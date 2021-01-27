Обзор Elgato Game Capture 4K60 S+. Лучшая внешняя карта захвата для консолей

Напомним, Elgato является подразделением компании Corsair. К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 49 990 рублей.
КомплектацияУпакована в коробку с привлекательным оформлением и общими данными по техническим характеристикам на английском языке. Внутри комплектующие распределены по отдельным отсекам.
Стартовый набор помимо самого устройства включает HDMI 2.0 кабель, два кабеля с симметричным USB-C, блок питания с несколькими типами вилок, наклейку с логотипом, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.
Внешний видВыполнена в виде внешнего блока. Для работы не требуется наличие материнской платы со свободным PCI. Как результат можно использовать как с настольным ПК, так и ноутбуком
Корпус из черного пластика. Интересный текстурный рисунок верхней крышки в виде узоров. По центру логотип бренда.
На правой грани Elgato Game Capture 4K60 S+ светодиодный индикатор, отображающий текущий статус работы. Рядом аналоговый вход под наушники. Есть слот для карты памяти microSD.
С противоположной стороны два HDMI, вход и выход. Два USB Type-C, один интерфейсный, второй питающий.
На основании вентиляционная решетка и наклейка с общими данными по производителю. По периметру две вытянутые ножки.
СофтС официального сайта можно загрузить утилиту управления 4K CAPTURE UTILITY. Окно программы выводит видеопоток с рядом кнопок управления ключевыми функциями.
Вторая вкладка сортирует записанные ранее ролики. Есть несколько параметров, упрощающих поиск нужного.
Раздел настроек позволяет выбрать разрешение и частоту кадров для съемки через Elgato Game Capture 4K60 S+. Здесь же проводится актуализация прошивки.
В разделе устройство выбирается источник захвата, аудиовход, палитра HDMI, функция режима EDID. Активируется HDR.
Вкладка корректировка параметров изображения.
Выбор расположения записанных файлов и снимков экрана. Разрешение и ручная корректировка битрейта.
Управление микрофоном с выбором усиления на входе.
ТестыElgato Game Capture 4K60 S+ может работать в нескольких режимах и сценариях:
- подключение к ПК со сквозным подключением игровой консоли или второго ПК,
- подключение к ноутбуку и отправкой сигнала на HDMI,
- подключение к HDMI разъему видеокарты в системе и работа с помощью технологии EDID,
- сквозное подключение к игровой консоли и запись файлов на SD-карточку.
При распространённом варианте с захватом экрана в OBS и XSPLIT, ведущий сталкивается с несколькими проблемами, среди которых есть дополнительная нагрузка на систему, а если это 4К лишние ресурсы ограничат число кадров, и сложности с корректировкой оформления в ходе активной трансляции, а также необходимость использования стороннего устройства или второго монитора для чтения сообщений в чате. Здесь же можно будет расположить рядом ноутбуки или ПК с mITX платой, и эта система в паре с картой захвата выступают удобным инструментом для организации трансляции.
4K HDR - 4K CAPTURE UTILITY, Sony PlayStation 5, Elgato Game Capture 4K60 S+Плюс, как и говорили выше, карты захвата используются не только для подключения к видеовыходу видеокарты. С помощью них можно проводить трансляции игр и контента с консолей Sony PlayStation, Xbox, Nintendo. Отдельно отметим подключение цифровых камер, вместо веб-камеры.
OBS 4K 60FPS с картой захвата Elgato Game Capture 4K60 S+По звуку, помимо использования внешнего микрофона, Elgato Game Capture 4K60 S+ оснащена аудиовходом, позволяющим микшировать звук с внешнего устройства.
Для начала приведем пример захвата с консоли Sony PlayStation 5 с помощью фирменной утилиты 4K CAPTURE UTILITY. В настройках выставлено разрешение 4К 60FPS, активирован HDR. Предварительно на консоли была отключена защита HDCP.