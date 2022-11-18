Обзор Dunobil Ignis Signature. Сигнатурный комбо видеорегистратор с Wi-Fi

Приобрести его можно за 12 990 рублей.
Снимается и ставится быстро. Установленным на крепеже его можно поворачивать на 360 градусов и изменять направление съемки.
На блоке крепления два разъема. Через microUSB подается питание, а AV-разъем для опционального подключения второй камеры. Комплектный адаптер в прикуриватель со сквозным подключением.
Само устройство собрано добротно. На его лицевой стороне объектив с группой из шести стеклянных линз. В верхнем углу патч-антенна и лазерный приемник.
На боковых гранях распределены механические кнопки, используемые для управления и взаимодействия с системой.
Они позволяют контролировать, просматривать ролики, взаимодействовать с системой, а также получать информацию по радарам и камерам. Это 3-дюймовая IPS-матрица с хорошей читаемостью под разными углами наклона.
Dunobil Ignis Signature поддерживает уведомления звуком и голосом. Предупреждения по радарам и стационарным комплексам не останутся без внимания.
На нижней грани вентиляционная решетка и слот для карты памяти. Видеорегистратор тестировался с накопителем объемом 256 гбайт.
Включается технология записи по движению, автоматическое отключение дисплея, датчик движения.
Режим парковки, выставляется номер автомобиля. Меняется громкость и часовой пояс.
Dunobil Ignis Signature предлагает детальное управление радар-детектором. Включаются скоростные лимиты для автоматических режимов. Режим работы радара.
Выключаются отдельные диапазоны.
Можно управлять отдельными типами комплексов.
Добавлять и удалять пользовательские точки.
Видеорегистратор оснащен модулем Wi-Fi, используемым для связи с приложением Roadray, устанавливаемым на смартфон под управлением iOS и Android. Мы проверили, проблем с соединением замечено не было.
После соединения выводится потоковое изображение с камеры. Кнопки для фотоснимка и видеозаписи.
Проведение настроек. Выбор разрешений съемки видео и фото. Форматирование карты памяти.
Вывод отснятых файлов. Перенос выбранных в память смартфона.
Уверенно детектировал КОРДОН и другие типы камер с низким уровнем излучения. В среднем дальность срабатывания составляла от 150 до 300 метров в зависимости от типа радара.
Выводятся предупреждения по всем типам стационарных комплексов. Это фоторадары, системы контроля выделенной полосы, Автодория.