Обзор GMNG SM-900G. Кардиоидный микрофон для стримов, игр и работы

Мы продолжаем изучение линейки игровой периферии от компании Oklick и сегодня в центре внимания будет микрофон GMNG SM-900G с кардиоидной направленности конденсаторного типа. Эта модель обеспечивает чистую передачу голоса в онлайн играх, записи подкастов или во время проведения стриминговых трансляций.

обзор GMNG SM-900G

Приобрести можно в среднем за 3 600 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона, оформленную в игровой стилистике. Комплект включает подставку, интерфейсный кабель и руководство пользователя на русском языке.

обзор GMNG SM-900G

GMNG SM-900G обзор

Внешний вид

Традиционный внешний вид с преобладанием черного цвета во внешнем оформлении. Выполнен преимущественно из металла.

обзор GMNG SM-900G

На лицевой его панели выведен аудиоразъем, используемый для подключения наушников с целью проведения мониторинга. Громкость можно будет регулировать.

обзор GMNG SM-900G

В поворотный регулятор интегрирована кнопка отключения микрофона, обеспечивающая приватность. Текущий статус отображает отдельный светодиодный индикатор.

обзор GMNG SM-900G

В верхней части корпуса капсула. Она по периметру защищена металлической сеткой.

обзор GMNG SM-900G

На основании у GMNG SM-900G интерфейсный microUSB разъем. Комплектный кабель длиной 2 метра.

обзор GMNG SM-900G

Изначально продуман вопрос эксплуатации с размещением на рабочем столе. Для этого используется подставка с тремя ножками.

обзор GMNG SM-900G

Стоит на ней устойчиво. Можно изменять угол наклона микрофона и поворачивать его в стороны относительно центральной оси.

Тесты

тесты GMNG SM-900G

Эта модель относится к конденсаторному типу. Частотный диапазон от 80 до 20000 Гц с сопротивлением 680 Ом. У него кардиоидная диаграмма. Оптимально для передачи голоса без окружающих шумов в помещении.

тесты GMNG SM-900G

Он поддерживает различные платформы. Работу проверили с ноутбуком MacBook Air, настольным компьютером Windows и игровой консолью PlayStation 5. Установка драйвера и стороннего программного обеспечения не требуется. Определялся сразу после подключения.

тесты GMNG SM-900G

Микрофон эксплуатировался в редакции в течение двух недель. Использовали его для общения в онлайн играх, мессенджерах, также принимали участие в конференции. Голос передавал без искажений.

тесты GMNG SM-900G

Приводим отдельный ролик, записанный с помощью программы Audacity. Обработка голосовой дорожки не проводилась.

Тест микрофона GMNG SM-900G

Итоги

GMNG SM-900G – кардиоидный микрофон конденсаторного типа, решающий задачу передачи голоса без искажений во время стриминговых трансляций, онлайн играх, записи подкастах и участии в конференциях. Функция мониторинга, 2-метровый интерфейсный кабель, настольная подставка и мультиплатформенность.
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