Обзор Dunobil Active Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистратор

Сегодня мы поделимся опытом эксплуатации нового Dunobil Active Signature, выполненного в форм-факторе видеорегистратора с радар-детектором. Предлагаются удобный процесс взаимодействия во время управления, специальное информирование о событиях по камерам фиксации нарушений. Отдельно упоминается возможность сразу приступить к эксплуатации после покупки, не тратя время на первоначальную настройку.

Dunobil Active Signature обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Список актуальных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, инструкцию и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с традиционным оформлением.

Внешний вид

Выполнен Dunobil Active Signature в классическом форм-факторе с рупорной антенной. Основным материалом выступает пластик.

Изображение выводится на 2.7-дюймовый дисплей. Изображение с него хорошо читается под разными углами наклона.

Управляется при помощи механических кнопок, распределенных по боковым граням. Левая группа отвечает за работу радар-детектора, правая за видеосъемку и управление.

На правой стороне гнездо питания и miniUSB для подключения ПК. Есть HDMI с возможностью вывода изображения на внешний монитор.

Слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.

На верхнем торце направляющие под площадку крепления. Используется вариант с традиционной вакуумной присоской и прижимной ножкой.

Предусмотрены повороты в стороны и изменение угла наклона. Выбранное положение фиксируется накатанной гайкой.

Пользователь сможет организовать аккуратный монтаж в салоне автомобиля, спрятав лишнюю длину под обшивкой.

Настройки

Начать эксплуатацию можно сразу после установки на лобовое стекло. Предлагаются оптимальные заводские настройки. Но есть и раздел с тонкой настройкой. Он разделен на три вкладки.

По радар-детектору задаются скоростные пороги для всех режимов. Приоритеты оповещения, отключаются отдельные диапазоны, дальность вывода предупреждений.

Выбирается разрешение съемки, длительность циклов записи, чувствительность сенсора, выключаются WDR и датчик движения.

Радар-детектор

Общие настройки системы. Автоматическое выключение дисплея, штамп с номерным знаком.Dunobil Active Signature предлагает четыре режима работы радар-детектора: Город, Шоссе, Магистраль и Сигнатурный. Видеорегистратор автоматически меняет режим работы при достижении определенной скорости. При последующем снижении режим также меняется на соответствующий. Текущая скорость движения также влияет и на сигнатурный режим работы.

В условиях мегаполиса устройства продемонстрировало минимальное количество ложных срабатываний. Дополнительно к системе фильтрации, при уменьшении скорости ниже 30 км/ч звуковые оповещения не будут выводиться во время движения. Эффективно детектируются все используемые в России переносные типы комплексов. Уведомления выводятся заблаговременно.

Видеозапись

Super HD день Dunobil Active Signature

Хорошо себя показал информатор с выводом информации по стационарно размещенным системам. Обновления публикуются регулярно. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средний скорости на участке.Установлена матрица OmniVision OV4689 с процессором Ambarella A7LA50. Максимальное разрешение съемки Super HD со скоростью 30 кадров в секунду. Ролики в формате MOV.

Super HD ночь Dunobil Active Signature

Full HD день Dunobil Active Signature

Также в настройках можно будет сменить разрешение на Full HD. Хорошая детализация. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии.

Full HD ночь Dunobil Active Signature

Итоги по Dunobil Active Signature

Dunobil Active Signature – видеорегистратор, обеспечивающий эффективную фильтрацию помех и точное детектирование, с продуманными настройками и целым рядом автоматических режимов, повышающих комфорт эксплуатации. Проблем и сбоев за время тестов выявлено не было.