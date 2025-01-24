Первое рупорное комбо с магнитным креплением. Обзор Fujida Karma One WiFi

Комплект включает крепление с вакуумной присоской, крепление с 3М-скотчем, зарядное устройство в прикуриватель, клипсы для скрытой проводки, адаптер для чтения карты памяти с USB, клейка основа для предварительного наклеивания на стекло, мешок для хранения видеорегистратора, салфетка из микрофибры.
Сторона водителя занята 3-дюймовым IPS-дисплеем с высокой четкостью и яркостью. По краям от него зона с интерактивной светодиодной подсветкой, повышающей информативность и срабатывающая при получении уведомлений о камерах и радарах на пути движения.
Помимо этого Fujida Karma One WiFi поддерживает вывод звуковых и голосовых уведомлений. Внятным женским голосом произносятся скоростные ограничения на участке контроля, предупреждения о необходимости снизить скорость движения, а также тип камеры с расстоянием до нее.
Решетка динамика на нижней грани. Также здесь находится датчик жестов, проведя рукой перед которым можно будет перевести в беззвучный режим. В настройках можно поменять команду на отключение микрофона и блокировку от перезаписи текущего видеоролика.
Взаимодействие с системой и интерфейсом проводится через группу механических кнопок, распределенных группой по три справа и слева. Нажимаются с небольшим усилием, при движении по неровностям не дребезжат.
Слева слот для карты памяти формата microSD. Видеорегистратор поддерживает накопители с большим объемом. Напомним, покупатель получает быструю карту памяти в стартовом комплекте.
На лицевой стороне объектив, оптическая группа которого собрана из шести стеклянных линз, с углом обзора 170 градусов. Выведены лазерный приемник и окошко рупорной антенны.
На верхней грани в центре находится контактная площадка с медными контактами и парой магнитов, обеспечивающих плотное и надежное соединение с креплением на лобовое стекло.
В комплекте идет два варианта – с вакуумной присоской и площадкой с 3М-скотчем. Оба поддерживают возможность поворота вокруг оси. Крепеж с активным питанием, адаптер подключается к его основанию. Длина комплектного 2 метра, в комплекте предусмотрели клипсы, позволяя организовать аккуратную укладку внутри корпуса.
Вместо литиевого аккумулятора используется суперконденсатор, позволяющий безопасно эксплуатировать видеорегистратор в условиях сурового российского климата.
Голосовые уведомления. Предупреждения по необходимости снизить скорость. Автоматическое приглушение. Выбор громкости.
Включение Wi-Fi модуля для соединения со смартфоном. Длительность роликов. Управление датчика жестов. Датчик ударов. Задержка выключение. Автоматическое отключение дисплея.
Штамп госномера и скорости. Отключение записи звука. Ручное форматирование карты памяти.
Управление базовыми параметрами работы видеорегистратора.
Вывод списка отснятых файлов на карте памяти. Выбранные можно защитить от перезаписи, перенести в память смартфона или удалить.
Обновить базу камер и прошивку. Мастер обновления позволяет поддерживает актуальную версию ПО не снимая видеорегистратор с лобового стекла. Производитель выпускает обновление базы еженедельно.
Fujida Karma One WiFi оснащен чувствительным рупорным приемником и поддерживает сигнатурное детектирование. Тестировалось устройство в течение месяца в качестве основного видеорегистратора в автомобиле, к его работе за это время не было претензий. Точно и заблаговременно обнаруживал известные радары, встречаемые на дорогах.
Система эффективно отсекала посторонние источники излучения, например системы безопасности в автомобилях или датчики на парковках, не отвлекая во время движения. Определял корректно различные типы систем, в том числе с маломощным излучением.
GPS-позиционирование работало корректно. Холодный старт быстрый, текущую скорость отображал точно. При приближении к камерам в GPS-базе выводит предупреждение по скорости и типу комплекса.
Видеозапись ведет в разрешении Full HD с 30 кадрами в секунду. Высокая детализация снимаемых видео с разборчивыми номерами при разных условиях освещенности и скорости. Номерные знаки различимы с расстояния 15 метров. Поддерживает технологию WDR.