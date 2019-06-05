Обзор OnePlus 7 Pro 8/256GB. Заявка на лучший флагманский смартфон 2019 года

OnePlus в 2019 году не стали придерживаться традиционной схемы с весенним выпуском новой версии и последующим осенним обновлением, предлагающим сразу ряд смелых решений на той же платформе. OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro были представлены одновременно. И если первый стал фактически тем же самым OnePlus 6T с «сердцем 2019 года», то Pro уж гораздо интересней. Как и ранее, не стесняясь, к нему применяли самые смелые эпитеты и заявления, среди которых лучший экран и одна из лучших камер среди флагманов.

OnePlus 7 Pro обзор

К моменту публикации в России еще не стартовали официальные продажи и не объявлены цены.

Комплектация

В комплекте покупатель получает силиконовый чехол, техническую документацию, скрепку для лотка SIM, зарядное устройство WARP Charge, кабель USB. Все это собрано в коробке из белоснежного картона с минималистичным оформлением.

Внешний вид

Уже сейчас заявлен выход трех версий цветового исполнения: Mirror Gray, Nebula Blue и Almond. Первые две уже доступны, золотистая появится позже. Туманно-синяя только для версий с объемом 8 и 12 Гбайт.

Задняя крышка смартфона OnePlus 7 Pro выполнена из закаленного стекла с олеофобным покрытием. В верхней зоне по центру блок основной камеры с тремя объективами и светодиодная вспышка. Ниже логотип производителя.

В основе корпуса используется каркас с высокой жесткостью. Боковые грани закруглены. Крышка не продавливается под нажимом пальцев.

Официально влагозащита не заявлена, но в сети присутствуют ролики с погружением и сохранением работоспособности в течение получаса. Съемные и выдвижные элементы с резиновыми уплотнителями. Со своей стороны, погружать целенаправленно в воду мы не рекомендуем.

На верхней грани выдвижной блок фронтальной камеры, рядом микрофон шумоподавления. Выезжает камера очень быстро, как и прячется внутри корпуса, благодаря этому время на разблокировку сканированием лица в сравнении с прошлой версией, по ощущениям не изменилось.

Снизу выдвижной лоток под две nanoSIM, USB Type-C, основной микрофон и динамик. Поддержку карт памяти «не завезли», да и она с учетом больших объемов и скорости встроенного накопителя будет лишней.

На правой грани у OnePlus 7 Pro переключатель режимов оповещения с текстурным рисунком и кнопка включения. С противоположной стороны качелька громкости.

Лицевая сторона также выполнена из закаленного стекла. Изначально с завода на экран нанесена защитная пленка, но с учетом наличия закруглений по краям, будут видны границы, и они тактильно неприятно ощущаются.

Для воспроизведения музыки задействуется два динамика, основной и разговорный. Создается эффект стереозвучания. Поддерживается кодек aptX HD для беспроводных наушников.

В руке смартфон лежит удобно. Визуально производит впечатление премиального продукта, не уступая флагманским решениям конкурентов.

Экран

Экран здесь заслуживает отдельного внимания. Используется 6.67-дюймовая матрица Fluid AMOLED с разрешением 3120 на 1440 пикселей. Он поддерживает частоту обновления в 90 Гц. Также программно можно будет снизить до 60 Гц и разрешения FHD+, увеличив время автономной работы.

Экран с высоким уровнем яркости. Им можно комфортно пользоваться под прямыми солнечными лучами. Не бликует. Подсветка равномерна по всей площади. Высокая контрастность, насыщенный черный цвет. В настройках можно будет изменить цветовую температуру и активировать автоматическое улучшение при воспроизведении видео. Поддерживается HDR+.

Начинка

В OnePlus 7 Pro используется флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 855, здесь без вариантов, неудивительно что смартфон занимает верхние строчки рейтингов синтетических тестов. Применена жидкостная система охлаждения, троттлинга за все время длительной эксплуатации замечено не было. Графика Adreno 640 позволит наслаждаться современными играми на высоких настройках.

Доступны версии со 128 и 256 Гбайт внутренней памяти. Это быстрая UFS 3.0. Оперативная память от 6 до 12 Гбайт.

Связь

Аккумулятор

Поддерживается весь спектр используемых в России частот. Есть VoLTE и VoWiFi. Голос передается чистым, работает шумоподавление. Скорость загрузки файлов высокая. Навигационный модуль для определения местоположения задействует GLONASS, GPS, Galileo и SBAS. Wi-Fi с 2х2 MIMO и 802.11ac. Не забыли про NFC с бесконтактными платежами.Увеличение частоты и разрешения экрана ожидаемо повлияет негативно на время автономной работы. Ниже мы провели тестирование в двух режимах: QHD+ 90 Гц и FHD+ 60 Гц с выставленным на максимальную яркость экраном. В смешанной нагрузке с постоянным доступом в сеть можно получить до 13 часов автономной работы в зависимости от яркости и настроек экрана. Используется несъемная батарейка с емкостью 4000 мАч. Изменения коснулись фирменной технологии зарядки, теперь она называется Warp Charge, мощность возросла с 20 до 30W. На полное восстановление уходит около часа, при этом в первые 20-30 минут восстановится уже более половины заряда.

Камера

В ближайшем будущем мы посвятим камере этого смартфона отдельное внимание, в этом же обзоре осмотрим ключевые особенности работы и качества съемки. В OnePlus 7 Pro используется тройная камера с 48 Мп матрицей Sony IMX586 (идет совмещение четырех ближайших пикселей), широкоугольная 16 Мп камера с углом обзора 117 градусов и телеобъектив с 8 Мп модулем. Все модули с разным фокусным расстоянием, между ними проводится быстрое переключение.

Основная камера

Широкоугольная съемка

Ночная съемка

Ночной режим

Ночной режим

В приложении доступы творческие режимы фото и видеосъемки, профессиональный режим, размытие фона и панорама. К сожалению, так и не появилась дополненная реальность, как у конкурентов.

Дневная съемка OnePlus 7 Pro

Видеосъемка ведется в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Оптическая стабилизация работает только при разрешениях ниже 4К/30FPS. Замедленные видео пишутся со скоростью 240 кадров для Full HD и вдвое больше для HD.

Ночная съемка OnePlus 7 Pro

Софт

Итоги по OnePlus 7 Pro

Загрузить исходные файлы можно будет с Яндекс.Диск по ссылке.Со скоростью обновления программного обеспечения у OnePlus проблем нет. Патчи безопасности и исправления выходят быстро. Тестирование велось со сборкой Oxygen OS 9.5.4. Появились новые режимы работы, дополнительные настройки кастомизации, часть из изменений появится и в ранних смартфонах этого производителя. Из стороннего софта появился неудаляемый Netflix (можно отключить).Время, когда смартфоны OnePlus стоили неприлично дешево, безвозвратно прошло, но и оснащение, а также инженерное, производитель теперь предлагает достойное, не ограничиваясь только акцентом на последнюю версию Snapdragon. В OnePlus 7 Pro нам понравились дисплей с частотой обновления 90 Гц, отсутствие вырезов и островков, стереозвучание, быстрая зарядка Warp Charge, оперативный выпуск обновлений, тройная основная камера и выезжающий модуль фронтальной. Не устроить может отсутствие беспроводной зарядки и аудиоразъема. Как итог, перед нами один из лучших флагманских смартфонов 2019 года.