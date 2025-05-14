Недорогой конденсаторный микрофон. Обзор Defender GLOW GMC400

Коробка из картона с полиграфией. Приведены данные по характеристикам и особенности конструкции. Комплект включает подставку, USB-кабель, руководство пользователя.
При этом сам держатель использует распространённый тип резьбы, позволяя использовать сторонние решения, штанги и другой тип крепежа. Штатный же вариант нам понравился, он функционален.
На нем микрофон стоит устойчиво. Есть возможность изменять угол наклона и жестко фиксировать выбранное положение.
Капсула микрофона цилиндрической формы. Верхняя ее половина с металлической сеткой за которой скрывается полупрозрачный пластик с фоновой подсветкой.
Многоцветная подсветка, улучшает общее внешнее восприятие и хорошо смотрится в кадре. Микрофон выглядит явно дороже своей стоимости.
На лицевой стороне поворотный регулятор громкости звука. С обратной стороны разъем для подключения наушников, позволяющих мониторить голос.
Для соединения с системой используется интерфейс USB. Он не чувствителен к качеству установленной в системе звуковой карты. Определяется и работает сразу после подключения и не требует предварительной настройки. Defender GLOW GMC400 корректно определялся в OBS, Zoom и других.
Он конденсаторного типа, достаточно чувствителен. Работает без посторонних наводок. Голос при работе передает без искажений.