Обзор DUNOBIL ATOM DUO. Комбо-видеорегистратор с двухканальной съемкой

Видеорегистраторы в форм-факторе 3-в-1 успели хорошо зарекомендовать себя среди автолюбителей, решая сразу спектр задач. Среди которых экономия бюджета автовладельца и сохранение видеозаписи происходящего на дороге. Причем эти записи бывают полезными не только при разборе спорных ситуаций в суде, но и как «железобетонное» доказательство в общении с сотрудниками ГАИ, предпринимающими попытки подставить водителя. В новинке DUNOBIL ATOM DUO к традиционному функционалу этого типа устройств, добавили еще и вторую внешнюю камеру с парковочным режимом.

DUNOBIL ATOM DUO обзор

По сложившейся хорошей традиции у нас появилась возможность первыми его детально изучить и поделиться опытом эксплуатации с вами.

Комплектация

Покупатель получает DUNOBIL ATOM DUO в коробке из плотного картона с характерным оформлением. На боковую сторону нанесена наклейка с описанием технических характеристик и возможностей. Комплект включает помимо основного блока, зарядное устройство в прикуриватель, вторую камеру, USB-кабель, провод для подключения второй камеры, крепление на лобовое стекло с вакуумной присоской, техническую документацию и противоскользящий коврик.

Внешний вид

Выполнен DUNOBIL ATOM DUO в корпусе продолговатой формы, внешне напоминающий классический радар-детектор. Он достаточно компактен, за счет чего гармонично вписывается в интерьер салона автомобиля.

Фиксируется на стекле при помощи крепления с вакуумной присоской, позволяющей выбирать нужный угол наклона.

При условии ровной панели в салоне, его также можно будет поставить на комплектный противоскользящий коврик. Стоит отметить еще и наличие паза в верхней части корпуса, но такое крепление нужно будет подбирать самостоятельно.

На фронтальной стороне окошко рупорной антенны и лазерный приемник, рядом с ними объектив, собранный из группы стеклянных линз с хромированной окантовкой.

Кнопки сгруппированы на левом торце. Четыре, окрашенные в серебристый цвет, кнопки с маркировкой. Рядом с ними AV-гнездо для подключения второй камеры и miniUSB, используемый для перепрошивки.

На противоположной стороне слот для карты памяти формата microSD. Питание подается через адаптер питания 12V.

Зарядник у DUNOBIL ATOM DUO со сквозным подключением, к нему можно будет подключить еще один адаптер питания.

Со стороны пользователя выведен 2-дюймовый цветной дисплей. С помощью него во время движения можно контролировать угол съемки и просматривать данные по камерам контроля скорости.

Поддерживаются уведомления внятным голосом, по ключевым событиям, связанным с размещенными стационарно на дороге комплексами фиксации нарушений ПДД.

Под экраном три механические кнопки и скрытая кнопка перезагрузки системы. Собран видеорегистратор добротно, основным материалом выступает пластик с софт-тач покрытием.

Вторую камеру можно ставить, как внутри салона, так и снаружи в районе номерного знака. Корпус защищен от попадания влаги. Длины проводки достаточно для организации аккуратного монтажа под обшивкой.

Настройки

Радар-детектор

В меню настроек можно выбирать разрешение съемки, длительность роликов, тип штампа. Выключаются отдельные диапазоны, задаются скоростные лимиты, дальность оповещения. Можно добавлять пользовательские точки.Для детектирования систем автоматического контроля нарушений ПДД используется связка из базы данных по стационарным точкам и активному радар-детектору. Без внимания не остаются все комплексы используемые на территории России. Дальности срабатывания хватает для принятия решения о необходимости коррекции скоростного режима.

Определяются системы с маломощным активным излучением. Количество ложных срабатываний в условии мегаполиса не критично. Поведение информатора можно настроить самостоятельно. По стационарным точкам выводятся данные по типу комплекса и разрешенной скорости на участки. Ведется расчет средней скорости на участке работы АВТОДОРИЯ.

Видеозапись

Дневная съемка DUNOBIL ATOM DUO

DUNOBIL ATOM DUO построен на платформе AIT8328P с матрицей OV2710. Основной канал пишется с разрешением Full HD, вторая камера с HD-разрешением. Угол обзора основной камеры 140 градусов. Для просмотра роликов не требуется установка дополнительного программного обеспечения.

Ночная съемка DUNOBIL ATOM DUO

День вторая камера DUNOBIL ATOM DUO

Качество съемки позволяет в деталях разобрать дорожную ситуацию и идентифицировать участников движения. Номерные знаки читаемы в своем и соседнем потоках.

Ночь вторая камера DUNOBIL ATOM DUO

Итоги по DUNOBIL ATOM DUO

Ночное время не становится препятствием для съемки. Компенсируется свет от фар и фонарей на дороге. Картинка соответствует тому, что видит глаз человека. Качество съемки у второй камеры ожидаемо ниже.DUNOBIL ATOM DUO в отличие от большинства моделей форм-фактора 3-в-1 поддерживает двухканальную съемку и парковочный режим, обеспечивая водителю круговую съемку происходящего на дороге. Его радарная часть продемонстрировала хорошую чувствительность и минимальное количество ложных срабатываний, все это дополнено наполненной базой стационарных точек. Сбоев и проблем в ходе тестирования выявлено не было.