Обзор HIPER DRIFT RACING. Радиоуправляемые машины с колесами Mecanum

Один из них в агрессивно красном цвете с серебристыми декалями и второй в черном с салатовыми.
Вдоль большей части крыши расположена панорамная крыша. Во время работы под ней активируется светодиодная подсветка в нескольких зонах.
Помимо нее подсвечиваются передние фары. Наиболее эффектно играть в них в помещении с искусственным светом или в вечернее время.
Хорошо проработана и тыльная часть кузова HIPER DRIFT RACING, здесь капот, напомним, что у суперкаров двигатель располагается в задней части. Бампер с агрессивными линями и скрытые фары, но тут они без подсветки.
Выступающие над шинами крылья и стилизованные воздухозаборники. Есть силуэт дверей, но он не разборные с целью повышения прочности корпуса и предотвращения повреждений при эксплуатации.
Для перемещения HIPER DRIFT RACING используют роликонесущие колеса Mecanum. Они в отличие от обычного исполнения дают возможность совмещать вращательные и линейные движения.
Угол крепления роликов относительно основной оси составляет 45 градусов. При вращении создается результирующая сила, позволяющая двигаться не только вперед и назад, а также поворачивать, но и смещаться по диагонали и вращаясь вокруг собственной оси.
На основании у автомобилей расположены крышка, скрывающая отсек с литий-ионным аккумулятором. Емкость его 500 мАч с 3.7В.
При движении и столкновениях, исключается случайное отключение или падение. Дополнительную надежность обеспечивается винт с крестовой шляпкой.
В комплекте есть зарядный блок, подключаемый к свободному USB. На полный цикл восстановления уходит около 2 часов.
Полного заряда хватает на 25 минут игры. Аккумуляторы для двух автомобилей можно заряжать одновременно с помощью двух комплектных блоков.
По краям смещаемые стики, левый из которых двигает вперед и назад, а правый поворачивает вправо и влево. Три кнопки в центре отвечают за подсветку, демонстрационный режим, звук и вращение.
В комплекте нет батареек формата АА для питания этих пультов ДУ. Необходимо четыре такие батарейки.
Каждая из них развивает скорость до 10 км/ч.
Невысокий дорожный просвет предполагает игру на твердой поверхности, например асфальт, тротуарная плитка или даже пол дома. Поверхность ламината и паркета не повреждают.
Процесс движения сопровождается звуками работающего мотора и яркой подсветкой. Управление этими машинами вызывает восторг, оно просто в освоении и с ним смогли разобраться дети под присмотром взрослых.