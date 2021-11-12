Обзор HIPER SKYLINER (HPT-0001). Радиоуправляемый самолет…

Этот самолет обойдется в 3990 рублей без дополнительных трат для начала эксплуатации.
Основная часть окрашена в красный цвет, на переднюю и заднюю группу крыльев нанесён рисунок, повторяющий цвета российского флага.
Дополнительно на каждую из сторон можно нанести декали с названием модели и стилизованным изображением окон.
Фюзеляж обтекаемой формы. Тут, как и в случае с катером HIPER Monaco, используются формы, которые уже опробованы и выверены в большой технике.
Это же касается схемы с двумя крыльями, стабилизаторами и килем. Переход между отдельными элементами корпуса без видимых границ и зазоров.
На носу HIPER SKYLINER зафиксирован пропеллер и еще два направлены в обратную сторону.
Модель комплектуется дополнительной парой пропеллеров. При повреждении можно будет заменить без дополнительных расходов.
Есть шасси, позволяющее самолету взлетать и садиться на ровную поверхность. Все как у обычного легкомоторного самолета.
Отсек с аккумулятором располагается на основании. Он сопровождается механическим тумблером питания.
Комплектный аккумулятор с емкостью 350 мАч дает до 25 минут полетов. Заряжается с помощью контролера с USB¬-разъемом. На полный цикл восстановления требуется час.
Правый стик отвечает ща тангаж. Два двигателя направленные в обратную сторону включаются и выключаются при повороте в нужную сторону.
Он дает максимальную дальность в 80 метров. Этого расстояния с запасом для свободных полетов.
Первые полеты вероятнее всего будут завершаться падениями. Это естественный процесс освоения управления таким типом техникой, тем более он требует больше внимания в сравнение с квадрокоптерами. Исполнение корпуса компенсирует эти неудачи.
Необходимо всегда держать в поле видимости и контролировать направление полета. Для полетов выбирать площадку с достаточной для свободного движения площадью. Без людей и деревьев, снизив риск для окружающих и исключив крушение возможные препятствия для полетов.
За время тестов и последующей эксплуатации получили море удовольствия. Самолет дает возможность выполнять фигуры высшего пилотажа. Проблем в эксплуатации выявлено не было.