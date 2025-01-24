Первое рупорное комбо с магнитным креплением. Обзор Fujida Karma One WiFi

Сегодня рассмотрим детально новинку Fujida Karma One WiFi, кобминированный Full HD видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором, GPS-базой камер и Wi-Fi модулем. В этой модели используется связка из процессора MStar 8336 и высокочувствительной матрицы SONY IMX307 Star Night, шестислойный стеклянный объектив. Из особенностей отмечаются магнитное крепление с активным питанием и поворотом на 360, IPS-дисплей с понятным интерфейсом, приложение для смартфона, суперконденсатор, устойчивый к экстремальным температурам. Сопровождается расширенной 2-летней гарантией.

Комплектация

Поставляется видеорегистратор с подробной информацией по техническим характеристикам. На лицевой стороне есть акцентированная пометка по высокоскоростной карте памяти объемом 32 Гбайт, которую покупатель получает в подарок.

Внешний вид

Комплект включает крепление с вакуумной присоской, крепление с 3М-скотчем, зарядное устройство в прикуриватель, клипсы для скрытой проводки, адаптер для чтения карты памяти с USB, клейка основа для предварительного наклеивания на стекло, мешок для хранения видеорегистратора, салфетка из микрофибры.У видеорегистратора распространённый для комбо-моделей формат и при этом он достаточно компактен.

Сторона водителя занята 3-дюймовым IPS-дисплеем с высокой четкостью и яркостью. По краям от него зона с интерактивной светодиодной подсветкой, повышающей информативность и срабатывающая при получении уведомлений о камерах и радарах на пути движения.

Помимо этого Fujida Karma One WiFi поддерживает вывод звуковых и голосовых уведомлений. Внятным женским голосом произносятся скоростные ограничения на участке контроля, предупреждения о необходимости снизить скорость движения, а также тип камеры с расстоянием до нее.

Решетка динамика на нижней грани. Также здесь находится датчик жестов, проведя рукой перед которым можно будет перевести в беззвучный режим. В настройках можно поменять команду на отключение микрофона и блокировку от перезаписи текущего видеоролика.

Взаимодействие с системой и интерфейсом проводится через группу механических кнопок, распределенных группой по три справа и слева. Нажимаются с небольшим усилием, при движении по неровностям не дребезжат.

Слева слот для карты памяти формата microSD. Видеорегистратор поддерживает накопители с большим объемом. Напомним, покупатель получает быструю карту памяти в стартовом комплекте.

На лицевой стороне объектив, оптическая группа которого собрана из шести стеклянных линз, с углом обзора 170 градусов. Выведены лазерный приемник и окошко рупорной антенны.

На верхней грани в центре находится контактная площадка с медными контактами и парой магнитов, обеспечивающих плотное и надежное соединение с креплением на лобовое стекло.

В комплекте идет два варианта – с вакуумной присоской и площадкой с 3М-скотчем. Оба поддерживают возможность поворота вокруг оси. Крепеж с активным питанием, адаптер подключается к его основанию. Длина комплектного 2 метра, в комплекте предусмотрели клипсы, позволяя организовать аккуратную укладку внутри корпуса.

Настройки

Вместо литиевого аккумулятора используется суперконденсатор, позволяющий безопасно эксплуатировать видеорегистратор в условиях сурового российского климата.Настройки Fujida Karma One WiFi распределены по двум категориям – радар и видео. Здесь доступно большое количество параметров. Продумано все до мелочей. Меняется режим работы, диапазоны детектирования. Задается фильтр скорости и тип камер по которым выводятся предупреждения.

Голосовые уведомления. Предупреждения по необходимости снизить скорость. Автоматическое приглушение. Выбор громкости.

Включение Wi-Fi модуля для соединения со смартфоном. Длительность роликов. Управление датчика жестов. Датчик ударов. Задержка выключение. Автоматическое отключение дисплея.

Софт

Штамп госномера и скорости. Отключение записи звука. Ручное форматирование карты памяти.Для смартфона доступно фирменное приложение Fujida Pro. С помощью него можно просматривать потоковое изображение с камеры.

Управление базовыми параметрами работы видеорегистратора.

Вывод списка отснятых файлов на карте памяти. Выбранные можно защитить от перезаписи, перенести в память смартфона или удалить.

Обновить базу камер и прошивку. Мастер обновления позволяет поддерживает актуальную версию ПО не снимая видеорегистратор с лобового стекла. Производитель выпускает обновление базы еженедельно.

Тесты

Fujida Karma One WiFi оснащен чувствительным рупорным приемником и поддерживает сигнатурное детектирование. Тестировалось устройство в течение месяца в качестве основного видеорегистратора в автомобиле, к его работе за это время не было претензий. Точно и заблаговременно обнаруживал известные радары, встречаемые на дорогах.

Система эффективно отсекала посторонние источники излучения, например системы безопасности в автомобилях или датчики на парковках, не отвлекая во время движения. Определял корректно различные типы систем, в том числе с маломощным излучением.

GPS-позиционирование работало корректно. Холодный старт быстрый, текущую скорость отображал точно. При приближении к камерам в GPS-базе выводит предупреждение по скорости и типу комплекса.

Дневная съемка Fujida Karma One WiFi

Ночная съемка Fujida Karma One WiFi

Итоги

Видеозапись ведет в разрешении Full HD с 30 кадрами в секунду. Высокая детализация снимаемых видео с разборчивыми номерами при разных условиях освещенности и скорости. Номерные знаки различимы с расстояния 15 метров. Поддерживает технологию WDR.Fujida Karma One WiFi – первый рупорный комбо-видеорегистратор с магнитным креплением. Сигнатурное определение сигнала, интерактивная светодиодная подсветка, высокая детализация съемки, карта памяти в комплекте, еженедельное обновление GPS-базы камер, приложение для смартфона, IPS-дисплей, понятный интерфейс, расширенная комплектация, суперконденсатор, расширенная 2-летняя гарантия.