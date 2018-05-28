Обзор Fujida Karma Slim. Комбо-видеорегистратор с беспроводным обновлением

В наше распоряжение попал новый комбо-видеорегистратор Fujida Karma Slim, получивший сразу ряд интересных конструктивных особенностей, повышающих удобство повседневной эксплуатации. Одним из таких преимуществ стала возможность синхронизации со смартфоном с передачей отснятых файлов и функция актуализации версии прошивки, а также базы камер. На нашей памяти, это первый комбо-видеорегистратор с такой полезной опцией.

Fujida Karma Slim обзор

Он в скором времени появится в российских магазинах. Список предложений будет представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Fujida Karma Slim в компактной коробке с темным оформлением. С обратной стороны корпуса приведены основные характеристики.

Внешний вид

В комплекте с устройством покупатель получает зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон.Fujida Karma Slim выполнен в компактном корпусе, он меньше, чем большинство представленных на российском рынке моделей в форм-факторе 3-в-1. Здесь вместо распространённой рупорной антенны, установили патч-антенну.

Она не увеличивает толщину корпуса, занимая ограниченное пространство в углу корпуса. На качество и дальность приема это негативно не повлияло.

Как результат, визуально он не отличается от обычных видеорегистраторов. На стекле после установки занимает ограниченное пространство, не отнимая полезной площади обзора.

Крепится на кредл с вакуумной присоской и прижимной ножкой, позволяющий поворачивать его вокруг оси практически в 360 градусов.

В основании крепления выведено miniUSB гнездо, используемое для подачи питания. Такое расположение упрощает организацию скрытого монтажа внутри автомобиля.

На лицевой стороне помимо патч-антенны выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз и динамик с регулируемой громкостью. Во время движения все важные события дублируются звуковыми предупреждениями и голосовыми подсказками.

Со стороны водителя у Fujida Karma Slim цветной дисплей с диагональю 3-дюйма. На него выводится изображение с камеры и данные по текущей скорости движения. При приближении к камере контроля, отображается схематичное изображение типа камеры, дальность до её размещения, разрешённая скорость на участке.

На правой грани выведена группа механических кнопок, отвечающих за управление съемкой. С противоположной стороны три кнопки, отвечающие за управление работой радар-детектора. Плюс две кнопки на верхнем торце.

На корпусе отсутствуют дополнительные разъемы. С учетом наличия модуля Wi-Fi необходимости в них тут нет.

Настройка

Сборка проведена качественно, визуально видеорегистратор производит приятное впечатление.Опции настройки радар-детектора и видеорегистратора распределены по двум отдельным меню. Выбирается разрешение съемки, длительность роликов, проводится корректировка экспозиции и яркости. Можно выбрать тип выводимой информации на экран. Задается штамп записи.

Беспроводное подключение

В опциях радар-детектора выключаются отдельные диапазоны, выбирается приоритет между GPS и активным радаром, задается лимит разрешенной скорости на участке. Можно выбрать дальность вывода предупреждений.

Fujida Karma Slim использует встроенный Wi-Fi модуль для синхронизации со смартфоном. После его включения на экран выводятся данные по названию и паролю от сети. Потребуется загрузка приложения на смартфон. После успешного подключения выводится меню для быстрого доступа к опциям взаимодействия.

Выводится список отснятых файлов с выгрузкой в память смартфона. Защищенные файлы расположены в отдельной вкладке. Так можно будет быстро провести резервное копирование важного файла перед передачей накопителя, например, сотруднику ГАИ.

Во вкладке «ОНЛАЙН» отображается потоковое изображение с камеры. Отсюда можно изменить настройки съемки, сделать снимок и запустить съемку.

Теперь к самому интересному, программа проводит проверку актуальности прошивки и при наличии обновления предлагает загрузить его в видеорегистратор. Процесс не занимает много времени, отпадает необходимость ручного апгрейда с выгрузкой на карту памяти или подключая его к компьютеру. Так у владельца всегда будет использоваться полная база стационарных камер.

Радар-детектор

Fujida Karma Slim поддерживает технологию iSignature, эффективно снижая количество ложных срабатываний от датчиков мертвых зон, вышек сотовых операторов и других датчиков. Радар-детектор определяет излучение от используемых в России камер контроля скорости. Детектируются системы с маломощным изучением. Дальности срабатывания достаточно для принятия решения о необходимости снижения скорости.

Видеозапись

База стационарных точек с хорошим наполнением. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости при движении на участке контроля. Обновления базы выходят регулярно.Запись ведется в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Демонстрируется высокое качество съемки. Номерные знаки читаются на большом расстоянии.

Резкость держится по всей площади кадра. Дополнительно фиксируются маршрут движения и текущая скорость.

Итоги по Fujida Karma Slim

Ночью читаемость сохраняется. Поддерживается технология WDR.Fujida Karma Slim станет отличным выбором при поиске комбо-видеорегистратора. К плюсам в пользу его выбора отнесем беспроводное обновление прошивки и базы камер, выгрузку отснятых файлов в память смартфона, компактные габариты, возможность скрытого монтажа, качественную сборку.