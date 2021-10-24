Обзор HIPER Broadcast Solo H-M005. Недорогой микрофон для удаленной работы и учебы

Средняя стоимость – 1590 рублей.
На столе стоит устойчиво. Верхняя поверхность основания с накладкой с текстурированным покрытием и нанесенным логотипом.
Стойка соединяется с основанием жестко. В верхней части поворотное колено с фиксатором для микрофона.
Микрофон HIPER H-M005 можно снять со стойки и использовать отдельно от нее. Интерфейсный кабель идет от самого микрофона. Продумали вопрос аккуратной организации рабочего места, на ее тыльной части есть несколько фиксаторов для кабеля.
Цилиндрический корпус микрофона выполнен из металла. На его боковой грани механическая кнопка управления на боковой грани.
Капсюль микрофона идет со съемным POP-фильтром. Можно будет менять положение микрофона для обеспечения оптимальной передачи голоса.
Настройку проводить необходимости нет, как и зависимости от качества установленной звуковой карты. Поддерживает весь популярный софт для видеозвонков, конференций и стриминговых трансляций.
На столе стоит устойчиво. При работе не смещается. В плане эргономики к нему нареканий нет.
Отношение сигнал/шум – 96 дБ, диапазон рабочих частот от 100 Гц до 10 кГц. Сопротивление 2.2 кОм. Приведем пример записи в Adobe Audition.