Обзор Dunobil Ignis Signature. Сигнатурный комбо видеорегистратор с Wi-Fi

Сегодня в центре внимания будет новинка - Dunobil Ignis Signature, комбо-устройство с сигнатурным радар-детектором. Из особенностей его выделяются запись в разрешении 1296p, Wi-Fi модуль с приложением для управления, GPS-информер и быстросъемное магнитное крепление.

Dunobil Ignis Signature

Приобрести его можно за 12 990 рублей.

Комплектация

Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, различную документацию. Собрано все в коробке из плотного картона с традиционным для производителя оформлением.

Dunobil Ignis Signature

Dunobil Ignis Signature обзор

Внешний вид

Выполнен видеорегистратор в компактном корпусе из черного пластика с практичной матовой текстурой. Для фиксации на лобовом стекле используется вакуумная присоска с магнитным замком и сквозной подачей питания.

Dunobil Ignis Signature

Снимается и ставится быстро. Установленным на крепеже его можно поворачивать на 360 градусов и изменять направление съемки.

Dunobil Ignis Signature

На блоке крепления два разъема. Через microUSB подается питание, а AV-разъем для опционального подключения второй камеры. Комплектный адаптер в прикуриватель со сквозным подключением.

Dunobil Ignis Signature

Само устройство собрано добротно. На его лицевой стороне объектив с группой из шести стеклянных линз. В верхнем углу патч-антенна и лазерный приемник.

Dunobil Ignis Signature

На боковых гранях распределены механические кнопки, используемые для управления и взаимодействия с системой.

Dunobil Ignis Signature

Они позволяют контролировать, просматривать ролики, взаимодействовать с системой, а также получать информацию по радарам и камерам. Это 3-дюймовая IPS-матрица с хорошей читаемостью под разными углами наклона.

Dunobil Ignis Signature

Dunobil Ignis Signature поддерживает уведомления звуком и голосом. Предупреждения по радарам и стационарным комплексам не останутся без внимания.

Dunobil Ignis Signature

На нижней грани вентиляционная решетка и слот для карты памяти. Видеорегистратор тестировался с накопителем объемом 256 гбайт.

Настройки

Интерфейс настроек на русском языке. Пункты разделены на две вкладки. В основной ведется управление разрешением съемки, циклом записи, микрофоном и G-сенсором. Проводится экспокоррекция.

Dunobil Ignis Signature

Включается технология записи по движению, автоматическое отключение дисплея, датчик движения.

Dunobil Ignis Signature

Режим парковки, выставляется номер автомобиля. Меняется громкость и часовой пояс.

Dunobil Ignis Signature

Dunobil Ignis Signature предлагает детальное управление радар-детектором. Включаются скоростные лимиты для автоматических режимов. Режим работы радара.

Dunobil Ignis Signature

Выключаются отдельные диапазоны.

Dunobil Ignis Signature

Можно управлять отдельными типами комплексов.

Dunobil Ignis Signature

Добавлять и удалять пользовательские точки.

Dunobil Ignis Signature

Софт

Dunobil Ignis Signature

Видеорегистратор оснащен модулем Wi-Fi, используемым для связи с приложением Roadray, устанавливаемым на смартфон под управлением iOS и Android. Мы проверили, проблем с соединением замечено не было.

Dunobil Ignis Signature

После соединения выводится потоковое изображение с камеры. Кнопки для фотоснимка и видеозаписи.

Dunobil Ignis Signature

Проведение настроек. Выбор разрешений съемки видео и фото. Форматирование карты памяти.

Dunobil Ignis Signature

Вывод отснятых файлов. Перенос выбранных в память смартфона.

Радар-детектор

Dunobil Ignis Signature поддерживает сигнатурное детектирование и несколько режимов работы. Один из низ использует автоматическое переключение чувствительности в зависимости от скорости, на трассе чувствительность выше, в городе ниже. Лимиты выставляются самим пользователем.

Dunobil Ignis Signature

Уверенно детектировал КОРДОН и другие типы камер с низким уровнем излучения. В среднем дальность срабатывания составляла от 150 до 300 метров в зависимости от типа радара.

Dunobil Ignis Signature

Выводятся предупреждения по всем типам стационарных комплексов. Это фоторадары, системы контроля выделенной полосы, Автодория.

Dunobil Ignis Signature

Видеосъемка

Оснащен процессором MSTAR 8336N и матрицей GC2053. Dunobil Ignis Signature максимально поддерживает съемку в разрешении 1296p со скоростью 30 кадров в секунду. С примерами дневной и ночной съемки можно ознакомиться ниже.

Дневная съемка Dunobil Ignis Signature

Ночная съемка Dunobil Ignis Signature

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorDunobil Ignis Signature – комбо-устройство с сигнатурным радар-детектором, видеорегистратором с высоким разрешением съемки и GPS-информатором. Скрытый монтаж в салоне автомобиля, быстросъемный магнитный крепеж с поворотом на 360 градусов, поддержкой емких карт памяти, Wi-Fi с приложением для смартфона, детальные настройки.
Dunobil Ignis Signature получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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