Обзор Fujida Karma Pro S WiFi. Гибридный видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором

Изучаемый сегодня видеорегистратор Fujida Karma Pro S WiFi поддерживает уникальную технологию «фильтр iSignature», снижающую количество ложных срабатываний. Эта модель работает на базе высокопроизводительного процессора Novatek и оснащена светочувствительной матрицей SONY IMX307 Star Night. Из особенностей также отмечаются CPL-фильтр, модуль Wi-Fi, режим SMART, функция распознавания дорожных знаков при помощи искусственного интеллекта.

Комплектация

Приобрести его можно за 14 999 рублей.Упакован в коробку из плотного картона с минималистичным оформлением. На ее обратной стороне приведены данные по техническим характеристикам.

Комплект его включает тряпичный чехол, CPL-фильтр, клипсы для кабеля, лопатку для снятия двухстороннего скотча, зарядное устройство в прикуриватель, площадку с двухсторонним скотчем, крепление с вакуумной присоской, пленку для предварительного наклеивания на стекло, картридер, руководство по настройке и гарантийный талон.

Fujida Karma Pro S WiFi обзор

Внешний вид

Выполнен видеорегистратор в компактном корпусе. Он заметно меньше гибридных моделей прошлого поколения.

Патч-антенна и лазерный приемник занимают ограниченную площадь лицевой стороны. На этой же стороне объектив, на который изначально был зафиксирован CPL-фильтр.

Его нужно будет откалибровать после установки. Проходит эта процедура поворотом вправо или влево, достигая отсутствия бликов в кадре.

Управляется при помощи механических кнопок, распределенных на боковых гранях. Индикация нанесена на сами клавиши, оно хорошо зафиксированы и не дребезжат при езде по неровным дорогам.

На нижнем торце слот для карты памяти формата microSD. Устройство поддерживает накопители с большим объемом, мы проверили стабильность работы с картой 512 Гбайт.

Сторону, обращенную к водителю, занимает цветной дисплей с диагональю 3 дюйма. Информация с него хорошо читаема в дневное и ночное время. Хорошо проработан интерфейс.

Fujida Karma Pro S WiFi поддерживает вывод звуковых и голосовых предупреждений, громкость которых можно регулировать, подбирая комфортный уровень.

На верхней грани магнитный замок, обеспечивающий быстрый съем и установку. Он же идет со сквозной подачей питания, упрощая организацию скрытого монтажа в салоне автомобиля.

Настройки

В комплекте идет два варианта крепежа. Это присоска с прижимной ножкой и площадка с двухсторонним скотчем. Оба дают возможность поворачивать видеорегистратор на 360 градусов.

Меню управления на русском языке. Пункты меню распределены по выполняемым действиям. В основной части идет управление звуковыми предупреждениями, отключаются диапазоны в отдельности, включаются допустимые превышения, включается тихий режим, а также предупреждения по стационарным камерам в отдельности.

Идет управление Wi-Fi автоматическим распознаванием знака. Задается штамп записи, корректируется экспозиция.

Включается датчик движения, WDR, G-сенсор. Разрешение съемки и длительность циклов.

Софт

Для смартфонов на iOS и Android доступно бесплатное приложение. Активировав на Fujida Karma Pro S WiFi точку доступа и подключившись, первым шагом проводится проверка наличия обновления прошивки и базы данных. Актуализация проходит без необходимости снятия видеорегистратора со стекла, быстро и удобно.

Выводится список отснятых файлов. Выбранные можно перенести в память смартфона или удалить.

Доступны настройки по проведению видеосъемки. Здесь же кнопки форматирования карты памяти и сброса настроек.

При просмотре файлов на ПК с помощью плеера, загружаемого с официального сайта, можно помимо изображения просмотреть данные по маршруту перемещения и данные с датчиков.

Радар-детектор

Установлен радар-детектор с поддержкой сигнатурных технологий. Мы вели тестирование Fujida Karma Pro S WiFi на дорогах Казани в течение 4 недель. За этот период устройство исправно детектировало радары с разным типом излучения, не было замечено переносных комплексов, по которым не выводились предупреждения.

Дальности при этом всегда было достаточно, чтобы принять решение о корректировке скорости. Поддерживаются разные режимы работы: ГОРОД, ТРАССА и СМАРТ. В последнем смена режима чувствительности идет автоматически в зависимости от текущей скорости движения. Также устройство поддерживает автоматическое определение знаков на дороге

Радар-детектор хорошо себя показал в условиях ежедневной эксплуатации в мегаполисе и при поездке по трассам. О радарных комплексах предупреждал заблаговременно, в среднем на расстоянии 300 метров. Выводились предупреждения по маломощным системам, по КОРДОН смог распознать систему на расстоянии 350 метров. Срабатывания были по «Полискан» на расстоянии 50-100 метров.

Отметим отсутствие ложных срабатываний от систем пассивной безопасности в автомобилях, вышек сотовой связи, датчиков на автоматических парковках.

Видеосъемка

Дневная съемка Fujida Karma Pro S WiFi

Ночная съемка Fujida Karma Pro S WiFi

Итоги

Помимо срабатываний от систем с активным излучением в диапазонах X, K, Ka и Лазер, выводит предупреждения по стационарно размещенным комплексам, включая камеры контроля автобусной полосы, стоп-линии, системы расчета средней скорости на участке.Используемая в Fujida Karma Pro S WiFi связка из Novatek 96675 и матрицы Sony IMX307 Star Night обеспечивает высокодетализированную съемку в дневное и ночное время.Максимальное разрешение съемки 1296p со скоростью 30 кадров в секунду.Fujida Karma Pro S WiFi – технологичный видеорегистратор с радар-детектором, сигнатурным фильтром помех, GPS-информатором и Wi-Fi модулем. Съемка в разрешении 1296p, регулярное и удобное обновление прошивки и базы камер, CPL-фильтр, детальные настройки, быстросъемное магнитное крепление, распознавание знаков, поддержка емких карт памяти.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".