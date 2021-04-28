Обзор HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi. Умный увлажнитель воздуха

На прошлой неделе мы детально рассматривали очиститель воздуха HIPER Purifier ION mini v1 с ионизатором и Wi-Fi модулем, поддерживающим интеграцию в систему умного дома с голосовым управлением. Сегодня продолжая изучения в центре внимания будет увлажнитель HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi с несколькими режимами работы, простым доливом воды и дистанционным управлением с помощью приложения, они могут быть объединены в одну экосистему.

HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi обзор

К моменту публикации его уже можно приобрести в ключевых российских магазинах.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением устройства, списком характеристик и описанием ключевых особенностей. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Классическая форма корпуса в виде башенки из белого пластика. Внешний вид у него нейтральный.

Одной из особенностей стали компактные габариты, такой увлажнитель можно будет разместить на прикроватной тумбочке или на рабочем столе в офисе.

На верхней крышке вырез под диффузор. Снимается крышка целиком. Положение для диффузора зафиксировано, оно не меняется. Направляется пар строго вверх.

Для заливки жидкости в HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi не требует съем бака, заливать можно при работающем увлажнителе.

Объем бака отображен в названии устройства. На внутренней стороне бака отметка по максимальному уровню.

На боковой зоне вставка из прозрачного пластика, позволяющая контролировать уровень оставшейся жидкости.

Ряд светодиодных индикаторов, отображающих текущую скорость и активное беспроводное соединение.

За управление отвечает механическая кнопка. С помощью нее можно включить работы и изменить скорость.

Софт

На основании четыре резиновые ножки, предотвращающие соскальзывание и вибрацию при размещении на ровной поверхности. Подключается с помощью кабеля с евровилкой.HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi интегрируется в общую экосистему с помощью приложения Hiper Iot. Для соединения используется Wi-Fi с диапазоном 2.4 ГГц. Выводится в общем списке.

В окне управления название устройства, тематическая анимация.

Выбор одного из трех уровней интенсивности пара.

В детальных настройках можно задать таймер и выключить подсветку.

Умный дом

Как и очиститель воздуха, а также другие устройства этого производителя есть возможность интеграции с голосовыми помощниками Apple, Google, Mail.Ru и Яндекс. Как пример для Google Home проводится предварительная авторизация для доступа к списку устройств.

После этого представлен увлажнитель в виде иконки с быстрым включением или выключением.

Тесты

В окне управления текущий статус и выбранная комната. Управлять можно голосом, передаются команды быстро.Рассчитан HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi на помещения площадью до 24 квадратных метров. Достаточно для типовой комнаты или небольшого офиса. Бак объемом 2.2 литра, поддерживается автоматическое выключение при опустошении бака.

Принцип работы прост. Это ультразвуковой увлажнитель. Для предотвращения образования солевого налета на пыли на мебели необходимо использовать очищенную или дистиллированную воду. Поддерживается три степени подачи пара.

Итоги

HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi – простой и надежный увлажнитель с поддержкой дистанционного управления через приложение, интеграцию с голосовыми помощниками и интеграцию в общую экосистему умного дома. Аккуратный внешний вид, простое добавление воды без съема бака.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".