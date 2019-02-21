Обзор Genius QCam 6000. Веб-камера для видеозвонков и трансляций

За последние несколько лет интерес к веб-камерам вырос, связано это с ростом популярности веб-трансляций, киберспорта и видео подкастов. И несмотря на то, что изучаемая сегодня Genius QCam 6000 позиционируется, как инструмент для общения в видео мессенджерах, её также можно использовать в качестве инструмента во время проведения трансляций.

Genius QCam 6000 обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Genius QCam 6000 в упаковке из прозрачного пластика, позволяющего оценить особенности конструкции до распаковки. Комплект включает крепеж, microUSB, набор документации и гарантийный талон.

Внешний вид

Доступна веб-камера в черном и красном вариантах исполнения. Поставляется камера в разобранном виде, перед началом эксплуатации её нужно будет установить на комплектную ножку.

Такая модульная конструкция большой плюс в плане возможности дальнейшей смены способа крепления. Здесь еще также снимается кабель подключения, это позволит выбрать необходимую длину в дальнейшем.

Ножка крепления на поворотном блоке, изменяется угол наклона и поворачивается вокруг оси.

Зафиксировать можно на грани монитора или установив на ровную поверхность. Отдельно стоит отметить наличие на нижней грани винтового крепления под распространённый способ крепления в видеокамерах, экшен-камерах и фотоаппаратах.

По центру фронтальной стороны Genius QCam 6000 объектив с хромированной окантовкой. Ниже светодиодный индикатор активности.

Общие габариты составляют 54,5 х 42 х 75,4 мм. Внешний вид аккуратный.

Установлен CMOS датчик с разрешением 2 Мп. Камера поддерживает передачу видео в разрешение Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Тесты

Тест съемки и микрофона Genius QCam 6000

Для начала работы веб-камеры не требуется установка дополнительного программного обеспечения. Она определяется автоматически, это же касается Skype и других мессенджеров, а также таких программ как Xplit и OBS. Первым роликом предлагаем оценить качество съемки в условиях освещения обычной комнаты.

Сравнение Genius QCam 6000 и Creative Live! Cam Connect HD 1080

Далее предлагаем провести сравнение работы Genius QCam 6000 в сравнении с Creative Live! Cam Connect HD 1080 в одинаковых условиях с заводскими пресетами. В этом видео также проводится сравнение работы встроенного микрофона в этих веб-камерах.

Тест микрофона Genius QCam 6000

Микрофон подойдет для общения в мессенджерах, но для записи подкастов и роликов рекомендуем установить внешнее решение.

Итоги по Genius QCam 6000

Как показала практика тестов и длительной эксплуатации, Genius QCam 6000 отлично подойдет для видеозвонков и использования во время проведения трансляций. Аккуратный внешний вид, функциональная ножка, модульная конструкция, встроенный микрофон.