Обзор Fujida Karma Pro Max WiFi. Комбинированный видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором и AI определением знаков

Изучаемая сегодня новинка комбинированный видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором Fujida Karma Pro Max WiFi оснащена LNA-усилителем, позволяющим раньше детектировать комплексы и увеличить дистанцию срабатывания. Это современная модель с поддержкой Quad HD съемки, GPS-базой камер, Wi-Fi модулем и приложением для смартфона. Важным нововведением стала функция AI с распознаванием дорожных знаков ограничения скорости с помощью искусственного интеллекта. Если предыдущий Pro Max поддерживает подключение дополнительной камеры и у него есть соответствующий разъем на креплении, то обновить его до версии с AI не получится. И наоборот, если Pro Max поддерживает AI, как у нас на обзоре, то дополнительную камеру к нему подключить невозможно, так как разъем для подключения отсутствует. При этом, если нужна вторая камера, то можно купить сразу Pro Max Duo со второй камерой в комплекте.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает два варианта крепления на лобовое стекло, четыре клипсы для кабеля, зарядное устройство в прикуриватель и два сменных предохранителя для него, кардридер, тряпичную сумку, салфетку из микрофибры, руководство пользователя, гарантийный талон. Также владелец получает скоростную карту памяти объемом 32 Гбайт.

Внешний вид

Корпус у комбинированного видеорегистратора компактен, это достигнуто применением передовой патч-антенны, занимающей заметно меньше места в отличие от распространённой рупорной.

Расположена она в верхне-правом углу. Тут она работает с LNA-усилителем, повышающим эффективность детектирования, усиливая слабые высокочастотные сигналы комплексов, а также подавляя шумы и помехи.Поляризационный фильтр изначально предустановлен на объектив. Поворачивая вправо или влево можно будет индивидуально откалибровать его, убрав блики от источников света на дороге и лобового стекла. В Fujida Karma Pro Max WiFi используется качественная оптическая группа, состоящая из стеклянных линз с углом 170 градусов.На боковых гранях распределены механические кнопки. Компактные, хорошо зафиксированы в корпусе плотно. Наиболее востребованные команды можно проводить в один или два клика.

Сторону водителя занимает 3-дюймовый IPS-экран. Изображение четкое, читаемость сохраняется при разном уровне освещения и под любыми углами наклона.

На нижнем торце слот для карты памяти формата microSD. Тестирование велось с накопителем объемом 256 Гбайт.По центру верхней грани группа медных контактов и магнитная площадка, используемая для сквозного соединения с креплением. В комплекте с видеорегистратором идет два типа: площадка с 3M-скотчем и прижимная вакуумная присоска. Оба варианта поддерживают поворот на 360 градусов.

Настройки

Питание подключается в основании крепежа и комплектный адаптер питания позволит организовать скрытый подвод кабеля в салоне автомобиля. Длина провода у него 2.5 метра и можно будет использовать пластиковые фиксаторы.

Меню управления у Fujida Karma Pro Max WiFi распределено по разделу с управлением радаром и видео. В настройках радара меняется режим работы, включаются/отключаются голосовые предупреждения, автоматическое приглушение звука, сигнатурное определение. Отключение отдельных диапазонов детектирования и типов комплексов.

Включается фильтр скорости и его действие, задается допустимое превышение, фильтр слабых помех. Отключение отдельных типов камер для стационарных типов в базе GPS.

В настройках видео задаются разрешение съемки, распознавание знаков искусственным интеллектом, длительность роликов, включается Wi-Fi. Активируется ночной режим, G-сенсор, WDR, задержка включения.

Софт

Для Android и iOS можно загрузить бесплатное приложение Fujida Pro. Далее в видеорегистраторе активируется защищенная точка доступа Wi-Fi и к ней проходит подключение со смартфона. С помощью него проводится проверка наличия обновленной прошивки и базы данных, при наличии актуального предложения обновление проходит быстро.

Выводится список отснятых файлов с возможностью перенести в память смартфона, просмотреть или удалить.

Тесты

Fujida Karma Pro Max WiFi использует технологии искусственного интеллекта для автоматического определения знаков ограничения скорости на дороге. В настройках можно задать вывод только изображения или изображение с голосовым оповещением. На основе этих данных корректируется работа оповещения радар-детектора.

Установленный в него процессор в паре с патч-антенной и LNA быстро обрабатывает поступающую информацию, сверяет с базой сигнатур комплексов и источников помех. За время тестирования он продемонстрировал отсутствие ложных срабатываний от систем контроля слепых зон, датчиков автоматических дверей и других источников. Обнаружение же КОРДОН-М проходило в среднем на расстоянии 110-150 метров. Видеорегистратор точно и заблаговременно выводил предупреждения по разным типам комплексов.

При этом работает в паре с GPS-базой в которую записаны стационарные системы. Это различные фото комплексы, такие как контроль стоп-полосы, выделенной линии, определяющие среднюю скорость на участке контроля и другие. Производитель регулярно пополняет базу, поддерживая актуальность.

Дневная съемка Fujida Karma Pro Max WiFi

Дневная съемка Fujida Karma Pro Max WiFi

Итоги

Процессор Novatek 96675, сенсор Sony IMX335, высокое качество записи Quad HD 2К (2560х1440 при 30к/с. Номерные знаки хорошо читаемы в разное время суток. Ролики с высокой детализацией.Fujida Karma Pro Max WiFi – комбинированный видеорегистратор Quad HD с сигнатурным LNA радар-детектором. Высокое качество съемки, функции AI с определением дорожных знаков ограничения скорости, Wi-Fi с приложением для смартфона, поддержка емких накопителей, суперконденсатор, два варианта креплений на лобовое стекло с магнитной фиксацией, IPS-дисплей и голосовые оповещения, ночной режим, поляризационный фильтр.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com"