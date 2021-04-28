Обзор HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi. Умный увлажнитель воздуха

На прошлой неделе мы детально рассматривали очиститель воздуха HIPER Purifier ION mini v1 с ионизатором и Wi-Fi модулем, поддерживающим интеграцию в систему умного дома с голосовым управлением. Сегодня продолжая изучения в центре внимания будет увлажнитель HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi с несколькими режимами работы, простым доливом воды и дистанционным управлением с помощью приложения, они могут быть объединены в одну экосистему.

HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi

К моменту публикации его уже можно приобрести в ключевых российских магазинах.

HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi обзор

Комплектация

Упакован в коробку с изображением устройства, списком характеристик и описанием ключевых особенностей. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi

Внешний вид

Классическая форма корпуса в виде башенки из белого пластика. Внешний вид у него нейтральный.

HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi

Одной из особенностей стали компактные габариты, такой увлажнитель можно будет разместить на прикроватной тумбочке или на рабочем столе в офисе.

HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi

На верхней крышке вырез под диффузор. Снимается крышка целиком. Положение для диффузора зафиксировано, оно не меняется. Направляется пар строго вверх.

HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi

Для заливки жидкости в HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi не требует съем бака, заливать можно при работающем увлажнителе.

HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi

Объем бака отображен в названии устройства. На внутренней стороне бака отметка по максимальному уровню.

HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi

На боковой зоне вставка из прозрачного пластика, позволяющая контролировать уровень оставшейся жидкости.

HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi

Ряд светодиодных индикаторов, отображающих текущую скорость и активное беспроводное соединение.

HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi

За управление отвечает механическая кнопка. С помощью нее можно включить работы и изменить скорость.

HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi

На основании четыре резиновые ножки, предотвращающие соскальзывание и вибрацию при размещении на ровной поверхности. Подключается с помощью кабеля с евровилкой.

Софт

HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi интегрируется в общую экосистему с помощью приложения Hiper Iot. Для соединения используется Wi-Fi с диапазоном 2.4 ГГц. Выводится в общем списке.

HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi

В окне управления название устройства, тематическая анимация.

HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi

Выбор одного из трех уровней интенсивности пара.

HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi

В детальных настройках можно задать таймер и выключить подсветку.

HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi

HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi

Умный дом

Как и очиститель воздуха, а также другие устройства этого производителя есть возможность интеграции с голосовыми помощниками Apple, Google, Mail.Ru и Яндекс. Как пример для Google Home проводится предварительная авторизация для доступа к списку устройств.

HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi

После этого представлен увлажнитель в виде иконки с быстрым включением или выключением.

HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi

В окне управления текущий статус и выбранная комната. Управлять можно голосом, передаются команды быстро.

Тесты

Рассчитан HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi на помещения площадью до 24 квадратных метров. Достаточно для типовой комнаты или небольшого офиса. Бак объемом 2.2 литра, поддерживается автоматическое выключение при опустошении бака.

HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi

Принцип работы прост. Это ультразвуковой увлажнитель. Для предотвращения образования солевого налета на пыли на мебели необходимо использовать очищенную или дистиллированную воду. Поддерживается три степени подачи пара.

HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi – простой и надежный увлажнитель с поддержкой дистанционного управления через приложение, интеграцию с голосовыми помощниками и интеграцию в общую экосистему умного дома. Аккуратный внешний вид, простое добавление воды без съема бака.
HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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