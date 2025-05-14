Недорогой конденсаторный микрофон. Обзор Defender GLOW GMC400

Редкие наушники могут похвастать хорошим качеством передачи голоса через микрофон, особенно если речь идет о творческой работе, проведении стриминговых трансляций или записи подкастов. Для таких целей всегда лучше иметь отдельное устройство, заточенное под запись и передачу голоса. Defender GLOW GMC400 относится к недорогому ценовому сегменту и может быть интересным начинающим блогерам и стримерам.

Комплектация

Коробка из картона с полиграфией. Приведены данные по характеристикам и особенности конструкции. Комплект включает подставку, USB-кабель, руководство пользователя.

Внешний вид

Подставка идет в разобранном виде, ее сборка проводится самим владельцем и она не потребует инструментов. Состоит из основания, штанги и держателя микрофона.

При этом сам держатель использует распространённый тип резьбы, позволяя использовать сторонние решения, штанги и другой тип крепежа. Штатный же вариант нам понравился, он функционален.

На нем микрофон стоит устойчиво. Есть возможность изменять угол наклона и жестко фиксировать выбранное положение.

Капсула микрофона цилиндрической формы. Верхняя ее половина с металлической сеткой за которой скрывается полупрозрачный пластик с фоновой подсветкой.

Многоцветная подсветка, улучшает общее внешнее восприятие и хорошо смотрится в кадре. Микрофон выглядит явно дороже своей стоимости.

Тесты

На лицевой стороне поворотный регулятор громкости звука. С обратной стороны разъем для подключения наушников, позволяющих мониторить голос.

Для соединения с системой используется интерфейс USB. Он не чувствителен к качеству установленной в системе звуковой карты. Определяется и работает сразу после подключения и не требует предварительной настройки. Defender GLOW GMC400 корректно определялся в OBS, Zoom и других.

Тесты микрофона Defender GLOW GMC400

Итоги

Он конденсаторного типа, достаточно чувствителен. Работает без посторонних наводок. Голос при работе передает без искажений.Defender GLOW GMC400 – доступный конденсаторный микрофон с USB-подключением для стримов, подкастов, удаленной учебы и общения. Функциональная подставка, вывод на микрофон, подсветка.