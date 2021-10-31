Обзор HIPER DRIFT RACING. Радиоуправляемые машины с колесами Mecanum

В рамках «Лаборатории» мы тестировали набор радиоуправляемых машинок HIPER TOP RACER , позволяющий наслаждаться управлением вдвоем. Сегодняшний набор HIPER DRIFT RACING также состоит из двух автомобилей и их одной из ключевых особенностей стали всенаправленные роликовые колеса.

Комплектация

Комплект включает все необходимое для начала эксплуатации за исключением пальчиковых батареек для пультов ДУ. Внутри коробки с привлекательным оформлением и подробной информацией покупатель обнаружит два зарядных кабеля и аккумуляторы, пульты управления, руководство пользователя на русском языке.

HIPER DRIFT RACING обзор

Внешний вид

Выполнены они в стиле суперкаров Lamborghini, обтекаемый кузов и футуристичные формы.

Один из них в агрессивно красном цвете с серебристыми декалями и второй в черном с салатовыми.

Вдоль большей части крыши расположена панорамная крыша. Во время работы под ней активируется светодиодная подсветка в нескольких зонах.

Помимо нее подсвечиваются передние фары. Наиболее эффектно играть в них в помещении с искусственным светом или в вечернее время.

Хорошо проработана и тыльная часть кузова HIPER DRIFT RACING, здесь капот, напомним, что у суперкаров двигатель располагается в задней части. Бампер с агрессивными линями и скрытые фары, но тут они без подсветки.

Выступающие над шинами крылья и стилизованные воздухозаборники. Есть силуэт дверей, но он не разборные с целью повышения прочности корпуса и предотвращения повреждений при эксплуатации.

Для перемещения HIPER DRIFT RACING используют роликонесущие колеса Mecanum. Они в отличие от обычного исполнения дают возможность совмещать вращательные и линейные движения.

Угол крепления роликов относительно основной оси составляет 45 градусов. При вращении создается результирующая сила, позволяющая двигаться не только вперед и назад, а также поворачивать, но и смещаться по диагонали и вращаясь вокруг собственной оси.

На основании у автомобилей расположены крышка, скрывающая отсек с литий-ионным аккумулятором. Емкость его 500 мАч с 3.7В.

При движении и столкновениях, исключается случайное отключение или падение. Дополнительную надежность обеспечивается винт с крестовой шляпкой.

В комплекте есть зарядный блок, подключаемый к свободному USB. На полный цикл восстановления уходит около 2 часов.

Полного заряда хватает на 25 минут игры. Аккумуляторы для двух автомобилей можно заряжать одновременно с помощью двух комплектных блоков.

Пульт ДУ

В комплекте идут пульты дистанционного управления, цветовая маркировка элементов управления в которых соответствует цвету автомобиля. Ярко-салатовая и красная соответственно.

По краям смещаемые стики, левый из которых двигает вперед и назад, а правый поворачивает вправо и влево. Три кнопки в центре отвечают за подсветку, демонстрационный режим, звук и вращение.

Эксплуатация

В комплекте нет батареек формата АА для питания этих пультов ДУ. Необходимо четыре такие батарейки.Пульты изначально привязаны к автомобилям. Дальность стабильного выполнения команд до 35 метров. С учетом габаритов и исполнения, этого расстояния с запасом.

Каждая из них развивает скорость до 10 км/ч.

Невысокий дорожный просвет предполагает игру на твердой поверхности, например асфальт, тротуарная плитка или даже пол дома. Поверхность ламината и паркета не повреждают.

Итоги

Процесс движения сопровождается звуками работающего мотора и яркой подсветкой. Управление этими машинами вызывает восторг, оно просто в освоении и с ним смогли разобраться дети под присмотром взрослых.HIPER DRIFT RACING – радиоуправляемые машины с полным приводом и всенаправленными роликовыми колесами. Спецэффекты во время движения, пульт ДУ с удобным управлением, простой способ зарядки комплектных аккумуляторов, внешнее исполнение автомобилей в виде суперкаров.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".