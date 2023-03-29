Обзор HIPER P-1120. Выбираем лазерный принтер для дома и офиса

Комплект его включает кабель питания, USB-кабель, диск с ПО, и документацию. Тонер-картридж на 2000 листов изначально установлен.
Подойдет и под интерьер офиса, и для домашнего интерьера. Поверхности матовые, не собирают следы пальцев и на них не заметна пыль.
На верхней грани расположена группа светодиодных индикаторов, отображающих статус питания и возможные ошибки, а также функциональная кнопка.
В нижней части откидная крышка, скрывающая подающий лоток, вмещается до 150 листов бумаги плотностью от 60 г/м2 до 105 г/м2. Есть ограничитель регулятор, прижимающий стопку бумаги, исключая перекос при подаче.
Распечатанные листы выходят сверху. Удобное исполнение, нет необходимости тянуться к напечатанным листам.
Для получения доступа к лотку с картриджем нужно поднять верхнюю крышку. Замена простая, не требуется дополнительных действий.
HIPER P-1120 поддерживает картриджи HP-2612A/AS/X. Комплектный с ресурсом на 2000 страниц. В этом принтере не проводится проверка на оригинальность, можно ставить совместимые и недорогие от CACTUS и Комус. Актуально как в вопросе сокращения расходов на эксплуатацию, так это и страховка в условиях возможных ограничений на поставку картриджей отдельных брендов.
На обратной стороне корпуса USB-разъем, эта модель поддерживает только проводное подключение. При необходимости можно доплатить и обратить внимание на HIPER P-1120NW с модулем Wi-Fi или подключить принтер к роутеру с USB, поддерживающему предоставление сетевого доступа.
Драйвер для принтера можно загрузить с комплектного диска или официального сайта производителя. Мы проверяли его работу с Windows, на момент тестирования драйверов MacOS нет. Для контроля уровня тонера используем встроенный инструмент операционной системы.
Первую печать можно сделать и без подключения принтера к ПК или ноутбуку для этого необходимо нажать на многофункциональную кнопку. HIPER P-1120 печатает демонстрационную страницу со шрифтами разного кегля, а также данные по дате производства.
Также с этой же клавиши запускается печать листа с информацией по ресурсу напечатанных страниц и другой технической информации.
Качество печати высокое. Дает максимальное разрешение 600 DPI. Перед первой печатью время на разогрев занимает 15 секунд, после этого печатает со скоростью 24 листа в минуту.
Шрифты без засечек. Заливка равномерная, отличная читаемость с разным кеглем. Градиенты в целом равномерные, без резких переходов.