Обзор HIPER Broadcast Solo H-M005. Недорогой микрофон для удаленной работы и учебы

Уже со следующей недели и с ноября по всей России вновь даны рекомендации по переводу работников в режим «удаленки». Все это так или иначе требует видеосвязи и голосовой связи между сотрудниками. Тестируемый сегодня микрофон HIPER H-M005 с минимальными финансовыми вложениями позволяет заметно улучшить качество передаваемого голоса, плюс он выполнен в удобном формате со встроенной ножкой.

HIPER Broadcast Solo H-M005

Средняя стоимость – 1590 рублей.

Комплектация

Упакован в пластиковый прозрачный блистер со списком ключевых особенностей и характеристик. Комплект включает микрофон и подставку.

HIPER Broadcast Solo H-M005

HIPER Broadcast Solo H-M005 обзор

Внешний вид

Изначально микрофон установлен на стойку. Выполнена она в виде основания и штанги. Общие габариты компактные.

HIPER Broadcast Solo H-M005

На столе стоит устойчиво. Верхняя поверхность основания с накладкой с текстурированным покрытием и нанесенным логотипом.

HIPER Broadcast Solo H-M005

Стойка соединяется с основанием жестко. В верхней части поворотное колено с фиксатором для микрофона.

HIPER Broadcast Solo H-M005

Микрофон HIPER H-M005 можно снять со стойки и использовать отдельно от нее. Интерфейсный кабель идет от самого микрофона. Продумали вопрос аккуратной организации рабочего места, на ее тыльной части есть несколько фиксаторов для кабеля.

HIPER Broadcast Solo H-M005

Цилиндрический корпус микрофона выполнен из металла. На его боковой грани механическая кнопка управления на боковой грани.

HIPER Broadcast Solo H-M005

Капсюль микрофона идет со съемным POP-фильтром. Можно будет менять положение микрофона для обеспечения оптимальной передачи голоса.

Тесты

Микрофон для работы не требует установки программного обеспечения. Помимо заявленной на официальном сайте поддержки Windows, он корректно работал и с ультрабуком Macbook Air.

HIPER Broadcast Solo H-M005

Настройку проводить необходимости нет, как и зависимости от качества установленной звуковой карты. Поддерживает весь популярный софт для видеозвонков, конференций и стриминговых трансляций.

HIPER Broadcast Solo H-M005

На столе стоит устойчиво. При работе не смещается. В плане эргономики к нему нареканий нет.

HIPER Broadcast Solo H-M005

Отношение сигнал/шум – 96 дБ, диапазон рабочих частот от 100 Гц до 10 кГц. Сопротивление 2.2 кОм. Приведем пример записи в Adobe Audition.

Тест микрофона HIPER Broadcast Solo H-M005

Итоги

HIPER H-M005 – недорогой микрофон, позволяющий получить хорошее качество звука при невысокой стоимости. Отличный вариант для удаленной работы и обучения. Комплектная подставка, универсальное USB-подключение и комплектный POP-фильтр.
Комментарии и отзывы HIPER Broadcast Solo H-M005
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