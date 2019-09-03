Обзор DJI Mavic 2 Pro. Лучший квадракоптер 2019 года?

Первое поколение квадрокоптера DJI Mavic Pro мы активно эксплуатировали в течение года. Эта модель в момент своего выхода изменила рынок квадрокоптеров, сделав аэросъемку доступной для массового пользователя. Позже компания с выходом второго поколения разделила его на две ветки: DJI Mavic 2 Pro и DJI Mavic Zoom. Сегодня в рамках этого обзора мы рассмотрим ключевые его особенности, а уже на следующей неделе уделим детальное внимание всем доступным режимам автоматической съемки.

DJI Mavic 2 Pro обзор

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Комплектация

Поставляется в коробке с минималистичным оформлением. Внутри комплектующие упакованы по отдельным боксам. Покупатель получает три пары винтов, набор кабелей с разным типом разъемов, сетевой кабель, зарядное устройство, один аккумулятор, пульт управления, набор документации.

Внешний вид

Общая конструкция осталась узнаваемой. В DJI Mavic 2 Pro сохранено преимущество в виде складываемых крыльев, упрощающих транспортировку.

Второе поколение немного увеличилось в габаритах и весе. В развернутом виде габариты составляют: 322х242х84 мм. В собранном: 214х91х84 мм.

Корпус дрона выполнен из пластика, окрашенного в серый цвет. Четыре выдвижные ножки под съемные винты.

На верхней грани расположено гнездо под съемный аккумулятор. Для контроля уровня кнопка включения оснащена круговой четырехзонной подсветкой.

Улучшилась система подвеса камеры. Она стала надежнее. Тут используется шведская оптика Hasselblad с CMOS-матрицей и регулируемой диафрагмой.

По периметру корпуса появились дополнительные датчики и камеры. Теперь они есть не только на фронтальной панели, но и по бокам, сверху и сзади. Призваны защищать от столкновений во время полетов.

Для комфортной эксплуатации в ночное время добавлена пара светодиодов на основании коптера. Они активируются во время взлета и посадки, активируются автоматически в зависимости от уровня освещения.

Справа и слева заглушки, скрывающие кнопку активации синхронизации с пультом ДУ и слот для карты памяти формата microSD.

Квадрокоптер для подключения использует актуальный разъем USB Type-C. В целом конструкция стала продуманнее и технологичнее.

Пульт ДУ

Пульт управления выполнен в общей стилистике. Окрашен в серебристый цвет. По нему также в DJI Mavic 2 Pro есть несколько конструктивных улучшений.

Так, теперь стики можно будет снять и спрятать в выдвижных ножках. Они не будут мешаться во время транспортировки и так исключается риск повреждения.

В выдвижные лапки можно будет поставить смартфон с разными диагоналями экрана. Мы проводили тестирование со смартфоном OnePlus 7 Pro . В комплекте идут кабели с Lightning, USB Type-C и microUSB. Места крепления с резиновыми уплотнителями.

Начинка и время автономной работы

На правой грани появился переключатель режимов: Sport, Position и Pod. Пара поворотных антенн и монохромный дисплей.Весит DJI Mavic 2 Pro около 907 граммов. Скорость полета увеличилась до 72 км/ч. Дрон может летать при ветре со скоростью до 29–38 км/ч и температуре воздуха до -40 градусов. Для позиционирования используется GPS+ГЛОНАСС. Полного заряда батареи хватает примерно на 31 минуту полетов. Это литий-полимерный аккумулятор с емкостью 3850 мАч.

Для связи с пультом управления используются частотные диапазоны: 2.400–2.483 ГГц и 5,725–5,850 ГГц. Дальность стабильной передачи без помех около 5 километров.

Съемка

4К дневная съемка DJI Mavic 2 Pro

Применена всенаправленная система зондирования при помощи группы сенсоров. Есть встроенная память объемом 8 Гбайт, используемая для съемки. Ее можно будет использовать для эксплуатации без карты памяти. В качестве внешнего накопителя используется microSD формат. Поддерживаются карты объемом до 128 Гбайт.В DJI Mavic 2 Pro установлена CMOS-матрица с разрешением 20 Мп. Угол обзора 77 градусов. Регулируемая диафрагма f/2,8–f/11. Диапазон ISO от 100 до 6400. Видеосъемка ведется в разрешении 4К со скоростью до 30 кадров в секунду. Поддерживаются HDR, кодеки MPEG-4 AVC/H.264 и HEVC/H.265, MP4.

4K ночная съемка DJI Mavic 2 Pro

2.7K 60FPS дневная съемка DJI Mavic 2 Pro

Также в настройках можно будет задать разрешение 2.7К со скоростью до 60 кадров в секунду.

Full HD 60FPS дневная съемка DJI Mavic 2 Pro

И, конечно же, Full HD с увеличенной частотой до 120 кадров в секунду. За плавность съемки и отсутствие дрожания отвечает трехосевая стабилизация.

Full HD ночная съемка DJI Mavic 2 Pro

Съемка фото поддерживается в формате RAW.

Hyperlapse съемка DJI Mavic 2 Pro

Поддерживается режим Hyperlapse.

Трекинг днем DJI Mavic 2 Pro

Также для примера приведем съемку с отслеживанием объекта. Во втором поколении точность отслеживания заметно увеличилась.

Софт

Загрузить исходники с Яндекс.Диск - https://yadi.sk/d/x_IqKGCaSPBDcA Для взаимодействия с экрана смартфона потребуется DJI GO 4. Сопряжение проходит автоматически при соединении кабеля с пультом ДУ. Приложение позволит обеспечить визуальный контроль во время полетов и детальные настройки.

На экран телефона передается картинка с камеры дрона. Так можно будет контролировать направление съемки и корректность выставленных параметров съемки. Дальность стабильной передачи изображения около 2 километров.

Есть набор быстрых настроек с выбором разрешения, расширения и типа кодека. Такие же настройки доступны для фотосъемки.

Доступна вкладка с выбором параметров работы дрона, ограничений полетов и дополнительных тонких настроек.

DJI Mavic 2 Pro предлагает несколько вариантов автоматической съемки и творческих режимов. Каждый из них сопровождается детальными подсказками.

Приложение также можно будет использовать для переноса выбранных фото и видео файлов в память смартфона.

Здесь же выводится редактор для отснятых файлов. Можно будет в пару кликов создать красивый ролик со звуковым сопровождением.

Итоги по DJI Mavic 2 Pro

DJI Mavic 2 Pro с момента выхода первого поколения не получил внятной альтернативы от конкурентов. Этот квадрокоптер можно будет рассматривать как для любительской, так и профессиональной съемки. Продуманная конструкция корпуса, простота транспортировки, улучшенные летные характеристики, выбор автоматических режимов съемки, продвинутая система отслеживания движений, высокое качество съемки, увеличенное время автономной работы, встроенная память под ролики и фото, круговое расположение сенсоров. Придраться можно к стоимости, сложности гарантийного обслуживания в России, дороговизне аксессуаров.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".