Обзор Dunobil Stern. Комбо видеорегистратор с Super HD

В центре внимания сегодня новинка сезона 2018 года, новый комбо-видеорегистратор Dunobil Stern с поддержкой Super HD съемки. Данное устройство совмещает в себе функционал радар-детектора с активным приемником, GPS-информатора с выводом уведомлений по стационарным точкам, а также видеорегистратора. Одним устройством решается сразу комплекс задач, экономя в итоге средства владельца и место на лобовом стекле.

Dunobil Stern обзор

Средняя стоимость составляет 11800 рублей на момент публикации, по данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Dunobil Stern в компактной коробке с темным оформлением. На коробку нанесена информация по ключевым характеристикам.

Комплект включает основной блок, крепление с вакуумной присоской, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, набор документации.

Внешний вид

Выполнен Dunobil Stern в классическом корпусе с размещенной внутри рупорной антенной. Сборка проведена качественно, внешние поверхности с софт-тач текстурой.

Со стороны водителя выведен цветной дисплей. 2.7-дюймовый экран находится ниже основной плоскости корпуса, есть небольшой бортик, решающий проблему бликов при эксплуатации в дневное время.

Выводится изображение с камеры, набор технических данных, активно работающие диапазоны, сила сигнала, скорость движения, дальность до размещения комплекса.

Поддерживаются уведомления звуком. Все важные данные дублируются внятными голосовыми подсказками.

Семь механических кнопок распределены по боковой грани. На кнопки нанесена маркировка, зафиксированы в корпусе плотно, нажимаются с небольшим усилием.

Разъемы и слоты сосредоточены на правой грани. Доступен слот для карты памяти объемом до 128 Гбайт. Здесь же выведены разъем питания, USB для перепрошивки и обновления базы камер, HDMI с поддержкой вывода информации на внешний монитор.

С лицевой стороны Dunobil Stern объектив, собранный из группы стеклянных линз, с углом обзора 150 градусов и ИК-фильтром.

Ставится на стекло при помощи крепления с присоской. Прижимается при помощи механической ножки, прижимает надежно в зимнее время самопроизвольно не падал.

Настройки

В комплекте идет адаптер с кнопкой выключения питания. Удобно, если требуется краткосрочное выключение питания, сам адаптер можно будет оставлять в прикуривателе. Длины кабеля подключения достаточно для организации скрытого монтажа под обшивкой автомобиля.Меню настроек разделено на три вкладки. Предлагаются детальные настройки радарной части с возможностью выключения отдельных диапазонов. Выставляется дальность вывода оповещения, лимиты скорости, разрешенный порог превышения. Выбрать приоритет между радаром и GPS.

Радар-детектор

Несколько вариантов разрешения съемки, разные интервалы для роликов. Штамп записи, HDR, качество съемки. ручная корректировка экспозиции и яркости. Настраиваются общие параметры работы системы.Dunobil Stern предлагает несколько режимов чувствительности. По наблюдениям, эффективную работу продемонстрировала система фильтрации помех. В условиях мегаполиса встречались только единичные срабатывания в районе крупных торговых центров. Дальность определения в среднем 800 метров. Детектируются маломощные системы, такие как, КОРДОН-М.

Для стационарных камер выводится оповещение по типу камеры, дальности до её размещения, разрешенной скорости на участке. Есть возможность выставить оповещение в зависимости от текущей скорости движения, при отсутствии нарушения видеорегистратор не будет отвлекать звуковыми уведомлениями.

Видеозапись

АВТОДОРИЯ ведется с расчетом средней скорости на участки, фиксируются точки входа и выхода. Базы обновляются регулярно.Dunobil Stern записывает в видео в разрешении Super HD, Full HD Wide и Full HD. Построена новинка на базе флагманского процессора Ambarella A7LA50 с матрицей Omnivision 4689.

Дневные записи хорошего качества. Номера читаются как у движущегося навстречу автомобиля, так и впереди идущего.

Итоги по Dunobil Stern

Ночная запись позволяет разобраться в дорожной обстановке. Номерные знаки остаются читаемыми. Резкость держится по всей площади кадра.Dunobil Stern отлично показал себя в ходе длительной эксплуатации. Детальные ручные настройки, несколько готовых заводских пресетов, высокое качество съемки, чувствительный радар-детектор, хорошее наполнение базы стационарных точек, функциональное крепление, голосовые подсказки, адаптер питания с возможностью выключения.