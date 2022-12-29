Обзор Fujida Karma Hit. Недорогой видеорегистартор с радар-детектором и GPS-информатором

Изучаемый сегодня Fujida Karma Hit выполнен в формате гибридного видеорегистратора с радар-детектором и GPS-информатором. При невысокой стоимости оснащен высокопроизводительным процессором, ведет съемку видео в разрешении Full HD с частотой 60 кадров в секунду, поддерживает WDR, сопровождается поворот поворотным креплением с активной зарядкой и обнаруживает радары всех диапазонов.

Fujida Karma Hit

Приобрести его можно в среднем за 9990 рублей в маркетплейсах и ключевых российских магазинах.

Комплектация

Fujida Karma Hit

Коробка выполнена из плотного картона, помимо изображения устройства приведены подробные данные по техническим характеристикам. Комплект его включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, фиксаторы для кабеля, пара сменных предохранителей, салфетку из микрофибры, руководство пользователя и гарантийный талон.

Fujida Karma Hit

Fujida Karma Hit обзор

Внешний вид

Выполнено в корпусе из черного пластика с довольно большим для таких габаритов 3-дюймовым дисплеем. На лобовом стекле фиксируется при помощи крепежа с прижимной ножкой и вакуумной присоской.

Fujida Karma Hit

У него сквозная подача питания, позволяя на время парковки оставлять крепление с кабелем питания, забирая с собой только видеорегистартор. Это же дает преимущество в организации скрытого монтажа в салоне автомобиля.

Fujida Karma Hit

Снимается и ставится в крепление сдвигом. В комплекте идет зарядное устройство в прикуриватель с 3-метровым кабелем, а также четыре клипсы для укладки кабеля вдоль обшивки.

Fujida Karma Hit

На лицевой стороне компактное «окошко» радар-детектора и объектив, оптическая группа которых состоит из 6-стеклянных линз. Угол обзора составляет 170 градусов по диагонали.

Fujida Karma Hit

По боковым граням распределена группа механических кнопок, отвечающих за управление Fujida Karma Hit и быстрый доступ к часто используемым параметрам работы и функциям.

Fujida Karma Hit

Запись ведет на карту памяти формата microSD. Поддерживает накопители объемом от 128 Гбайт.

Настройки

Fujida Karma Hit

Пункты настроек отсортированы по нескольким разделам. Доступны опции корректировки работы радар-детектора с выбором отдельных диапазонов, выбор уведомлений по отдельным типам стационарных камер.

Fujida Karma Hit

Допустимое превышение скорости, фильтр скорости, фильтр слабых сигналов. Задается скорость для автоматического переключения между режимами ТРАССА и ГОРОД.

Fujida Karma Hit

Выбор общих параметров системы. Изменение часового пояса, выключаются системные звуки, задается время для автоматического отключения экрана. Несколько вариантов разрешения съемки. Меняются циклы записи. Задержка включения, датчик парковки и G-сенсор.

Радар-детектор

Fujida Karma Hit

Fujida Karma Hit предлагает выбор между тремя режимами работы: АВТО, ТРАССА и ГОРОД. Чаще всего эксплуатировали в режиме АВТО, суть его заключается в автоматическом переключении чувствительности в зависимости от текущей скорости движения.

Fujida Karma Hit

Детектирует в диапазонах К - 24.150 ГГц +/- 100 МГц, Ка - 34.70 ГГц +/- 1300 МГц, Х - 10.525 ГГц +/- 50 МГц. Определяет радары заблаговременно, сопровождая их звуковыми уведомлениями, а также отображением типа излучения и силы сигнала на экране. Хорошо работает система фильтрации помех, он не отвлекает ложными срабатываниями.

Fujida Karma Hit

Помимо определения по излучению также выводит предупреждения голосом по стационарным камерам. Наполнение хорошее, производитель регулярно выпускает обновления.

Fujida Karma Hit

Видеосъемка

Fujida Karma Hit оснащен матрицей GC2053 и установленный здесь процессор дает съемку с увеличенной до 60 кадров частотой кадров. Съемка детализированная, номера читаются на большом расстоянии.

Дневная съемка Fujida Karma Hit

Ночная съемка Fujida Karma Hit

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorFujida Karma Hit – недорогой видеорегистартор с радар-детектором и GPS-информатором. Компактное исполнение корпуса, поворотное крепление с активной зарядкой, уверенное детектирование во всех диапазонах, база стационарных камер с регулярными обновлениями, эффективная фильтрация помех, поддержка емких карт памяти, возможность аккуратного и скрытого монтажа.
Fujida Karma Hit получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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