступны 128 Мбайт оперативной и 4 Гбайт внутренней памяти. Мощности достаточно для плавной работы интерфейса и открытия файлов книг. Задумывается только при открытии больших PDF файлов.

Установлена оболочка с ядром Linux. Главный экран представляет собой ряд из восьми вкладок: история, библиотека, поиск книг, проводник, изображения, игры, календарь и настройки. Каждая сопровождается тематичным изображением.

Поддерживает FB2, HTML, TXT, PDF, DOC, RTF, CHM, EPub, PDB, Mobi(PRC). Встроенный ридер для открытия и чтения. Поддерживаются закладки, сохранение прогресса чтения и быстрый переход между страницами.

Библиотека книг с сортировкой и поиском нужной. Есть экран с системными настройками.

Аккумулятор

Итоги

Пара простых игр.Конечно же, в сравнении с планшетами и смартфонами тут улучшена автономность. За время тестов зарядка требовалась раз в 1.5-2 недели при условии ежедневной эксплуатации в режиме «день-вечер».DIGMA K-1 – недорогая электронная книга с экраном E-Ink Pearl. Достойное качество исполнения, дисплей, хорошие показатели автономной работы, поддержка карт памяти. Чехол, сенсор и подсветка заметно бы повлияли на стоимость. К минусам отнесем низкую скорость открытия PDF файлов.