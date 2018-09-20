Обзор Digma SafeDrive T-1000 Signature. Сигнатурный радар-детектор

Можно много говорить о дизайне, дополнительных функциях и частоте обновления, но если радар-детектор будет отвлекать владельца частыми ложными срабатываниями, ни о какой комфортной эксплуатации не может идти и речи. В 2016 году впервые появилась сигнатурная технология детектирования и фильтрации помех, призванная свести количество ложных срабатываний в условиях мегаполиса к минимуму. За прошедшие два года она получила дальнейшее развитие и стала доступнее для массового пользователя. Яркий пример, тестируемая сегодня новинка Digma SafeDrive T-1000 Signature, которую мы смогли изучить в числе первых.

Комплектация

К моменту публикации продажи уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется Digma SafeDrive T-1000 Signature в компактной коробке со светлым оформлением и подробной информацией по особенностям работы и техническому оснащению. Комплект включает металлический кронштейн на лобовое стекло, липучку, USB-кабель, сменный предохранитель, зарядное устройство в прикуриватель и гарантийный талон.

Внешний вид

В Digma SafeDrive T-1000 Signature объединены сразу две важные технологии – GPS-приемник и сигнатурный модуль. Такая связка позволяет фильтровать помехи от вышек сотовой связи, датчиков на автоматических парковках и систем активной безопасности в автомобилях.

Использование данных с GPS-модуля используется для автоматической коррекции чувствительности, активности вывода уведомлений и оповещения по стационарным камерам.

Выполнен радар-детектор в классическом корпусе. Основным материалом выступает пластик. Верхняя крышка сочетает глянцевое и матовое покрытие.

Со стороны пользователя выведен 1.81-дюймовый дисплей, на который во время движения выводится подробная информация по режимам работы, скорости движения, времени, типа камера и силе сигнала.

Информация хорошо читается под разными углами обзора. Под прямыми солнечными лучами не слепнет.

Отвлекаться на экран во время движения необходимости нет. Радар-детектор поддерживает уведомления по всем важным событиям голосовыми и звуковыми подсказками, громкость которых пользователь сможет отрегулировать самостоятельно.

Управление осуществляется при помощи трех механических кнопок, нанесенная маркировка упростит взаимодействие и поиск нужной кнопки.

Зафиксированы кнопки хорошо, не люфтят. В комплектной инструкции подробно описан процесс взаимодействия и сценарии работы.

Доступный у Digma SafeDrive T-1000 Signature справа miniUSB пригодится для обновления прошивки и базы стационарных точек. Обновления выходят регулярно.

Слева барабан регулировки громкости, совмещенный с функцией полного выключения, а также гнездо питания.

С фронтальной стороны лазерный приемник, окошко рупорной антенны. На крышке красуется логотип производителя и название серии.Дизайн в целом можно оценить как сдержанный. Радар-детектор будет гармонично смотреться в салоне автомобилей разных ценовых сегментов.Комплектный адаптер питания позволит осуществить сквозное подключение еще одного устройства.

Настройка

Тесты

Итоги по Digma SafeDrive T-1000 Signature

Крепится на стекло при помощи распространённого металлического кронштейна с двумя присосками. Фиксируется надежно.Владелец Digma SafeDrive T-1000 Signature несмотря на изначально проведенные заводские настройки, позволяющие эксплуатировать сразу после покупки, провести тонкую настройку под свои предпочтения. В настройках меняется язык, выключается GPS, активируется автоматический выбор расстояния до камеры, ставятся дистанции для разных режимов, выключается радарная часть, выключается звук, выбирается сигнал для разных типов оповещений, меняется часовой пояс. Поддерживаются пользовательские точки.Построен радар-детектор с использованием процессора STM32F103. Мы проводили его тестирования на дорогах города Казани и Республики Татарстан. Суммарно за время тестов прошли более 1000 километров. За это время штрафов за нарушение скоростного режима получено не было. Расположение большинства стационарных комплексов нам уже было известно, все они присутствуют и в базе стационарных точек. По ним голосом выводится тип камеры, разрешенная скорость и дальность до размещения. АВТОДОРИЯ ведется с расчетом средней скорости на участке.Наиболее интересен тут сигнатурный режим. Он продемонстрировал максимальную эффективность фильтрации помех. Ложные срабатывания были единичными, там, где «шумят» конкуренты, этот радар-детектор сохраняет молчание. Дальность вывода оповещений позволяет заранее принять решение о необходимости коррекции скоростного режима.Детектируются радары во всех диапазонах, точность определения высокая. По сигнатурам/подписям определяется тип камеры. Без внимания не остаются маломощные системы, такие, как КОРДОН-М. Средняя дальность срабатывания от 600 до 1200 метров в зависимости от типа камеры.Digma SafeDrive T-1000 Signature с учетом стоимости, оснащения станет удачным выбором при поиске актуального радар-детектора с GPS-информатором. Поддержка сигнатурных технологий станет залогом комфортной эксплуатации, точности детектирования и отсутствия ложных срабатываний по ходу движения в мегаполисе. Эта модель подойдет и для тех, кто часто путешествует или выезжает за пределы города.