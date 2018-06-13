Обзор DUNOBIL ATOM DUO. Комбо-видеорегистратор с двухканальной съемкой

2018-06-13, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - DUNOBIL ATOM DUO; [139]
Видеорегистраторы в форм-факторе 3-в-1 успели хорошо зарекомендовать себя среди автолюбителей, решая сразу спектр задач. Среди которых экономия бюджета автовладельца и сохранение видеозаписи происходящего на дороге. Причем эти записи бывают полезными не только при разборе спорных ситуаций в суде, но и как «железобетонное» доказательство в общении с сотрудниками ГАИ, предпринимающими попытки подставить водителя. В новинке DUNOBIL ATOM DUO к традиционному функционалу этого типа устройств, добавили еще и вторую внешнюю камеру с парковочным режимом.

DUNOBIL ATOM DUO

По сложившейся хорошей традиции у нас появилась возможность первыми его детально изучить и поделиться опытом эксплуатации с вами.

DUNOBIL ATOM DUO обзор

Комплектация

Покупатель получает DUNOBIL ATOM DUO в коробке из плотного картона с характерным оформлением. На боковую сторону нанесена наклейка с описанием технических характеристик и возможностей. Комплект включает помимо основного блока, зарядное устройство в прикуриватель, вторую камеру, USB-кабель, провод для подключения второй камеры, крепление на лобовое стекло с вакуумной присоской, техническую документацию и противоскользящий коврик.

DUNOBIL ATOM DUO

Внешний вид

Выполнен DUNOBIL ATOM DUO в корпусе продолговатой формы, внешне напоминающий классический радар-детектор. Он достаточно компактен, за счет чего гармонично вписывается в интерьер салона автомобиля.

DUNOBIL ATOM DUO

Фиксируется на стекле при помощи крепления с вакуумной присоской, позволяющей выбирать нужный угол наклона.

DUNOBIL ATOM DUO

При условии ровной панели в салоне, его также можно будет поставить на комплектный противоскользящий коврик. Стоит отметить еще и наличие паза в верхней части корпуса, но такое крепление нужно будет подбирать самостоятельно.

DUNOBIL ATOM DUO

На фронтальной стороне окошко рупорной антенны и лазерный приемник, рядом с ними объектив, собранный из группы стеклянных линз с хромированной окантовкой.

DUNOBIL ATOM DUO

Кнопки сгруппированы на левом торце. Четыре, окрашенные в серебристый цвет, кнопки с маркировкой. Рядом с ними AV-гнездо для подключения второй камеры и miniUSB, используемый для перепрошивки.

DUNOBIL ATOM DUO

На противоположной стороне слот для карты памяти формата microSD. Питание подается через адаптер питания 12V.

DUNOBIL ATOM DUO

DUNOBIL ATOM DUO

Зарядник у DUNOBIL ATOM DUO со сквозным подключением, к нему можно будет подключить еще один адаптер питания.

DUNOBIL ATOM DUO

Со стороны пользователя выведен 2-дюймовый цветной дисплей. С помощью него во время движения можно контролировать угол съемки и просматривать данные по камерам контроля скорости.

DUNOBIL ATOM DUO

Поддерживаются уведомления внятным голосом, по ключевым событиям, связанным с размещенными стационарно на дороге комплексами фиксации нарушений ПДД.

DUNOBIL ATOM DUO

Под экраном три механические кнопки и скрытая кнопка перезагрузки системы. Собран видеорегистратор добротно, основным материалом выступает пластик с софт-тач покрытием.

DUNOBIL ATOM DUO

Вторую камеру можно ставить, как внутри салона, так и снаружи в районе номерного знака. Корпус защищен от попадания влаги. Длины проводки достаточно для организации аккуратного монтажа под обшивкой.

DUNOBIL ATOM DUO

Настройки

В меню настроек можно выбирать разрешение съемки, длительность роликов, тип штампа. Выключаются отдельные диапазоны, задаются скоростные лимиты, дальность оповещения. Можно добавлять пользовательские точки.

Радар-детектор

Для детектирования систем автоматического контроля нарушений ПДД используется связка из базы данных по стационарным точкам и активному радар-детектору. Без внимания не остаются все комплексы используемые на территории России. Дальности срабатывания хватает для принятия решения о необходимости коррекции скоростного режима.

DUNOBIL ATOM DUO

Определяются системы с маломощным активным излучением. Количество ложных срабатываний в условии мегаполиса не критично. Поведение информатора можно настроить самостоятельно. По стационарным точкам выводятся данные по типу комплекса и разрешенной скорости на участки. Ведется расчет средней скорости на участке работы АВТОДОРИЯ.

DUNOBIL ATOM DUO

Видеозапись

DUNOBIL ATOM DUO построен на платформе AIT8328P с матрицей OV2710. Основной канал пишется с разрешением Full HD, вторая камера с HD-разрешением. Угол обзора основной камеры 140 градусов. Для просмотра роликов не требуется установка дополнительного программного обеспечения.

Дневная съемка DUNOBIL ATOM DUO

Ночная съемка DUNOBIL ATOM DUO

Качество съемки позволяет в деталях разобрать дорожную ситуацию и идентифицировать участников движения. Номерные знаки читаемы в своем и соседнем потоках.

День вторая камера DUNOBIL ATOM DUO

Ночь вторая камера DUNOBIL ATOM DUO

Ночное время не становится препятствием для съемки. Компенсируется свет от фар и фонарей на дороге. Картинка соответствует тому, что видит глаз человека. Качество съемки у второй камеры ожидаемо ниже.

Итоги по DUNOBIL ATOM DUO

DUNOBIL ATOM DUO в отличие от большинства моделей форм-фактора 3-в-1 поддерживает двухканальную съемку и парковочный режим, обеспечивая водителю круговую съемку происходящего на дороге. Его радарная часть продемонстрировала хорошую чувствительность и минимальное количество ложных срабатываний, все это дополнено наполненной базой стационарных точек. Сбоев и проблем в ходе тестирования выявлено не было.

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