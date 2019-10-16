Обзор Dunobil Active Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистратор

2019-10-16, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Dunobil Active Signature; [91]
Сегодня мы поделимся опытом эксплуатации нового Dunobil Active Signature, выполненного в форм-факторе видеорегистратора с радар-детектором. Предлагаются удобный процесс взаимодействия во время управления, специальное информирование о событиях по камерам фиксации нарушений. Отдельно упоминается возможность сразу приступить к эксплуатации после покупки, не тратя время на первоначальную настройку.

Dunobil Active Signature

К моменту публикации продажи уже стартовали. Список актуальных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Dunobil Active Signature обзор

Комплектация

Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, инструкцию и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с традиционным оформлением.

Dunobil Active Signature

Внешний вид

Dunobil Active Signature

Выполнен Dunobil Active Signature в классическом форм-факторе с рупорной антенной. Основным материалом выступает пластик.

Dunobil Active Signature

Изображение выводится на 2.7-дюймовый дисплей. Изображение с него хорошо читается под разными углами наклона.

Dunobil Active Signature

Управляется при помощи механических кнопок, распределенных по боковым граням. Левая группа отвечает за работу радар-детектора, правая за видеосъемку и управление.

Dunobil Active Signature

На правой стороне гнездо питания и miniUSB для подключения ПК. Есть HDMI с возможностью вывода изображения на внешний монитор.

Dunobil Active Signature

Слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.

Dunobil Active Signature

На верхнем торце направляющие под площадку крепления. Используется вариант с традиционной вакуумной присоской и прижимной ножкой.

Dunobil Active Signature

Предусмотрены повороты в стороны и изменение угла наклона. Выбранное положение фиксируется накатанной гайкой.

Dunobil Active Signature

Пользователь сможет организовать аккуратный монтаж в салоне автомобиля, спрятав лишнюю длину под обшивкой.

Dunobil Active Signature

Настройки

Начать эксплуатацию можно сразу после установки на лобовое стекло. Предлагаются оптимальные заводские настройки. Но есть и раздел с тонкой настройкой. Он разделен на три вкладки.

Dunobil Active Signature

По радар-детектору задаются скоростные пороги для всех режимов. Приоритеты оповещения, отключаются отдельные диапазоны, дальность вывода предупреждений.

Dunobil Active Signature

Выбирается разрешение съемки, длительность циклов записи, чувствительность сенсора, выключаются WDR и датчик движения.

Dunobil Active Signature

Общие настройки системы. Автоматическое выключение дисплея, штамп с номерным знаком.

Радар-детектор

Dunobil Active Signature предлагает четыре режима работы радар-детектора: Город, Шоссе, Магистраль и Сигнатурный. Видеорегистратор автоматически меняет режим работы при достижении определенной скорости. При последующем снижении режим также меняется на соответствующий. Текущая скорость движения также влияет и на сигнатурный режим работы.

Dunobil Active Signature

В условиях мегаполиса устройства продемонстрировало минимальное количество ложных срабатываний. Дополнительно к системе фильтрации, при уменьшении скорости ниже 30 км/ч звуковые оповещения не будут выводиться во время движения. Эффективно детектируются все используемые в России переносные типы комплексов. Уведомления выводятся заблаговременно.

Dunobil Active Signature

Хорошо себя показал информатор с выводом информации по стационарно размещенным системам. Обновления публикуются регулярно. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средний скорости на участке.

Видеозапись

Установлена матрица OmniVision OV4689 с процессором Ambarella A7LA50. Максимальное разрешение съемки Super HD со скоростью 30 кадров в секунду. Ролики в формате MOV.

Super HD день Dunobil Active Signature

Super HD ночь Dunobil Active Signature

Также в настройках можно будет сменить разрешение на Full HD. Хорошая детализация. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии.

Full HD день Dunobil Active Signature

Full HD ночь Dunobil Active Signature

Итоги по Dunobil Active Signature

Dunobil Active Signature – видеорегистратор, обеспечивающий эффективную фильтрацию помех и точное детектирование, с продуманными настройками и целым рядом автоматических режимов, повышающих комфорт эксплуатации. Проблем и сбоев за время тестов выявлено не было.

Комментарии и отзывы Dunobil Active Signature
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