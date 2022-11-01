Обзор Fujida Karma Pro S WiFi. Гибридный видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором

Приобрести его можно за 14 999 рублей.
Комплект его включает тряпичный чехол, CPL-фильтр, клипсы для кабеля, лопатку для снятия двухстороннего скотча, зарядное устройство в прикуриватель, площадку с двухсторонним скотчем, крепление с вакуумной присоской, пленку для предварительного наклеивания на стекло, картридер, руководство по настройке и гарантийный талон.
Патч-антенна и лазерный приемник занимают ограниченную площадь лицевой стороны. На этой же стороне объектив, на который изначально был зафиксирован CPL-фильтр.
Его нужно будет откалибровать после установки. Проходит эта процедура поворотом вправо или влево, достигая отсутствия бликов в кадре.
Управляется при помощи механических кнопок, распределенных на боковых гранях. Индикация нанесена на сами клавиши, оно хорошо зафиксированы и не дребезжат при езде по неровным дорогам.
На нижнем торце слот для карты памяти формата microSD. Устройство поддерживает накопители с большим объемом, мы проверили стабильность работы с картой 512 Гбайт.
Сторону, обращенную к водителю, занимает цветной дисплей с диагональю 3 дюйма. Информация с него хорошо читаема в дневное и ночное время. Хорошо проработан интерфейс.
Fujida Karma Pro S WiFi поддерживает вывод звуковых и голосовых предупреждений, громкость которых можно регулировать, подбирая комфортный уровень.
На верхней грани магнитный замок, обеспечивающий быстрый съем и установку. Он же идет со сквозной подачей питания, упрощая организацию скрытого монтажа в салоне автомобиля.
В комплекте идет два варианта крепежа. Это присоска с прижимной ножкой и площадка с двухсторонним скотчем. Оба дают возможность поворачивать видеорегистратор на 360 градусов.
Меню управления на русском языке. Пункты меню распределены по выполняемым действиям. В основной части идет управление звуковыми предупреждениями, отключаются диапазоны в отдельности, включаются допустимые превышения, включается тихий режим, а также предупреждения по стационарным камерам в отдельности.
Идет управление Wi-Fi автоматическим распознаванием знака. Задается штамп записи, корректируется экспозиция.
Включается датчик движения, WDR, G-сенсор. Разрешение съемки и длительность циклов.
Выводится список отснятых файлов. Выбранные можно перенести в память смартфона или удалить.
Доступны настройки по проведению видеосъемки. Здесь же кнопки форматирования карты памяти и сброса настроек.
При просмотре файлов на ПК с помощью плеера, загружаемого с официального сайта, можно помимо изображения просмотреть данные по маршруту перемещения и данные с датчиков.
Дальности при этом всегда было достаточно, чтобы принять решение о корректировке скорости. Поддерживаются разные режимы работы: ГОРОД, ТРАССА и СМАРТ. В последнем смена режима чувствительности идет автоматически в зависимости от текущей скорости движения. Также устройство поддерживает автоматическое определение знаков на дороге
Радар-детектор хорошо себя показал в условиях ежедневной эксплуатации в мегаполисе и при поездке по трассам. О радарных комплексах предупреждал заблаговременно, в среднем на расстоянии 300 метров. Выводились предупреждения по маломощным системам, по КОРДОН смог распознать систему на расстоянии 350 метров. Срабатывания были по «Полискан» на расстоянии 50-100 метров.
Отметим отсутствие ложных срабатываний от систем пассивной безопасности в автомобилях, вышек сотовой связи, датчиков на автоматических парковках.
Помимо срабатываний от систем с активным излучением в диапазонах X, K, Ka и Лазер, выводит предупреждения по стационарно размещенным комплексам, включая камеры контроля автобусной полосы, стоп-линии, системы расчета средней скорости на участке.