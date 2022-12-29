Обзор Fujida Karma Hit. Недорогой видеорегистартор с радар-детектором и GPS-информатором

Приобрести его можно в среднем за 9990 рублей в маркетплейсах и ключевых российских магазинах.
Коробка выполнена из плотного картона, помимо изображения устройства приведены подробные данные по техническим характеристикам. Комплект его включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, фиксаторы для кабеля, пара сменных предохранителей, салфетку из микрофибры, руководство пользователя и гарантийный талон.
У него сквозная подача питания, позволяя на время парковки оставлять крепление с кабелем питания, забирая с собой только видеорегистартор. Это же дает преимущество в организации скрытого монтажа в салоне автомобиля.
Снимается и ставится в крепление сдвигом. В комплекте идет зарядное устройство в прикуриватель с 3-метровым кабелем, а также четыре клипсы для укладки кабеля вдоль обшивки.
На лицевой стороне компактное «окошко» радар-детектора и объектив, оптическая группа которых состоит из 6-стеклянных линз. Угол обзора составляет 170 градусов по диагонали.
По боковым граням распределена группа механических кнопок, отвечающих за управление Fujida Karma Hit и быстрый доступ к часто используемым параметрам работы и функциям.
Запись ведет на карту памяти формата microSD. Поддерживает накопители объемом от 128 Гбайт.
Пункты настроек отсортированы по нескольким разделам. Доступны опции корректировки работы радар-детектора с выбором отдельных диапазонов, выбор уведомлений по отдельным типам стационарных камер.
Допустимое превышение скорости, фильтр скорости, фильтр слабых сигналов. Задается скорость для автоматического переключения между режимами ТРАССА и ГОРОД.
Выбор общих параметров системы. Изменение часового пояса, выключаются системные звуки, задается время для автоматического отключения экрана. Несколько вариантов разрешения съемки. Меняются циклы записи. Задержка включения, датчик парковки и G-сенсор.
Fujida Karma Hit предлагает выбор между тремя режимами работы: АВТО, ТРАССА и ГОРОД. Чаще всего эксплуатировали в режиме АВТО, суть его заключается в автоматическом переключении чувствительности в зависимости от текущей скорости движения.
Детектирует в диапазонах К - 24.150 ГГц +/- 100 МГц, Ка - 34.70 ГГц +/- 1300 МГц, Х - 10.525 ГГц +/- 50 МГц. Определяет радары заблаговременно, сопровождая их звуковыми уведомлениями, а также отображением типа излучения и силы сигнала на экране. Хорошо работает система фильтрации помех, он не отвлекает ложными срабатываниями.
Помимо определения по излучению также выводит предупреждения голосом по стационарным камерам. Наполнение хорошее, производитель регулярно выпускает обновления.