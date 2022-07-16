Обзор GMNG SM-900G. Кардиоидный микрофон для стримов, игр и работы

Приобрести можно в среднем за 3 600 рублей.
На лицевой его панели выведен аудиоразъем, используемый для подключения наушников с целью проведения мониторинга. Громкость можно будет регулировать.
В поворотный регулятор интегрирована кнопка отключения микрофона, обеспечивающая приватность. Текущий статус отображает отдельный светодиодный индикатор.
В верхней части корпуса капсула. Она по периметру защищена металлической сеткой.
На основании у GMNG SM-900G интерфейсный microUSB разъем. Комплектный кабель длиной 2 метра.
Изначально продуман вопрос эксплуатации с размещением на рабочем столе. Для этого используется подставка с тремя ножками.
Стоит на ней устойчиво. Можно изменять угол наклона микрофона и поворачивать его в стороны относительно центральной оси.
Эта модель относится к конденсаторному типу. Частотный диапазон от 80 до 20000 Гц с сопротивлением 680 Ом. У него кардиоидная диаграмма. Оптимально для передачи голоса без окружающих шумов в помещении.
Он поддерживает различные платформы. Работу проверили с ноутбуком MacBook Air, настольным компьютером Windows и игровой консолью PlayStation 5. Установка драйвера и стороннего программного обеспечения не требуется. Определялся сразу после подключения.
Микрофон эксплуатировался в редакции в течение двух недель. Использовали его для общения в онлайн играх, мессенджерах, также принимали участие в конференции. Голос передавал без искажений.
Приводим отдельный ролик, записанный с помощью программы Audacity. Обработка голосовой дорожки не проводилась.