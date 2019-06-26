Обзор Dunobil Marvic Signature Touch. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с сенсорным управлением

2019-06-26, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Dunobil Marvic Signature Touch; [337]
Тестируемый сегодня комбо-видеорегистратор Dunobil Marvic Signature Touch поддерживает сигнатурное детектирование и фильтрацию, а также предлагает дисплей с сенсорным управлением. Занимает он флагманскую позицию в модельной линейке, поддерживая детализированную съемку в Super HD разрешении.

Dunobil Marvic Signature Touch

У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться с вами опытом эксплуатации на дорогах Казани.

Dunobil Marvic Signature Touch обзор

Комплектация

Вместе с видеорегистратором покупатель получает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца. Собрано все в коробке из плотного картона с темным оформлением.

Dunobil Marvic Signature Touch

Внешний вид

Dunobil Marvic Signature Touch

Dunobil Marvic Signature Touch выполнен в Г-образно изогнутом корпусе. Выглядит премиально.

Dunobil Marvic Signature Touch

На фронтальной панели выведен приемник рупорной и лазерной антенны. Под ним объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 170 градусов.

Dunobil Marvic Signature Touch

Нанесены отметки по поддержке съемки в 2К-разрешении и логотип процессора Ambarella A12, именно он тут отвечает за обработку данных.

Dunobil Marvic Signature Touch

На стороне водителя находится трехдюймовый дисплей с разрешением 960 на 240 пикселей. Он поддерживает сенсорное управление, на нажатия реагирует точно.

Dunobil Marvic Signature Touch

При касании пальцем выводится интерфейс с иконками. Разобраться с управлением будет несложно. Во время движения выводится информация по скорости и радарным комплексам по пути движения.

Dunobil Marvic Signature Touch

Вся важная информация дублируется внятными звуковыми и голосовыми подсказками внятным женским голосом. Громкость регулируется.

Dunobil Marvic Signature Touch

Под экраном сохранили две механические кнопки, отвечающие за принудительное включение/выключение системы и защиту текущего ролика от перезаписи.

Dunobil Marvic Signature Touch

На правом торце гнездо питания и miniUSB, используемый для обновления прошивки. С противоположной стороны слот для карты памяти формата microSD, поддерживаются емкие накопители.

Dunobil Marvic Signature Touch

Сверху паз под ножку крепления. Используется крепление с вакуумной присоской и возможностью поворота.

Dunobil Marvic Signature Touch

Настройки

Экран настроек в Dunobil Marvic Signature Touch оформлен в виде четырех плиток: радар-детектор, видеорегистратор, общие параметры и список роликов.

Dunobil Marvic Signature Touch

Выключаются отдельные диапазоны, типы камер, дальность оповещения, скоростные лимиты для разных режимов.

Dunobil Marvic Signature Touch

Dunobil Marvic Signature Touch

Выставляется разрешение съемки, длительность роликов и общие параметры.

Dunobil Marvic Signature Touch

Выбираются дополнительные параметры работы видеорегистратора. Просматриваются отснятые файлы.

Dunobil Marvic Signature Touch

Радар-детектор

Dunobil Marvic Signature Touch

Для детектирования предлагается несколько режимов, среди которых сигнатурный. Проводится сверка принимаемых сигналов с базой используемых в России и СНГ комплексов. Точность определения высокая, за время длительных тестов мы не встречали радары, по которым не выводились оповещения. Без внимания не оставались системы с маломощным излучением. Дальности хватало для коррекции скоростного режима.

Dunobil Marvic Signature Touch

Dunobil Marvic Signature Touch эффективно фильтруют помехи от линий ЛЭП, вышек сотовой связи, датчиков в системах безопасности автомобилей. На сайте производителя можно будет скачивать обновленную версию прошивки и базу стационарных точек. Обновления выходят регулярно.

Dunobil Marvic Signature Touch

По АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля, фиксация точек входа и выхода. Выводятся предупреждения по всем типам стационарных радаров, включая системы контроля стоп-полосы и выделенной линии.

Dunobil Marvic Signature Touch

Тесты

Установлена флагманская платформа Ambarella A12-A35 с матрицей OV4689. Максимальное разрешение съемки 2К со скоростью 30 кадров в секунду.

Дневная 2K съемка Dunobil Marvic Signature Touch

Ночная 2K съемка Dunobil Marvic Signature Touch

Также в настройках можно установить Full HD разрешение. Четкость высокая, номерные знаки читаемы на большом расстоянии в дневное и ночное время.

Дневная съемка Dunobil Marvic Signature Touch

Ночная Full HD съемка Dunobil Marvic Signature Touch

Вместе со скоростью ведется запись с датчиков, скорости и маршрута. Эти данные можно будет просмотреть в последующем.

Итоги по Dunobil Marvic Signature Touch

Dunobil Marvic Signature Touch – комбо-видеорегистратор флагманского уровня, поддерживающий сигнатурные технологии и съемку в высоком разрешении. Частые обновления, сенсорный дисплей, детальные ручные настройки, емкие накопители, премиальный внешний вид и поворотное крепление.

Комментарии и отзывы Dunobil Marvic Signature Touch
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