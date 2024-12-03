Обзор Fujida Karma Pro Max WiFi. Комбинированный видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором и AI определением знаков

Расположена она в верхне-правом углу. Тут она работает с LNA-усилителем, повышающим эффективность детектирования, усиливая слабые высокочастотные сигналы комплексов, а также подавляя шумы и помехи.
Сторону водителя занимает 3-дюймовый IPS-экран. Изображение четкое, читаемость сохраняется при разном уровне освещения и под любыми углами наклона.
На нижнем торце слот для карты памяти формата microSD. Тестирование велось с накопителем объемом 256 Гбайт.
Питание подключается в основании крепежа и комплектный адаптер питания позволит организовать скрытый подвод кабеля в салоне автомобиля. Длина провода у него 2.5 метра и можно будет использовать пластиковые фиксаторы.
Меню управления у Fujida Karma Pro Max WiFi распределено по разделу с управлением радаром и видео. В настройках радара меняется режим работы, включаются/отключаются голосовые предупреждения, автоматическое приглушение звука, сигнатурное определение. Отключение отдельных диапазонов детектирования и типов комплексов.
Включается фильтр скорости и его действие, задается допустимое превышение, фильтр слабых помех. Отключение отдельных типов камер для стационарных типов в базе GPS.
В настройках видео задаются разрешение съемки, распознавание знаков искусственным интеллектом, длительность роликов, включается Wi-Fi. Активируется ночной режим, G-сенсор, WDR, задержка включения.
Для Android и iOS можно загрузить бесплатное приложение Fujida Pro. Далее в видеорегистраторе активируется защищенная точка доступа Wi-Fi и к ней проходит подключение со смартфона. С помощью него проводится проверка наличия обновленной прошивки и базы данных, при наличии актуального предложения обновление проходит быстро.
Выводится список отснятых файлов с возможностью перенести в память смартфона, просмотреть или удалить.
Fujida Karma Pro Max WiFi использует технологии искусственного интеллекта для автоматического определения знаков ограничения скорости на дороге. В настройках можно задать вывод только изображения или изображение с голосовым оповещением. На основе этих данных корректируется работа оповещения радар-детектора.
Установленный в него процессор в паре с патч-антенной и LNA быстро обрабатывает поступающую информацию, сверяет с базой сигнатур комплексов и источников помех. За время тестирования он продемонстрировал отсутствие ложных срабатываний от систем контроля слепых зон, датчиков автоматических дверей и других источников. Обнаружение же КОРДОН-М проходило в среднем на расстоянии 110-150 метров. Видеорегистратор точно и заблаговременно выводил предупреждения по разным типам комплексов.
При этом работает в паре с GPS-базой в которую записаны стационарные системы. Это различные фото комплексы, такие как контроль стоп-полосы, выделенной линии, определяющие среднюю скорость на участке контроля и другие. Производитель регулярно пополняет базу, поддерживая актуальность.
Процессор Novatek 96675, сенсор Sony IMX335, высокое качество записи Quad HD 2К (2560х1440 при 30к/с. Номерные знаки хорошо читаемы в разное время суток. Ролики с высокой детализацией.