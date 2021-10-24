Обзор HIPER Broadcast Solo H-M005. Недорогой микрофон для удаленной работы и учебы

Уже со следующей недели и с ноября по всей России вновь даны рекомендации по переводу работников в режим «удаленки». Все это так или иначе требует видеосвязи и голосовой связи между сотрудниками. Тестируемый сегодня микрофон HIPER H-M005 с минимальными финансовыми вложениями позволяет заметно улучшить качество передаваемого голоса, плюс он выполнен в удобном формате со встроенной ножкой.

Комплектация

Средняя стоимость – 1590 рублей.Упакован в пластиковый прозрачный блистер со списком ключевых особенностей и характеристик. Комплект включает микрофон и подставку.

HIPER Broadcast Solo H-M005 обзор

Внешний вид

Изначально микрофон установлен на стойку. Выполнена она в виде основания и штанги. Общие габариты компактные.

На столе стоит устойчиво. Верхняя поверхность основания с накладкой с текстурированным покрытием и нанесенным логотипом.

Стойка соединяется с основанием жестко. В верхней части поворотное колено с фиксатором для микрофона.

Микрофон HIPER H-M005 можно снять со стойки и использовать отдельно от нее. Интерфейсный кабель идет от самого микрофона. Продумали вопрос аккуратной организации рабочего места, на ее тыльной части есть несколько фиксаторов для кабеля.

Цилиндрический корпус микрофона выполнен из металла. На его боковой грани механическая кнопка управления на боковой грани.

Тесты

Капсюль микрофона идет со съемным POP-фильтром. Можно будет менять положение микрофона для обеспечения оптимальной передачи голоса.Микрофон для работы не требует установки программного обеспечения. Помимо заявленной на официальном сайте поддержки Windows, он корректно работал и с ультрабуком Macbook Air.

Настройку проводить необходимости нет, как и зависимости от качества установленной звуковой карты. Поддерживает весь популярный софт для видеозвонков, конференций и стриминговых трансляций.

На столе стоит устойчиво. При работе не смещается. В плане эргономики к нему нареканий нет.

Тест микрофона HIPER Broadcast Solo H-M005

Итоги

Отношение сигнал/шум – 96 дБ, диапазон рабочих частот от 100 Гц до 10 кГц. Сопротивление 2.2 кОм. Приведем пример записи в Adobe Audition.HIPER H-M005 – недорогой микрофон, позволяющий получить хорошее качество звука при невысокой стоимости. Отличный вариант для удаленной работы и обучения. Комплектная подставка, универсальное USB-подключение и комплектный POP-фильтр.