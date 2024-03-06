Беспроводной лазерный принтер для дома и офиса. Обзор Digma DHP-2401W

Большинство производителей лазерных принтеров объединяет общая порочная практика с привязкой своих клиентов к собственной линейке расходных материалов, предлагая их дороже. Digma, производитель различных типов электроники, изначально поменял правила игры, отметив отсутствие чипов, проверяющих сертифицирование расходников и возможность использования совместимых картриджей. Вышло две модели: один только с USB-подключением, а второй Digma DHP-2401W, изучаемый сегодня, поддерживает беспроводные интерфейсы Bluetooth и Wi-Fi.

Комплектация

Поставляется принтер в коробке из неокрашенного картона, зафиксированным в паллет из пенопласта. Комплект включает картридж, кабель USB, силовой кабель, диск с ПО и документацию.

Digma DHP-2401W обзор

Картридж

Начнем с изучения важной составляющей любого принтера, это картридж. В комплекте идет Digma DH-01L, доступный в маркетплейсах в среднем за 1700 рублей и рассчитанный на ресурс в 2000 страниц.

Когда встанет вопрос замены, можно будет приобрести как его, так и совместимые сторонние решения. Например, указанный производителем Cactus CS-S1660S обойдется в среднем в 800 рублей и рассчитан на 1500 страниц. В итоге получаем как возможность сэкономить, так и дополнительную подстраховку с упрощением поиска картриджей.

Внешний вид

Выполнен принтер Digma DHP-2401W в корпусе из белоснежного пластика. Внешние поверхности практичные, матовые. Не пачкаются и легко обслуживаются.

Общий вид у него лаконичный, подойдет как для дома, так и небольшого офиса. Монолитно и с закругленными боковыми гранями.

На передней стороне крышка подающего лотка. Установить можно до 150 листов с плотностью 80 г/м². Доступны ограничители ширины. Выдает листок сверху через приемный лоток, в этой части есть откидной упор для бумаги.

С тыльной стороны скрывается гнездо питания и USB Type-B разъем. Есть заглушка в месте предполагаемого расположения Ethernet, это унификация на производстве и, возможно, задел на дальнейшее расширение модельной линейки.

На верхней грани единственная механическая кнопка. С помощью нее идет включение и выключение, а также прерывание печати. С помощью нее же можно напечатать сервисную страницу с данными по серийному номеру, статусу сетевого подключения, MAC-адресу и счетчику печати. Над ней светодиодные индикаторы активности и отдельный в виде гаечного ключа для отображения возможных сервисных проблем.

Крышка откидывается целиком, открывая доступ к зоне расположения картриджа. При первом включении необходимо будет снять защитную бумагу.

На боковых гранях вентиляционная решетка. На основании прорезиненные ножки. Софт Мы начали эксплуатацию с установки приложения Digma Netprint на смартфон, используя его для первого подключения. Но сделать это можно и с Windows или Linux. В этом приложении доступен конфигуратор, который в несколько шагов проводит настройку с подключением сначала по Bluetooth, а уже далее, выбрав домашнюю Wi-Fi сеть. На этом в текущей версии функционал приложения завершен, хотелось бы в будущем возможность использования его для печати.

После этого можно провести удаленное подключение к принтеру с различных типов устройств, указав при настройке сетевой адрес, если он не отобразится автоматически. Мы проверили такое соединение с планшета, ноутбука на MacOS и настольного компьютера.

У Digma DHP-2401W есть веб-интерфейс, к которому можно обратиться, вбив сетевой адрес в браузере. С помощью него можно провести обновление прошивки.

Тесты

Принтер поддерживает бумагу различной ширины (до А4 включительно) и плотности (от 70 до 140 г/м²). Для наиболее распространенного типа бумаги скорость печати составляет 24 страницы в минуту. Разрешение черно-белой печати 600 на 600 DPI.

Для начала напечатали текст с разным кеглем. С печатью справляется отлично, на всех обеспечивалась хорошая читаемость.

Отдельно проверили печать черно-белой картинки. Хоть это и редкий сценарий для таких принтеров, но и с этим проблем не было.

Итоги

Digma DHP-2401W – лазерный принтер для дома и офиса, в компактных размерах решающий задачу печати с низкой себестоимостью, обеспеченный доступной стоимостью оригинального картриджа и совместимостью со сторонними без риска потери гарантии и необходимости чипирования. Беспроводное подключение, в свою очередь, позволяет разместить его на удалении от рабочего места и проводить печать с разных устройств. Из пожеланий хотелось бы видеть расширение функционала приложения для смартфона.