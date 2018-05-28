Обзор Fujida Karma Slim. Комбо-видеорегистратор с беспроводным обновлением

В наше распоряжение попал новый комбо-видеорегистратор Fujida Karma Slim, получивший сразу ряд интересных конструктивных особенностей, повышающих удобство повседневной эксплуатации. Одним из таких преимуществ стала возможность синхронизации со смартфоном с передачей отснятых файлов и функция актуализации версии прошивки, а также базы камер. На нашей памяти, это первый комбо-видеорегистратор с такой полезной опцией.
Он в скором времени появится в российских магазинах. Список предложений будет представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Fujida Karma Slim обзор
КомплектацияПоставляется Fujida Karma Slim в компактной коробке с темным оформлением. С обратной стороны корпуса приведены основные характеристики.
В комплекте с устройством покупатель получает зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видFujida Karma Slim выполнен в компактном корпусе, он меньше, чем большинство представленных на российском рынке моделей в форм-факторе 3-в-1. Здесь вместо распространённой рупорной антенны, установили патч-антенну.
Она не увеличивает толщину корпуса, занимая ограниченное пространство в углу корпуса. На качество и дальность приема это негативно не повлияло.
Как результат, визуально он не отличается от обычных видеорегистраторов. На стекле после установки занимает ограниченное пространство, не отнимая полезной площади обзора.
Крепится на кредл с вакуумной присоской и прижимной ножкой, позволяющий поворачивать его вокруг оси практически в 360 градусов.
В основании крепления выведено miniUSB гнездо, используемое для подачи питания. Такое расположение упрощает организацию скрытого монтажа внутри автомобиля.
На лицевой стороне помимо патч-антенны выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз и динамик с регулируемой громкостью. Во время движения все важные события дублируются звуковыми предупреждениями и голосовыми подсказками.
Со стороны водителя у Fujida Karma Slim цветной дисплей с диагональю 3-дюйма. На него выводится изображение с камеры и данные по текущей скорости движения. При приближении к камере контроля, отображается схематичное изображение типа камеры, дальность до её размещения, разрешённая скорость на участке.
На правой грани выведена группа механических кнопок, отвечающих за управление съемкой. С противоположной стороны три кнопки, отвечающие за управление работой радар-детектора. Плюс две кнопки на верхнем торце.
На корпусе отсутствуют дополнительные разъемы. С учетом наличия модуля Wi-Fi необходимости в них тут нет.
Сборка проведена качественно, визуально видеорегистратор производит приятное впечатление.
НастройкаОпции настройки радар-детектора и видеорегистратора распределены по двум отдельным меню. Выбирается разрешение съемки, длительность роликов, проводится корректировка экспозиции и яркости. Можно выбрать тип выводимой информации на экран. Задается штамп записи.
В опциях радар-детектора выключаются отдельные диапазоны, выбирается приоритет между GPS и активным радаром, задается лимит разрешенной скорости на участке. Можно выбрать дальность вывода предупреждений.
Беспроводное подключение
Fujida Karma Slim использует встроенный Wi-Fi модуль для синхронизации со смартфоном. После его включения на экран выводятся данные по названию и паролю от сети. Потребуется загрузка приложения на смартфон. После успешного подключения выводится меню для быстрого доступа к опциям взаимодействия.
Выводится список отснятых файлов с выгрузкой в память смартфона. Защищенные файлы расположены в отдельной вкладке. Так можно будет быстро провести резервное копирование важного файла перед передачей накопителя, например, сотруднику ГАИ.
Во вкладке «ОНЛАЙН» отображается потоковое изображение с камеры. Отсюда можно изменить настройки съемки, сделать снимок и запустить съемку.
Теперь к самому интересному, программа проводит проверку актуальности прошивки и при наличии обновления предлагает загрузить его в видеорегистратор. Процесс не занимает много времени, отпадает необходимость ручного апгрейда с выгрузкой на карту памяти или подключая его к компьютеру. Так у владельца всегда будет использоваться полная база стационарных камер.
Радар-детекторFujida Karma Slim поддерживает технологию iSignature, эффективно снижая количество ложных срабатываний от датчиков мертвых зон, вышек сотовых операторов и других датчиков. Радар-детектор определяет излучение от используемых в России камер контроля скорости. Детектируются системы с маломощным изучением. Дальности срабатывания достаточно для принятия решения о необходимости снижения скорости.
База стационарных точек с хорошим наполнением. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости при движении на участке контроля. Обновления базы выходят регулярно.