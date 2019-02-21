Обзор Genius QCam 6000. Веб-камера для видеозвонков и трансляций

За последние несколько лет интерес к веб-камерам вырос, связано это с ростом популярности веб-трансляций, киберспорта и видео подкастов. И несмотря на то, что изучаемая сегодня Genius QCam 6000 позиционируется, как инструмент для общения в видео мессенджерах, её также можно использовать в качестве инструмента во время проведения трансляций.
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Genius QCam 6000 обзор
Комплектация
Поставляется Genius QCam 6000 в упаковке из прозрачного пластика, позволяющего оценить особенности конструкции до распаковки. Комплект включает крепеж, microUSB, набор документации и гарантийный талон.
Внешний видДоступна веб-камера в черном и красном вариантах исполнения. Поставляется камера в разобранном виде, перед началом эксплуатации её нужно будет установить на комплектную ножку.
Такая модульная конструкция большой плюс в плане возможности дальнейшей смены способа крепления. Здесь еще также снимается кабель подключения, это позволит выбрать необходимую длину в дальнейшем.
Ножка крепления на поворотном блоке, изменяется угол наклона и поворачивается вокруг оси.
Зафиксировать можно на грани монитора или установив на ровную поверхность. Отдельно стоит отметить наличие на нижней грани винтового крепления под распространённый способ крепления в видеокамерах, экшен-камерах и фотоаппаратах.
По центру фронтальной стороны Genius QCam 6000 объектив с хромированной окантовкой. Ниже светодиодный индикатор активности.
Общие габариты составляют 54,5 х 42 х 75,4 мм. Внешний вид аккуратный.
Установлен CMOS датчик с разрешением 2 Мп. Камера поддерживает передачу видео в разрешение Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.
Тесты
Для начала работы веб-камеры не требуется установка дополнительного программного обеспечения. Она определяется автоматически, это же касается Skype и других мессенджеров, а также таких программ как Xplit и OBS. Первым роликом предлагаем оценить качество съемки в условиях освещения обычной комнаты.