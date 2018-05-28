Обзор Fujida Karma Slim. Комбо-видеорегистратор с беспроводным обновлением

2018-05-28, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Fujida Karma Slim; [179]
В наше распоряжение попал новый комбо-видеорегистратор Fujida Karma Slim, получивший сразу ряд интересных конструктивных особенностей, повышающих удобство повседневной эксплуатации. Одним из таких преимуществ стала возможность синхронизации со смартфоном с передачей отснятых файлов и функция актуализации версии прошивки, а также базы камер. На нашей памяти, это первый комбо-видеорегистратор с такой полезной опцией.

Fujida Karma Slim

Он в скором времени появится в российских магазинах. Список предложений будет представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Fujida Karma Slim обзор

Комплектация

Поставляется Fujida Karma Slim в компактной коробке с темным оформлением. С обратной стороны корпуса приведены основные характеристики.

Fujida Karma Slim

В комплекте с устройством покупатель получает зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Fujida Karma Slim выполнен в компактном корпусе, он меньше, чем большинство представленных на российском рынке моделей в форм-факторе 3-в-1. Здесь вместо распространённой рупорной антенны, установили патч-антенну.

Fujida Karma Slim

Она не увеличивает толщину корпуса, занимая ограниченное пространство в углу корпуса. На качество и дальность приема это негативно не повлияло.

Fujida Karma Slim

Как результат, визуально он не отличается от обычных видеорегистраторов. На стекле после установки занимает ограниченное пространство, не отнимая полезной площади обзора.

Fujida Karma Slim

Крепится на кредл с вакуумной присоской и прижимной ножкой, позволяющий поворачивать его вокруг оси практически в 360 градусов.

Fujida Karma Slim

В основании крепления выведено miniUSB гнездо, используемое для подачи питания. Такое расположение упрощает организацию скрытого монтажа внутри автомобиля.

Fujida Karma Slim

На лицевой стороне помимо патч-антенны выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз и динамик с регулируемой громкостью. Во время движения все важные события дублируются звуковыми предупреждениями и голосовыми подсказками.

Fujida Karma Slim

Со стороны водителя у Fujida Karma Slim цветной дисплей с диагональю 3-дюйма. На него выводится изображение с камеры и данные по текущей скорости движения. При приближении к камере контроля, отображается схематичное изображение типа камеры, дальность до её размещения, разрешённая скорость на участке.

Fujida Karma Slim

На правой грани выведена группа механических кнопок, отвечающих за управление съемкой. С противоположной стороны три кнопки, отвечающие за управление работой радар-детектора. Плюс две кнопки на верхнем торце.

Fujida Karma Slim

На корпусе отсутствуют дополнительные разъемы. С учетом наличия модуля Wi-Fi необходимости в них тут нет.

Fujida Karma Slim

Сборка проведена качественно, визуально видеорегистратор производит приятное впечатление.

Настройка

Опции настройки радар-детектора и видеорегистратора распределены по двум отдельным меню. Выбирается разрешение съемки, длительность роликов, проводится корректировка экспозиции и яркости. Можно выбрать тип выводимой информации на экран. Задается штамп записи.

Fujida Karma Slim

В опциях радар-детектора выключаются отдельные диапазоны, выбирается приоритет между GPS и активным радаром, задается лимит разрешенной скорости на участке. Можно выбрать дальность вывода предупреждений.

Беспроводное подключение

Fujida Karma Slim

Fujida Karma Slim использует встроенный Wi-Fi модуль для синхронизации со смартфоном. После его включения на экран выводятся данные по названию и паролю от сети. Потребуется загрузка приложения на смартфон. После успешного подключения выводится меню для быстрого доступа к опциям взаимодействия.

Fujida Karma Slim

Выводится список отснятых файлов с выгрузкой в память смартфона. Защищенные файлы расположены в отдельной вкладке. Так можно будет быстро провести резервное копирование важного файла перед передачей накопителя, например, сотруднику ГАИ.

Fujida Karma Slim

Во вкладке «ОНЛАЙН» отображается потоковое изображение с камеры. Отсюда можно изменить настройки съемки, сделать снимок и запустить съемку.

Fujida Karma Slim

Теперь к самому интересному, программа проводит проверку актуальности прошивки и при наличии обновления предлагает загрузить его в видеорегистратор. Процесс не занимает много времени, отпадает необходимость ручного апгрейда с выгрузкой на карту памяти или подключая его к компьютеру. Так у владельца всегда будет использоваться полная база стационарных камер.

Fujida Karma Slim

Радар-детектор

Fujida Karma Slim поддерживает технологию iSignature, эффективно снижая количество ложных срабатываний от датчиков мертвых зон, вышек сотовых операторов и других датчиков. Радар-детектор определяет излучение от используемых в России камер контроля скорости. Детектируются системы с маломощным изучением. Дальности срабатывания достаточно для принятия решения о необходимости снижения скорости.

Fujida Karma Slim

База стационарных точек с хорошим наполнением. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости при движении на участке контроля. Обновления базы выходят регулярно.

Видеозапись

Запись ведется в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Демонстрируется высокое качество съемки. Номерные знаки читаются на большом расстоянии.

Резкость держится по всей площади кадра. Дополнительно фиксируются маршрут движения и текущая скорость.

Ночью читаемость сохраняется. Поддерживается технология WDR.

Итоги по Fujida Karma Slim

Fujida Karma Slim станет отличным выбором при поиске комбо-видеорегистратора. К плюсам в пользу его выбора отнесем беспроводное обновление прошивки и базы камер, выгрузку отснятых файлов в память смартфона, компактные габариты, возможность скрытого монтажа, качественную сборку.

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