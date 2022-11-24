Обзор Dunobil Ignis Duo Signature. Двухканальный видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором

Тестируемый Dunobil Ignis Duo Signature выполнен в формате 4-в-1, выполняя задачи видеосъемки в высоком разрешении, GPS-информера, сигнатурного радара-детектора, а также камеры заднего вида. Он как ведет съемку в высоком разрешении с двух каналов, так и помогает во время парковки эффективно закрывая вопрос слепой зоны.

Комплектация

Приобрести ее можно за 13990 рублей в ключевых российских магазинах и маркетплейсах.Покупатель получает видеорегистратор упакованным в коробку из плотного картона. Внутри комплектующие находятся в зип-пакетах, а само устройство зафиксировано вспененным материалом.

Dunobil Ignis Duo Signature обзор

Внешний вид

Комплект включает дополнительную камеру с кабелем подключения, зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло и инструкцию.Внешняя камера выполнена в защищенном корпусе, ее можно установить в районе в салоне или снаружи, например, в районе рамки номерного знака. У каждого из способов есть свои плюсы и минусы.

Вне салона обеспечится лучший обзор и хорошая информативность при движении задним ходом, но поверхность объектива будет подвержена загрязнению. Внутри салона детализация снизится из-за тонировки на стекле или отраженного от стекла света.

Длина кабеля ее подключения составляет 5 метров. Можно будет скрытно провести кабель от видеорегистратора до камеры даже в машинах с большим объемом кузова. На кабеле подключения есть отдельная ветка для соединения с линией питания фонаря заднего хода, его подключение даст автоматическое переключение на изображение.

Для фиксации на лобовом стекле Dunobil Ignis Duo Signature использует крепление с вакуумной присоской, прижимной ножкой и магнитным замком. Снимается и ставится удобно и быстро. При этом не страдает надежность самого способа установки.

Кабель подключения второй камеры и кабеля питания идут к основанию крепежа. При эксплуатации не мешают.

Выполнено устройство в компактном корпусе. На стекле занимает ограниченный участок. Его форма позволит вывести в верхней зоне лобового стекла за салонным зеркалом.

Управляется при помощи механических кнопок, распределенных на боковых гранях. Процесс взаимодействия с интерфейсом логичен и понятен, также он подробно описан в комплектной инструкции.

Оснащается цветным 3-дюймовым IPS-дисплеем. Четкое и яркое изображение при эксплуатации в ночное и дневное время. Помимо традиционной задачи с контролем видеосъемки, он здесь также используется для вывода предупреждений по камерам и радарам. Поддерживает звуковые и голосовые предупреждения.

Запись ведет на карту памяти формата microSD. Эксплуатировать видеорегистратор можно с емкими накопителями.

Настройки

На борту оптика с 6-стеклянными линзами. Угол обзора 140 градусов. С этой же стороны в углу находится патч-антенна и лазерный приемник.Меню на русском языке. Для удобства пункты настроек у Dunobil Ignis Duo Signature распределены по двум вкладкам. Предлагаются детальные настройки по видеосъемке.

Включение и выключение G-сенсора, дисплея через заданный интервал времени, датчика движения.

Режим парковки. Заставка. Штамп с номером автомобиля. Ручное изменение часового пояса.

В отдельной вкладке можно управлять изменением порогов скорости под разные режимы.

Отключение частотных диапазонов и типов камер для радар-детектора.

Отключение отдельных стационарных камер и комплексов.

Софт

Корректировка отклонения скорости по GPS. Дальность вывода предупреждений.Dunobil Ignis Duo Signature оснащен модулем Wi-Fi и сопровождается бесплатным приложением для iPhone и Android смартфонов. После сопряжения выдается потоковое изображение с камерами с кнопками ручного старта и остановки записи.

Управление видеосъемки, просмотр версии прошивки, форматировании, изменение заводских данных по точке доступа Wi-Fi.

Список файлов с переносом, выбранных в память смартфона или удалением. Делать резервные копии удобно.

Радар-детектор

Задействована связка из передового сигнатурного радар-детектора со всем спектром частот, используемых в России и СНГ радаров, а также GPS-информатор, использующий базу данных стационарных точек.

За время тестирования выводил предупреждения по разным системам, всегда позволяя скорректировать скоростной режим. В среднем дальность на расстоянии 150–300 метров. Количество ложных срабатываний минимально, при эксплуатации в мегаполисе не отвлекал от дороги. Сам владелец сможет выбрать между несколькими режимами чувствительности или использовать автоматическое переключение в зависимости от текущей скорости.

Хорошее наполнение у Dunobil Ignis Duo Signature базы стационарных точек. За время поездок не сталкивались с системами, по которым не выводились предупреждения.

Видеосъемка

Дневная съемка Dunobil Ignis Duo Signature

Ночная съемка Dunobil Ignis Duo Signature

Вторая камера Dunobil Ignis Duo Signature

Итоги

В основном корпусе используется связка из процессора MSTAR 8336N и матрицы GC2053, дает максимальное разрешение съемки при двухканальной работе до 1080p, при работе с одной камеры увеличивается до 1296p.Второй канал с разрешением съемки 720p. Файлы с двух камер распределяются по отдельным папкам, также есть отдельные для роликов, записанных по событиям сработки датчиков парковки и удара.Dunobil Ignis Duo Signature – продвинутый видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором и камерой заднего вида. Wi-Fi с приложением для смартфона, точное детектирование и эффективная фильтрация помех, полная база стационарных камер, детализированная съемка, поворотное крепление с магнитным замком, скрытый монтаж, поддержка емких карт памяти.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".