Обзор DJI Mavic 2 Pro. Лучший квадракоптер 2019 года?

2019-09-03, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - DJI Mavic 2 Pro; [204]
Первое поколение квадрокоптера DJI Mavic Pro мы активно эксплуатировали в течение года. Эта модель в момент своего выхода изменила рынок квадрокоптеров, сделав аэросъемку доступной для массового пользователя. Позже компания с выходом второго поколения разделила его на две ветки: DJI Mavic 2 Pro и DJI Mavic Zoom. Сегодня в рамках этого обзора мы рассмотрим ключевые его особенности, а уже на следующей неделе уделим детальное внимание всем доступным режимам автоматической съемки.

DJI Mavic 2 Pro

Его можно приобрести в российских магазинах. Мы собрали список актуальных предложений в таблицу, составленную на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

DJI Mavic 2 Pro обзор

Комплектация

Поставляется в коробке с минималистичным оформлением. Внутри комплектующие упакованы по отдельным боксам. Покупатель получает три пары винтов, набор кабелей с разным типом разъемов, сетевой кабель, зарядное устройство, один аккумулятор, пульт управления, набор документации.

DJI Mavic 2 Pro

Внешний вид

DJI Mavic 2 Pro

Общая конструкция осталась узнаваемой. В DJI Mavic 2 Pro сохранено преимущество в виде складываемых крыльев, упрощающих транспортировку.

DJI Mavic 2 Pro

Второе поколение немного увеличилось в габаритах и весе. В развернутом виде габариты составляют: 322х242х84 мм. В собранном: 214х91х84 мм.

DJI Mavic 2 Pro

Корпус дрона выполнен из пластика, окрашенного в серый цвет. Четыре выдвижные ножки под съемные винты.

DJI Mavic 2 Pro

На верхней грани расположено гнездо под съемный аккумулятор. Для контроля уровня кнопка включения оснащена круговой четырехзонной подсветкой.

DJI Mavic 2 Pro

Улучшилась система подвеса камеры. Она стала надежнее. Тут используется шведская оптика Hasselblad с CMOS-матрицей и регулируемой диафрагмой.

DJI Mavic 2 Pro

По периметру корпуса появились дополнительные датчики и камеры. Теперь они есть не только на фронтальной панели, но и по бокам, сверху и сзади. Призваны защищать от столкновений во время полетов.

DJI Mavic 2 Pro

Для комфортной эксплуатации в ночное время добавлена пара светодиодов на основании коптера. Они активируются во время взлета и посадки, активируются автоматически в зависимости от уровня освещения.

DJI Mavic 2 Pro

Справа и слева заглушки, скрывающие кнопку активации синхронизации с пультом ДУ и слот для карты памяти формата microSD.

DJI Mavic 2 Pro

Квадрокоптер для подключения использует актуальный разъем USB Type-C. В целом конструкция стала продуманнее и технологичнее.

DJI Mavic 2 Pro

Пульт ДУ

Пульт управления выполнен в общей стилистике. Окрашен в серебристый цвет. По нему также в DJI Mavic 2 Pro есть несколько конструктивных улучшений.

DJI Mavic 2 Pro

Так, теперь стики можно будет снять и спрятать в выдвижных ножках. Они не будут мешаться во время транспортировки и так исключается риск повреждения.

DJI Mavic 2 Pro

В выдвижные лапки можно будет поставить смартфон с разными диагоналями экрана. Мы проводили тестирование со смартфоном OnePlus 7 Pro. В комплекте идут кабели с Lightning, USB Type-C и microUSB. Места крепления с резиновыми уплотнителями.

DJI Mavic 2 Pro

На правой грани появился переключатель режимов: Sport, Position и Pod. Пара поворотных антенн и монохромный дисплей.

Начинка и время автономной работы

Весит DJI Mavic 2 Pro около 907 граммов. Скорость полета увеличилась до 72 км/ч. Дрон может летать при ветре со скоростью до 29–38 км/ч и температуре воздуха до -40 градусов. Для позиционирования используется GPS+ГЛОНАСС. Полного заряда батареи хватает примерно на 31 минуту полетов. Это литий-полимерный аккумулятор с емкостью 3850 мАч.

DJI Mavic 2 Pro

Для связи с пультом управления используются частотные диапазоны: 2.400–2.483 ГГц и 5,725–5,850 ГГц. Дальность стабильной передачи без помех около 5 километров.

DJI Mavic 2 Pro

Применена всенаправленная система зондирования при помощи группы сенсоров. Есть встроенная память объемом 8 Гбайт, используемая для съемки. Ее можно будет использовать для эксплуатации без карты памяти. В качестве внешнего накопителя используется microSD формат. Поддерживаются карты объемом до 128 Гбайт.

Съемка

В DJI Mavic 2 Pro установлена CMOS-матрица с разрешением 20 Мп. Угол обзора 77 градусов. Регулируемая диафрагма f/2,8–f/11. Диапазон ISO от 100 до 6400. Видеосъемка ведется в разрешении 4К со скоростью до 30 кадров в секунду. Поддерживаются HDR, кодеки MPEG-4 AVC/H.264 и HEVC/H.265, MP4.

4К дневная съемка DJI Mavic 2 Pro

4K ночная съемка DJI Mavic 2 Pro

Также в настройках можно будет задать разрешение 2.7К со скоростью до 60 кадров в секунду.

2.7K 60FPS дневная съемка DJI Mavic 2 Pro

И, конечно же, Full HD с увеличенной частотой до 120 кадров в секунду. За плавность съемки и отсутствие дрожания отвечает трехосевая стабилизация.

Full HD 60FPS дневная съемка DJI Mavic 2 Pro

Full HD ночная съемка DJI Mavic 2 Pro

Съемка фото поддерживается в формате RAW.

DJI Mavic 2 Pro

DJI Mavic 2 Pro

DJI Mavic 2 Pro

DJI Mavic 2 Pro

DJI Mavic 2 Pro

DJI Mavic 2 Pro

DJI Mavic 2 Pro

Поддерживается режим Hyperlapse.

Hyperlapse съемка DJI Mavic 2 Pro

Также для примера приведем съемку с отслеживанием объекта. Во втором поколении точность отслеживания заметно увеличилась.

Трекинг днем DJI Mavic 2 Pro

Загрузить исходники с Яндекс.Диск - https://yadi.sk/d/x_IqKGCaSPBDcA

Софт

Для взаимодействия с экрана смартфона потребуется DJI GO 4. Сопряжение проходит автоматически при соединении кабеля с пультом ДУ. Приложение позволит обеспечить визуальный контроль во время полетов и детальные настройки.

DJI Mavic 2 Pro

На экран телефона передается картинка с камеры дрона. Так можно будет контролировать направление съемки и корректность выставленных параметров съемки. Дальность стабильной передачи изображения около 2 километров.

DJI Mavic 2 Pro

Есть набор быстрых настроек с выбором разрешения, расширения и типа кодека. Такие же настройки доступны для фотосъемки.

DJI Mavic 2 Pro

Доступна вкладка с выбором параметров работы дрона, ограничений полетов и дополнительных тонких настроек.

DJI Mavic 2 Pro

DJI Mavic 2 Pro предлагает несколько вариантов автоматической съемки и творческих режимов. Каждый из них сопровождается детальными подсказками.

DJI Mavic 2 Pro

Приложение также можно будет использовать для переноса выбранных фото и видео файлов в память смартфона.

DJI Mavic 2 Pro

Здесь же выводится редактор для отснятых файлов. Можно будет в пару кликов создать красивый ролик со звуковым сопровождением.

DJI Mavic 2 Pro

Итоги по DJI Mavic 2 Pro

Золото. Выбор редакции MegaObzorDJI Mavic 2 Pro с момента выхода первого поколения не получил внятной альтернативы от конкурентов. Этот квадрокоптер можно будет рассматривать как для любительской, так и профессиональной съемки. Продуманная конструкция корпуса, простота транспортировки, улучшенные летные характеристики, выбор автоматических режимов съемки, продвинутая система отслеживания движений, высокое качество съемки, увеличенное время автономной работы, встроенная память под ролики и фото, круговое расположение сенсоров. Придраться можно к стоимости, сложности гарантийного обслуживания в России, дороговизне аксессуаров.
DJI Mavic 2 Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы DJI Mavic 2 Pro
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