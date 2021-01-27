Обзор Elgato Game Capture 4K60 S+. Лучшая внешняя карта захвата для консолей

Трансляции на Youtube и Twitch такой объем аудитории, которому могут позавидовать федеральные каналы. Появление консолей нового поколения открыло возможность улучшения качества картинки с выводом 4К-разрешения с 60 кадрами. Но в отличие от захвата экрана на ПК, здесь всегда будет требоваться дополнительное оборудование – карты захвата. Долгое время для них максимальное разрешение было ограничено Full HD и для 4К предлагая только сквозной канал для вывода на монитор или ТВ-панель. Изучаемая сегодня Elgato Game Capture 4K60 S+ ориентирована на стримеров и киберспортсменов ставящих ключевым требованием высокое разрешение картинки.

Комплектация

Напомним, Elgato является подразделением компании Corsair. К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 49 990 рублей.Упакована в коробку с привлекательным оформлением и общими данными по техническим характеристикам на английском языке. Внутри комплектующие распределены по отдельным отсекам.

Внешний вид

Стартовый набор помимо самого устройства включает HDMI 2.0 кабель, два кабеля с симметричным USB-C, блок питания с несколькими типами вилок, наклейку с логотипом, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.Выполнена в виде внешнего блока. Для работы не требуется наличие материнской платы со свободным PCI. Как результат можно использовать как с настольным ПК, так и ноутбуком

Корпус из черного пластика. Интересный текстурный рисунок верхней крышки в виде узоров. По центру логотип бренда.

На правой грани Elgato Game Capture 4K60 S+ светодиодный индикатор, отображающий текущий статус работы. Рядом аналоговый вход под наушники. Есть слот для карты памяти microSD.

С противоположной стороны два HDMI, вход и выход. Два USB Type-C, один интерфейсный, второй питающий.

На основании вентиляционная решетка и наклейка с общими данными по производителю. По периметру две вытянутые ножки.

Софт

С официального сайта можно загрузить утилиту управления 4K CAPTURE UTILITY. Окно программы выводит видеопоток с рядом кнопок управления ключевыми функциями.

Вторая вкладка сортирует записанные ранее ролики. Есть несколько параметров, упрощающих поиск нужного.

Раздел настроек позволяет выбрать разрешение и частоту кадров для съемки через Elgato Game Capture 4K60 S+. Здесь же проводится актуализация прошивки.

В разделе устройство выбирается источник захвата, аудиовход, палитра HDMI, функция режима EDID. Активируется HDR.

Вкладка корректировка параметров изображения.

Выбор расположения записанных файлов и снимков экрана. Разрешение и ручная корректировка битрейта.

Управление микрофоном с выбором усиления на входе.

Тесты

подключение к ПК со сквозным подключением игровой консоли или второго ПК,

подключение к ноутбуку и отправкой сигнала на HDMI,

подключение к HDMI разъему видеокарты в системе и работа с помощью технологии EDID,

сквозное подключение к игровой консоли и запись файлов на SD-карточку.

Elgato Game Capture 4K60 S+ может работать в нескольких режимах и сценариях:Важно отметить, что в отличие от записи которые предлагают программы OBS и XSPLIT, здесь обработка изображения идет силами самой карты захвата. Здесь есть аппаратный HEVC-колер, поддерживающий кодеки H.265 и H.264. За счет этого снижаются требования к ноутбуку или ПК для организации стриминговой трансляции. На сайте официальном сайте Corsair заявлены 8 Гбайт оперативной памяти, процессор Intel Core i5 от 6-поколения и выше или AMD Ryzen 7.

4K HDR - 4K CAPTURE UTILITY, Sony PlayStation 5, Elgato Game Capture 4K60 S+

При распространённом варианте с захватом экрана в OBS и XSPLIT, ведущий сталкивается с несколькими проблемами, среди которых есть дополнительная нагрузка на систему, а если это 4К лишние ресурсы ограничат число кадров, и сложности с корректировкой оформления в ходе активной трансляции, а также необходимость использования стороннего устройства или второго монитора для чтения сообщений в чате. Здесь же можно будет расположить рядом ноутбуки или ПК с mITX платой, и эта система в паре с картой захвата выступают удобным инструментом для организации трансляции.

OBS 4K 60FPS с картой захвата Elgato Game Capture 4K60 S+

Плюс, как и говорили выше, карты захвата используются не только для подключения к видеовыходу видеокарты. С помощью них можно проводить трансляции игр и контента с консолей Sony PlayStation, Xbox, Nintendo. Отдельно отметим подключение цифровых камер, вместо веб-камеры.

По звуку, помимо использования внешнего микрофона, Elgato Game Capture 4K60 S+ оснащена аудиовходом, позволяющим микшировать звук с внешнего устройства.

Тест стрима с Elgato Game Capture 4K60 S+

Для начала приведем пример захвата с консоли Sony PlayStation 5 с помощью фирменной утилиты 4K CAPTURE UTILITY. В настройках выставлено разрешение 4К 60FPS, активирован HDR. Предварительно на консоли была отключена защита HDCP.

Итоги по Elgato Game Capture 4K60 S+

Также можно использовать популярные инструменты OBS и XSPLIT. Для примера приведем съемку в OBS с добавлением веб-камеры и миксом источников. Трансляция на Youtube шла без видимых задержек.Карта захвата Elgato Game Capture 4K60 S+ ориентирована на профессиональных стримеров, позволяя получить высокое качество картинки и широкий выбор источников сигнала. Универсальное подключение и отсутствие привязки к PCIe разъему. Поддержка автономной работы с записью на карту памяти. Программное обеспечение с детальными настройками и совместимость с популярным софтом для организации стримов. Аппаратный кодек HEVC, микширование аудио. Ограничить покупку может только стоимость, она не нацелена на массовый сегмент, да и возможности предлагает далеко не рядовые.