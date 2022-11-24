Обзор Dunobil Ignis Duo Signature. Двухканальный видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором

Приобрести ее можно за 13990 рублей в ключевых российских магазинах и маркетплейсах.
Комплект включает дополнительную камеру с кабелем подключения, зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло и инструкцию.
Вне салона обеспечится лучший обзор и хорошая информативность при движении задним ходом, но поверхность объектива будет подвержена загрязнению. Внутри салона детализация снизится из-за тонировки на стекле или отраженного от стекла света.
Длина кабеля ее подключения составляет 5 метров. Можно будет скрытно провести кабель от видеорегистратора до камеры даже в машинах с большим объемом кузова. На кабеле подключения есть отдельная ветка для соединения с линией питания фонаря заднего хода, его подключение даст автоматическое переключение на изображение.
Для фиксации на лобовом стекле Dunobil Ignis Duo Signature использует крепление с вакуумной присоской, прижимной ножкой и магнитным замком. Снимается и ставится удобно и быстро. При этом не страдает надежность самого способа установки.
Кабель подключения второй камеры и кабеля питания идут к основанию крепежа. При эксплуатации не мешают.
Выполнено устройство в компактном корпусе. На стекле занимает ограниченный участок. Его форма позволит вывести в верхней зоне лобового стекла за салонным зеркалом.
Управляется при помощи механических кнопок, распределенных на боковых гранях. Процесс взаимодействия с интерфейсом логичен и понятен, также он подробно описан в комплектной инструкции.
Оснащается цветным 3-дюймовым IPS-дисплеем. Четкое и яркое изображение при эксплуатации в ночное и дневное время. Помимо традиционной задачи с контролем видеосъемки, он здесь также используется для вывода предупреждений по камерам и радарам. Поддерживает звуковые и голосовые предупреждения.
Запись ведет на карту памяти формата microSD. Эксплуатировать видеорегистратор можно с емкими накопителями.
На борту оптика с 6-стеклянными линзами. Угол обзора 140 градусов. С этой же стороны в углу находится патч-антенна и лазерный приемник.
Включение и выключение G-сенсора, дисплея через заданный интервал времени, датчика движения.
Режим парковки. Заставка. Штамп с номером автомобиля. Ручное изменение часового пояса.
В отдельной вкладке можно управлять изменением порогов скорости под разные режимы.
Отключение частотных диапазонов и типов камер для радар-детектора.
Отключение отдельных стационарных камер и комплексов.
Корректировка отклонения скорости по GPS. Дальность вывода предупреждений.
Управление видеосъемки, просмотр версии прошивки, форматировании, изменение заводских данных по точке доступа Wi-Fi.
Список файлов с переносом, выбранных в память смартфона или удалением. Делать резервные копии удобно.
Задействована связка из передового сигнатурного радар-детектора со всем спектром частот, используемых в России и СНГ радаров, а также GPS-информатор, использующий базу данных стационарных точек.
За время тестирования выводил предупреждения по разным системам, всегда позволяя скорректировать скоростной режим. В среднем дальность на расстоянии 150–300 метров. Количество ложных срабатываний минимально, при эксплуатации в мегаполисе не отвлекал от дороги. Сам владелец сможет выбрать между несколькими режимами чувствительности или использовать автоматическое переключение в зависимости от текущей скорости.
Хорошее наполнение у Dunobil Ignis Duo Signature базы стационарных точек. За время поездок не сталкивались с системами, по которым не выводились предупреждения.