Обзор Dunobil Ignis Signature. Сигнатурный комбо видеорегистратор с Wi-Fi

Сегодня в центре внимания будет новинка - Dunobil Ignis Signature, комбо-устройство с сигнатурным радар-детектором. Из особенностей его выделяются запись в разрешении 1296p, Wi-Fi модуль с приложением для управления, GPS-информер и быстросъемное магнитное крепление.

Комплектация

Приобрести его можно за 12 990 рублей.Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, различную документацию. Собрано все в коробке из плотного картона с традиционным для производителя оформлением.

Dunobil Ignis Signature обзор

Внешний вид

Выполнен видеорегистратор в компактном корпусе из черного пластика с практичной матовой текстурой. Для фиксации на лобовом стекле используется вакуумная присоска с магнитным замком и сквозной подачей питания.

Снимается и ставится быстро. Установленным на крепеже его можно поворачивать на 360 градусов и изменять направление съемки.

На блоке крепления два разъема. Через microUSB подается питание, а AV-разъем для опционального подключения второй камеры. Комплектный адаптер в прикуриватель со сквозным подключением.

Само устройство собрано добротно. На его лицевой стороне объектив с группой из шести стеклянных линз. В верхнем углу патч-антенна и лазерный приемник.

На боковых гранях распределены механические кнопки, используемые для управления и взаимодействия с системой.

Они позволяют контролировать, просматривать ролики, взаимодействовать с системой, а также получать информацию по радарам и камерам. Это 3-дюймовая IPS-матрица с хорошей читаемостью под разными углами наклона.

Dunobil Ignis Signature поддерживает уведомления звуком и голосом. Предупреждения по радарам и стационарным комплексам не останутся без внимания.

Настройки

На нижней грани вентиляционная решетка и слот для карты памяти. Видеорегистратор тестировался с накопителем объемом 256 гбайт.Интерфейс настроек на русском языке. Пункты разделены на две вкладки. В основной ведется управление разрешением съемки, циклом записи, микрофоном и G-сенсором. Проводится экспокоррекция.

Включается технология записи по движению, автоматическое отключение дисплея, датчик движения.

Режим парковки, выставляется номер автомобиля. Меняется громкость и часовой пояс.

Dunobil Ignis Signature предлагает детальное управление радар-детектором. Включаются скоростные лимиты для автоматических режимов. Режим работы радара.

Выключаются отдельные диапазоны.

Можно управлять отдельными типами комплексов.

Добавлять и удалять пользовательские точки.

Софт

Видеорегистратор оснащен модулем Wi-Fi, используемым для связи с приложением Roadray, устанавливаемым на смартфон под управлением iOS и Android. Мы проверили, проблем с соединением замечено не было.

После соединения выводится потоковое изображение с камеры. Кнопки для фотоснимка и видеозаписи.

Проведение настроек. Выбор разрешений съемки видео и фото. Форматирование карты памяти.

Радар-детектор

Вывод отснятых файлов. Перенос выбранных в память смартфона.Dunobil Ignis Signature поддерживает сигнатурное детектирование и несколько режимов работы. Один из низ использует автоматическое переключение чувствительности в зависимости от скорости, на трассе чувствительность выше, в городе ниже. Лимиты выставляются самим пользователем.

Уверенно детектировал КОРДОН и другие типы камер с низким уровнем излучения. В среднем дальность срабатывания составляла от 150 до 300 метров в зависимости от типа радара.

Выводятся предупреждения по всем типам стационарных комплексов. Это фоторадары, системы контроля выделенной полосы, Автодория.

Видеосъемка

Дневная съемка Dunobil Ignis Signature

Ночная съемка Dunobil Ignis Signature

Итоги

Оснащен процессором MSTAR 8336N и матрицей GC2053. Dunobil Ignis Signature максимально поддерживает съемку в разрешении 1296p со скоростью 30 кадров в секунду. С примерами дневной и ночной съемки можно ознакомиться ниже.Dunobil Ignis Signature – комбо-устройство с сигнатурным радар-детектором, видеорегистратором с высоким разрешением съемки и GPS-информатором. Скрытый монтаж в салоне автомобиля, быстросъемный магнитный крепеж с поворотом на 360 градусов, поддержкой емких карт памяти, Wi-Fi с приложением для смартфона, детальные настройки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".