Обзор DUNOBIL Status Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистратор

2019-01-21, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - DUNOBIL Status Signature; [150]
Одним из частых вопросов к обзорам радар-детекторов и комбинированных видеорегистраторов связан с количеством ложных срабатываний. И он не случаен, даже при точном и заблаговременном определении радарных комплексов, но большом количестве ложных срабатываний работа такого устройства будет раздражать и со временем на фоне ложных уведомлений будет пропущена, работающая камера на дороге. Одной из эффективных технологий, предлагающая оптимальный баланс между фильтрацией и определение, является сигнатурное детектирование. Её поддержку предлагает новинка DUNOBIL Status Signature, доступная за 15990 рублей.

DUNOBIL Status Signature

К моменту публикации уже стартовали. У нас появилась возможность изучить её в числе первых и поделиться опытом эксплуатации с вами.

DUNOBIL Status Signature обзор

Комплектация

Покупатель в комплекте получает зарядное устройство в прикуриватель, кабель USB, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с традиционным оформлением.

DUNOBIL Status Signature

Внешний вид

Выполнен DUNOBIL Status Signature в компактном корпусе. Установлена патч-антенна, находится она на фронтальной стороне корпуса.

DUNOBIL Status Signature

Здесь же выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз, с углом обзора в 170 градусов по диагонали.

DUNOBIL Status Signature

На стороне водителя находится группа сенсоров, позволяющих проводя рукой перед ними выключать звуковые уведомления, не отвлекаясь от дороги. Таким же способом звук включается повторно.

DUNOBIL Status Signature

Рядом выведена кнопка, защищающая ролик от перезаписи, она подсвечивается фоновой красной подсветкой. Хорошо видна как в ночное, так и дневное время.

DUNOBIL Status Signature

Правее четыре механические кнопки, отвечающие за управление, смену режимов работы радар-детектора и смену общих параметров. Нажимаются с небольшим усилием, разобраться будет не сложно.

DUNOBIL Status Signature

Изображение выводится на 2.31-дюймовый TFT-дисплей. Изображение хорошо читается под разными углами обзора. Во время движения можно будет контролировать угол съемки и просматривать данные по камерам контроля скорости.

DUNOBIL Status Signature

Также DUNOBIL Status Signature поддерживает уведомления внятным женским голосом. Громкость регулируется.

DUNOBIL Status Signature

На правом торце находятся гнездо питания 12V, слот под карту памяти объемом до 128 Гбайт и скрытая кнопка перезагрузки.

DUNOBIL Status Signature

Ставится видеорегистратор на крепление с вакуумной присоской. Есть возможность поворота вокруг оси и изменения угла наклона.

DUNOBIL Status Signature

Стоит устойчиво, фиксация надежная. Комплектный адаптер питания со сквозным подключением, к нему можно будет подключить еще один адаптер. Длина позволит организовать скрытый монтаж под обшивкой.

Настройки

Меню настроек разделено на три пункта: радарная часть, видеозапись и общие параметры. Выключаются отдельные диапазоны, задается дальность оповещения, лимиты скорости и нарушения, выключается GPS-модуль и отдельные типы камер.

DUNOBIL Status Signature

Меняется разрешение съемки, длительность роликов, WDR и дополнительные параметры съемки.

DUNOBIL Status Signature

Выставляются общие параметры работы системы, форматируется карта памяти.

DUNOBIL Status Signature

Радар-детектор

DUNOBIL Status Signature предлагает несколько режимов чувствительности радар-детектора, один из которых сигнатурный. Детектируются радарные комплексы, используемые на территории России, дальность определения позволит скорректировать скорость движения. В сигнатурном режиме работы эффективно исключаются ложные срабатывания от вышек сотовой связи, системы безопасности в автомобилях, дверей и ворот. Определяются новые типы комплексов с маломощным излучением.

DUNOBIL Status Signature

Эти данные дополнены GPS-базой со стационарными точками. Обновления выходят регулярно. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля. В базе также присутствуют системы контроля выделенной полосы и стоп-линии на светофорах. Поведение информатора настраивается индивидуально.

DUNOBIL Status Signature

Видеорегистратор

Видеопоток с матрицы OV4689 обрабатывает процессор Ambarella A12-A35. Ролики для просмотра не требуется установка дополнительного программного обеспечения. Максимальное разрешение 1296P. Высокая детализация и резкость по всей площади кадра. Использование флагманской платформы исключает зависания во время работы.

Super HD день DUNOBIL Status Signature

Super HD ночь DUNOBIL Status Signature

Также есть вариант с 1080p 30FPS, его стоит рассматривать в качестве решения для экономии места на карте памяти.

Full HD день DUNOBIL Status Signature

Full HD ночь DUNOBIL Status Signature

Ночью номерные знаки хорошо читаемы, как и в дневное время. Записанные файлы могут использоваться в качестве доказательной базы.

Итоги по DUNOBIL Status Signature

DUNOBIL Status Signature – технологичный комбо-видеорегистратор с установленным сигнатурным радар-детектором и поддерживающим съемку в Super HD разрешении. Компактные габариты, детализированные настройки, простота установки, поддержка емких карт памяти, возможность скрытого монтажа, управление жестами.

Комментарии:
Смартфон Xiaomi Mi X может получить 4K-д...
Смартфон Xiaomi Mi X может получить 4K-дВ сети появились изображения и некоторые характеристики топового смартфона Xiaomi Mi X, который еще не бы...
Samsung анонсировала новую среднюю линей...
Samsung анонсировала новую среднюю линейSamsung анонсировала новую среднюю линейку Exynos 7904 SoC, разработанную с учетом потребностей индийског...
Забавный краш-тест Redmi Note 7...
Забавный краш-тест Redmi Note 7Redmi Note 7 принял участие в краш-тесте, на ударопрочность и несгибаемость. Генеральный директор Redmi Л...
Появились фотографии и подробные сведени...
Появились фотографии и подробные сведениНовый смартфон Moto G7 Power показался на живом фото. Девайс получит 6,2-дюймовый экран с разрешением 160...
Игровой монитор ASUS VX279HG получил под...
Игровой монитор ASUS VX279HG получил под Компания ASUS пополнила ассортимент мониторов моделью VX279HG, которая ориентирована на геймеров. Новин...
OPPO запатентовал складной смартфон с вы...
OPPO запатентовал складной смартфон с выВ этом году ожидается, что несколько брендов, включая OPPO, выпустят свои первые складные смартфоны. OPPO...
Раскрылись некоторые характеристики буду...
Раскрылись некоторые характеристики будуКомпания Lenovo готовит к выходу новую обновленную версию смартфона под названием A5s. Гаджет получит 5,...
Анонсирован смартфон Samsung Galaxy A8s ...
Анонсирован смартфон Samsung Galaxy A8s Samsung анонсировал новый вариант смартфона под названием Samsung Galaxy A8s FE. ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор DUNOBIL Status Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор DUNOBIL Status Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Обзор Digma DCR-310G. Недорогая многофункциональная автомагнитола Обзор Digma DCR-310G. Недорогая многофункциональная автомагнитола
Обзор плюсов и минусов LG Q Stylus+. Доступный смартфон со стилусомОбзор плюсов и минусов LG Q Stylus+. Доступный смартфон со стилусом
Обзор Harper HB-415. Беспроводные наушники с FM-тюнером и MP3-плееромОбзор Harper HB-415. Беспроводные наушники с FM-тюнером и MP3-плеером
Обзор плюсов и минусов смартфона Vivo V11iОбзор плюсов и минусов смартфона Vivo V11i
Предварительный обзор ASUS StudioBook S....
Предварительный обзор ASUS StudioBook S.В последнее время мы все привыкли к тому, что для работы есть один ноутбук — MacBook Pro. Конечно, можно ...
Обзор Ace Combat 7: Skies Unknown. Лучши...
Обзор Ace Combat 7: Skies Unknown. ЛучшиМне всегда нравились японские разработчики своей любовью к деталям и мелочам, на которые обычно все закры...
Предварительный обзор Raijintek Delos RB...
Предварительный обзор Raijintek Delos RBВ последнее время производители компьютерного железа стали активно работать в направлении дизайнерских ре...
Предварительный обзор LucidSound LS41. П...
Предварительный обзор LucidSound LS41. ПИгровые гарнитуры давно перестали быть просто средством передачи звука в уши геймера. Сегодня, если вы хо...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus AD2...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus AD2В последнее время игровых мониторов появилось нереально много и каждый обладает какими-то своими особенны...
Обзор Lemmings. Странная головоломка...
Обзор Lemmings. Странная головоломкаИграть в головоломки на смартфоне то еще удовольствие — иногда разработчик делает слишком сложные уровни,...
Предварительный обзор Sony A6400. Новая ...
Предварительный обзор Sony A6400. Новая Сегодня компания Sony официально анонсировала свою новую беззеркальную камеру под названием A6400, котора...
Обзор Evil Factory. Динамит на все случа...
Обзор Evil Factory. Динамит на все случаВ казуальных играх геймеры ценят возможность зайти, быстро поиграть и двинуться дальше. Очень небольшая а...
Предварительный обзор Vivo Z3i Standard ...
Предварительный обзор Vivo Z3i Standard Производителям смартфонов сейчас крайне тяжело удивлять своих потенциальных покупателей — мы уже вдоволь ...
Обзор Space Pioneer. Очищаем космос от з...
Обзор Space Pioneer. Очищаем космос от зТема покорения космоса многим интересна по целому ряду причин. Например потому, что на самом деле практич...
Предварительный обзор Dell Inspiron 7000...
Предварительный обзор Dell Inspiron 7000На выставке CES 2019 показали множество интересных игровых устройств, продемонстрировали игровые мониторы...
Обзор Potion Punch. Готовим странные нап...
Обзор Potion Punch. Готовим странные напКрайне редко в последнее время мне попадаются интересные казуальные игры, которыми действительно можно ка...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor