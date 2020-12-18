Обзор Daocam Combo wifi 2ch. Двухканальный сигнатурный видеорегистратор с Wi-Fi

Сегодня в центре внимания двухканальный видеорегистратор Daocam Combo wifi 2ch, оснащенный сигнатурным радар-детектором и Wi-Fi модулем, упрощающим обновление прошивки, а также поддержание актуальности версии базы стационарных камер. Мы тестировали его на дорогах Казани в течение длительного времени и сегодня готовы поделиться опытом эксплуатации с вами.

Daocam Combo wifi 2ch обзор

К моменту публикации продажи стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 14 990 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с изображением устройства и данными по техническим характеристикам, а также особенностям работы. Стартовый набор включает крепление на стекло, CPL-фильтр, салфетку из микрофибры, фиксаторы для кабелей, кабель USB, два вида кабелей подключения второй камеры, зарядное устройство в прикуриватель, внешнюю камеру, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Для крепления на стекле выбран удобный вариант с магнитным способом крепления. Обеспечиваются быстрый съем и установка.

В снятом положении на стекле остается небольшой блок, фиксируемый при помощи двухстороннего скотча. При эксплуатации в сильные морозы не сталкивались с проблемами падения и отлипания от стекол.

Также в нее интегрирован блок GPS-антенны, улучшающий общее качество приема. Питание подается в основание этого крепежа, упрощая скрытый монтаж в салоне автомобиля.

Вторым интерфейсным кабелем выступает линия подключения второй камеры. И тут Daocam Combo wifi 2ch, в отличие от всех рассмотренных ранее двухканальных видеорегистраторов, предлагает выбор между двумя с разной длиной.

Один для размещения камеры на заднем стекле или в районе номерного знака. А второй будет полезен при эксплуатации в такси, служебном транспорте или грузовом автомобиле. Он короткий, как результат, можно зафиксировать, направив на салон.

На фронтальной стороне устройства выведен объектив с углом обзора в 170 градусов по диагонали. С помощью винтового крепления устанавливается CPL-фильтр, уменьшающий количество бликов.

Помимо нее на фронтальной панели расположена патч-антенна. Ее использование позволило заметно уменьшить общие габариты корпуса. Визуально он сопоставим с обычным видеорегистратором. Оснащен цветным 3-дюймовым дисплеем с разрешением 640 на 360 пикселей. S-IPS матрица с широкими углами обзора. Изображение хорошо читается под разными углами наклона.

Несколько вариантов компоновки изображения. Можно менять приоритет между камерами, переключая нажатием на клавишу.

Управляется при помощи механических кнопок, распределенных по трем граням. Управление интуитивное. Зафиксированы в корпусе хорошо.

На боковой грани экрана выведена группа датчиков. Проведя перед ними рукой, активируется режим приглушения, повторное возвращает. Удобно при телефонных разговорах.

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Мы проводили тестирование с накопителем объемом 256 Гбайт.

Комплектный адаптер питания идет со сквозным подключением. Актуально с учетом ограниченного числа розеток в салоне.

Софт

Используется надежный суперкондесатор, обеспечивающий безопасную работу в широком температурном диапазоне.

Владелец Daocam Combo wifi 2ch сможет получить удаленный доступ к видеорегистратору, подключившись к точке доступа Wi-Fi и установив предварительно приложение Daocam Combo, доступное для iOS и Android.

После успешного соединения выводится потоковое изображение с камеры. Кнопки старта записи и создания снимков.

Вывод списка отснятых файлов. Выбранный переносится в память или удаляется. Извлекать карту памяти для получения нужных файлов необходимости нет.

Экран со списком настроек.

Настройки

Отдельная вкладка для проведения обновления прошивки устройства, базы стационарных точек. Обновление проходит в 2-3 клика. Для поддержания актуальности данных нет необходимости носить его в автомобиль.Сохранили также возможность проводить тонкие настройки с экрана самого Daocam Combo wifi 2ch. Меню на русском языке с логичным расположением пунктов.

Выставляются детальные параметры работы информатора и радар-детектора. Включаются модули и датчики. Разрешение и длительность.

С экрана видеорегистратора доступен просмотр отснятых файлов. Ключевые параметры работы меняются горячими клавишами прямо во время движения.

Радар-детектор

Оснащен сигнатурным радар-детектором, уверенно детектирующим используемые на российских дорогах комплексы и радары. Дальность детектирования с запасом, позволяет скорректировать скоростной режим для исключения риска получить штрафы. Выводились предупреждения маломощных систем. За время длительных тестов не было обнаружено переносных систем на дорогах, которые не сопровождались выводом информации.

Сам Daocam Combo wifi 2ch поддерживает как звуковые, так и голосовые подсказки. Они хорошо слышны при работающей в салоне магнитоле. При появлении двух разных комплексов по маршруту выводятся данные по двум.

Предлагается несколько режимов работы. Отметим низкое количество ложных срабатываний, символизирующее об эффективной фильтрации помех.

Тесты съемки

День Daocam Combo wifi 2ch

Хорошее наполнение базы стационарных точек. По ним выводятся данные по типу комплекса, разрешенной и текущей скоростям. Поведение информатора детально настраивается.За обработку изображения с высокочувствительной матрицы SONY IMX 307 отвечает процессор MStar МSС8ЗЗ9. Основной канал пишет с разрешением Full HD.

Ночь Daocam Combo wifi 2ch

Ролики с высокой резкостью. Номерные знаки читаемы при движении в своем и соседнем потоках.

Салон ночь Daocam Combo wifi 2ch

Вторая камера также с разрешением Full HD. Качество отличное. В примере мы вели запись салона автомобиля. Дополнительно фиксируются данные по скорости и маршруту.

Вторая камера дорога Daocam Combo wifi 2ch

Итоги по Daocam Combo wifi 2ch

Daocam Combo wifi 2ch – двухканальный видеорегистратор премиального уровня. Сигнатурное детектирование, хорошее наполнение базы GPS, приложение для смартфона (обновление ПО и перенос файлов в память телефона), дополнительный кабель для монтажа второй камеры на лобовое стекло, CPL-фильтр в комплекте, высокое качество съемки, компактные габариты, магнитный крепеж, скрытый монтаж в салоне автомобиля, S-IPS дисплей, детальные ручные настройки.