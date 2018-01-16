Обзор Dunobil Stern. Комбо видеорегистратор с Super HD

2018-01-16, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Dunobil Stern; [3142]
В центре внимания сегодня новинка сезона 2018 года, новый комбо-видеорегистратор Dunobil Stern с поддержкой Super HD съемки. Данное устройство совмещает в себе функционал радар-детектора с активным приемником, GPS-информатора с выводом уведомлений по стационарным точкам, а также видеорегистратора. Одним устройством решается сразу комплекс задач, экономя в итоге средства владельца и место на лобовом стекле.

Dunobil Stern

Средняя стоимость составляет 11800 рублей на момент публикации, по данным сервиса Яндекс.Маркет.

Dunobil Stern обзор

Комплектация

Поставляется Dunobil Stern в компактной коробке с темным оформлением. На коробку нанесена информация по ключевым характеристикам.

Dunobil Stern

Комплект включает основной блок, крепление с вакуумной присоской, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, набор документации.

Dunobil Stern

Внешний вид

Выполнен Dunobil Stern в классическом корпусе с размещенной внутри рупорной антенной. Сборка проведена качественно, внешние поверхности с софт-тач текстурой.

Dunobil Stern

Со стороны водителя выведен цветной дисплей. 2.7-дюймовый экран находится ниже основной плоскости корпуса, есть небольшой бортик, решающий проблему бликов при эксплуатации в дневное время.

Dunobil Stern

Выводится изображение с камеры, набор технических данных, активно работающие диапазоны, сила сигнала, скорость движения, дальность до размещения комплекса.

Dunobil Stern

Поддерживаются уведомления звуком. Все важные данные дублируются внятными голосовыми подсказками.

Dunobil Stern

Семь механических кнопок распределены по боковой грани. На кнопки нанесена маркировка, зафиксированы в корпусе плотно, нажимаются с небольшим усилием.

Dunobil Stern

Разъемы и слоты сосредоточены на правой грани. Доступен слот для карты памяти объемом до 128 Гбайт. Здесь же выведены разъем питания, USB для перепрошивки и обновления базы камер, HDMI с поддержкой вывода информации на внешний монитор.

Dunobil Stern

С лицевой стороны Dunobil Stern объектив, собранный из группы стеклянных линз, с углом обзора 150 градусов и ИК-фильтром.

Dunobil Stern

Ставится на стекло при помощи крепления с присоской. Прижимается при помощи механической ножки, прижимает надежно в зимнее время самопроизвольно не падал.

Dunobil Stern

В комплекте идет адаптер с кнопкой выключения питания. Удобно, если требуется краткосрочное выключение питания, сам адаптер можно будет оставлять в прикуривателе. Длины кабеля подключения достаточно для организации скрытого монтажа под обшивкой автомобиля.

Настройки

Меню настроек разделено на три вкладки. Предлагаются детальные настройки радарной части с возможностью выключения отдельных диапазонов. Выставляется дальность вывода оповещения, лимиты скорости, разрешенный порог превышения. Выбрать приоритет между радаром и GPS.

Dunobil Stern

Несколько вариантов разрешения съемки, разные интервалы для роликов. Штамп записи, HDR, качество съемки. ручная корректировка экспозиции и яркости. Настраиваются общие параметры работы системы.

Радар-детектор

Dunobil Stern предлагает несколько режимов чувствительности. По наблюдениям, эффективную работу продемонстрировала система фильтрации помех. В условиях мегаполиса встречались только единичные срабатывания в районе крупных торговых центров. Дальность определения в среднем 800 метров. Детектируются маломощные системы, такие как, КОРДОН-М.

Dunobil Stern

Для стационарных камер выводится оповещение по типу камеры, дальности до её размещения, разрешенной скорости на участке. Есть возможность выставить оповещение в зависимости от текущей скорости движения, при отсутствии нарушения видеорегистратор не будет отвлекать звуковыми уведомлениями.

Dunobil Stern

АВТОДОРИЯ ведется с расчетом средней скорости на участки, фиксируются точки входа и выхода. Базы обновляются регулярно.

Видеозапись

Dunobil Stern записывает в видео в разрешении Super HD, Full HD Wide и Full HD. Построена новинка на базе флагманского процессора Ambarella A7LA50 с матрицей Omnivision 4689.

Дневные записи хорошего качества. Номера читаются как у движущегося навстречу автомобиля, так и впереди идущего.

Ночная запись позволяет разобраться в дорожной обстановке. Номерные знаки остаются читаемыми. Резкость держится по всей площади кадра.

Итоги по Dunobil Stern

Dunobil Stern отлично показал себя в ходе длительной эксплуатации. Детальные ручные настройки, несколько готовых заводских пресетов, высокое качество съемки, чувствительный радар-детектор, хорошее наполнение базы стационарных точек, функциональное крепление, голосовые подсказки, адаптер питания с возможностью выключения.

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