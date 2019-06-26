Обзор Dunobil Marvic Signature Touch. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с сенсорным управлением

Тестируемый сегодня комбо-видеорегистратор Dunobil Marvic Signature Touch поддерживает сигнатурное детектирование и фильтрацию, а также предлагает дисплей с сенсорным управлением. Занимает он флагманскую позицию в модельной линейке, поддерживая детализированную съемку в Super HD разрешении.

Dunobil Marvic Signature Touch обзор

У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться с вами опытом эксплуатации на дорогах Казани.

Комплектация

Вместе с видеорегистратором покупатель получает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца. Собрано все в коробке из плотного картона с темным оформлением.

Внешний вид

Dunobil Marvic Signature Touch выполнен в Г-образно изогнутом корпусе. Выглядит премиально.

На фронтальной панели выведен приемник рупорной и лазерной антенны. Под ним объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 170 градусов.

Нанесены отметки по поддержке съемки в 2К-разрешении и логотип процессора Ambarella A12, именно он тут отвечает за обработку данных.

На стороне водителя находится трехдюймовый дисплей с разрешением 960 на 240 пикселей. Он поддерживает сенсорное управление, на нажатия реагирует точно.

При касании пальцем выводится интерфейс с иконками. Разобраться с управлением будет несложно. Во время движения выводится информация по скорости и радарным комплексам по пути движения.

Вся важная информация дублируется внятными звуковыми и голосовыми подсказками внятным женским голосом. Громкость регулируется.

Под экраном сохранили две механические кнопки, отвечающие за принудительное включение/выключение системы и защиту текущего ролика от перезаписи.

На правом торце гнездо питания и miniUSB, используемый для обновления прошивки. С противоположной стороны слот для карты памяти формата microSD, поддерживаются емкие накопители.

Сверху паз под ножку крепления. Используется крепление с вакуумной присоской и возможностью поворота.

Настройки

Экран настроек в Dunobil Marvic Signature Touch оформлен в виде четырех плиток: радар-детектор, видеорегистратор, общие параметры и список роликов.

Выключаются отдельные диапазоны, типы камер, дальность оповещения, скоростные лимиты для разных режимов.

Выставляется разрешение съемки, длительность роликов и общие параметры.

Выбираются дополнительные параметры работы видеорегистратора. Просматриваются отснятые файлы.

Радар-детектор

Для детектирования предлагается несколько режимов, среди которых сигнатурный. Проводится сверка принимаемых сигналов с базой используемых в России и СНГ комплексов. Точность определения высокая, за время длительных тестов мы не встречали радары, по которым не выводились оповещения. Без внимания не оставались системы с маломощным излучением. Дальности хватало для коррекции скоростного режима.

Dunobil Marvic Signature Touch эффективно фильтруют помехи от линий ЛЭП, вышек сотовой связи, датчиков в системах безопасности автомобилей. На сайте производителя можно будет скачивать обновленную версию прошивки и базу стационарных точек. Обновления выходят регулярно.

По АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля, фиксация точек входа и выхода. Выводятся предупреждения по всем типам стационарных радаров, включая системы контроля стоп-полосы и выделенной линии.

Тесты

Дневная 2K съемка Dunobil Marvic Signature Touch

Установлена флагманская платформа Ambarella A12-A35 с матрицей OV4689. Максимальное разрешение съемки 2К со скоростью 30 кадров в секунду.

Ночная 2K съемка Dunobil Marvic Signature Touch

Дневная съемка Dunobil Marvic Signature Touch

Также в настройках можно установить Full HD разрешение. Четкость высокая, номерные знаки читаемы на большом расстоянии в дневное и ночное время.

Ночная Full HD съемка Dunobil Marvic Signature Touch

Итоги по Dunobil Marvic Signature Touch

Вместе со скоростью ведется запись с датчиков, скорости и маршрута. Эти данные можно будет просмотреть в последующем.Dunobil Marvic Signature Touch – комбо-видеорегистратор флагманского уровня, поддерживающий сигнатурные технологии и съемку в высоком разрешении. Частые обновления, сенсорный дисплей, детальные ручные настройки, емкие накопители, премиальный внешний вид и поворотное крепление.