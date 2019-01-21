Обзор DUNOBIL Status Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистратор

Одним из частых вопросов к обзорам радар-детекторов и комбинированных видеорегистраторов связан с количеством ложных срабатываний. И он не случаен, даже при точном и заблаговременном определении радарных комплексов, но большом количестве ложных срабатываний работа такого устройства будет раздражать и со временем на фоне ложных уведомлений будет пропущена, работающая камера на дороге. Одной из эффективных технологий, предлагающая оптимальный баланс между фильтрацией и определение, является сигнатурное детектирование. Её поддержку предлагает новинка DUNOBIL Status Signature, доступная за 15990 рублей.

DUNOBIL Status Signature обзор

К моменту публикации уже стартовали. У нас появилась возможность изучить её в числе первых и поделиться опытом эксплуатации с вами.

Комплектация

Покупатель в комплекте получает зарядное устройство в прикуриватель, кабель USB, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с традиционным оформлением.

Внешний вид

Выполнен DUNOBIL Status Signature в компактном корпусе. Установлена патч-антенна, находится она на фронтальной стороне корпуса.

Здесь же выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз, с углом обзора в 170 градусов по диагонали.

На стороне водителя находится группа сенсоров, позволяющих проводя рукой перед ними выключать звуковые уведомления, не отвлекаясь от дороги. Таким же способом звук включается повторно.

Рядом выведена кнопка, защищающая ролик от перезаписи, она подсвечивается фоновой красной подсветкой. Хорошо видна как в ночное, так и дневное время.

Правее четыре механические кнопки, отвечающие за управление, смену режимов работы радар-детектора и смену общих параметров. Нажимаются с небольшим усилием, разобраться будет не сложно.

Изображение выводится на 2.31-дюймовый TFT-дисплей. Изображение хорошо читается под разными углами обзора. Во время движения можно будет контролировать угол съемки и просматривать данные по камерам контроля скорости.

Также DUNOBIL Status Signature поддерживает уведомления внятным женским голосом. Громкость регулируется.

На правом торце находятся гнездо питания 12V, слот под карту памяти объемом до 128 Гбайт и скрытая кнопка перезагрузки.

Ставится видеорегистратор на крепление с вакуумной присоской. Есть возможность поворота вокруг оси и изменения угла наклона.

Настройки

Стоит устойчиво, фиксация надежная. Комплектный адаптер питания со сквозным подключением, к нему можно будет подключить еще один адаптер. Длина позволит организовать скрытый монтаж под обшивкой.Меню настроек разделено на три пункта: радарная часть, видеозапись и общие параметры. Выключаются отдельные диапазоны, задается дальность оповещения, лимиты скорости и нарушения, выключается GPS-модуль и отдельные типы камер.

Меняется разрешение съемки, длительность роликов, WDR и дополнительные параметры съемки.

Выставляются общие параметры работы системы, форматируется карта памяти.

Радар-детектор

DUNOBIL Status Signature предлагает несколько режимов чувствительности радар-детектора, один из которых сигнатурный. Детектируются радарные комплексы, используемые на территории России, дальность определения позволит скорректировать скорость движения. В сигнатурном режиме работы эффективно исключаются ложные срабатывания от вышек сотовой связи, системы безопасности в автомобилях, дверей и ворот. Определяются новые типы комплексов с маломощным излучением.

Эти данные дополнены GPS-базой со стационарными точками. Обновления выходят регулярно. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля. В базе также присутствуют системы контроля выделенной полосы и стоп-линии на светофорах. Поведение информатора настраивается индивидуально.

Видеорегистратор

Super HD день DUNOBIL Status Signature

Видеопоток с матрицы OV4689 обрабатывает процессор Ambarella A12-A35. Ролики для просмотра не требуется установка дополнительного программного обеспечения. Максимальное разрешение 1296P. Высокая детализация и резкость по всей площади кадра. Использование флагманской платформы исключает зависания во время работы.

Super HD ночь DUNOBIL Status Signature

Full HD день DUNOBIL Status Signature

Также есть вариант с 1080p 30FPS, его стоит рассматривать в качестве решения для экономии места на карте памяти.

Full HD ночь DUNOBIL Status Signature

Итоги по DUNOBIL Status Signature

Ночью номерные знаки хорошо читаемы, как и в дневное время. Записанные файлы могут использоваться в качестве доказательной базы.DUNOBIL Status Signature – технологичный комбо-видеорегистратор с установленным сигнатурным радар-детектором и поддерживающим съемку в Super HD разрешении. Компактные габариты, детализированные настройки, простота установки, поддержка емких карт памяти, возможность скрытого монтажа, управление жестами.