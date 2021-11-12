Обзор HIPER SKYLINER (HPT-0001). Радиоуправляемый самолет…

Мы уже знакомились с плавающей и колесной техникой с радиоуправлением от Hiper, сегодня затронем исполнение популярной мечты покорения воздуха. Много ли из нас могут отказать себе в удовольствии управления самолетом. Тестируемый сегодня HIPER SKYLINER позволяет опробовать свои силы в пилотировании и улучшить навыки управления для перехода в дальнейшем на более дорогую технику.

Комплектация

Этот самолет обойдется в 3990 рублей без дополнительных трат для начала эксплуатации.Упакован в коробку с качественной полиграфией. Комплект включает инструкцию на русском языке, сменные лопасти, колесную пару, аккумулятор, зарядное устройство, пульт ДУ, наклейки с декалями и ключ для извлечения лопастей.

HIPER SKYLINER обзор

Внешний вид

Выполнен корпус из пенополипропилена. За счет его использования уменьшается вес конструкции и при этом он достаточно пластичный, компенсируя удары при падении.

Основная часть окрашена в красный цвет, на переднюю и заднюю группу крыльев нанесён рисунок, повторяющий цвета российского флага.

Дополнительно на каждую из сторон можно нанести декали с названием модели и стилизованным изображением окон.

Фюзеляж обтекаемой формы. Тут, как и в случае с катером HIPER Monaco , используются формы, которые уже опробованы и выверены в большой технике.

Это же касается схемы с двумя крыльями, стабилизаторами и килем. Переход между отдельными элементами корпуса без видимых границ и зазоров.

На носу HIPER SKYLINER зафиксирован пропеллер и еще два направлены в обратную сторону.

Модель комплектуется дополнительной парой пропеллеров. При повреждении можно будет заменить без дополнительных расходов.

Есть шасси, позволяющее самолету взлетать и садиться на ровную поверхность. Все как у обычного легкомоторного самолета.

Отсек с аккумулятором располагается на основании. Он сопровождается механическим тумблером питания.

Пульт ДУ

Комплектный аккумулятор с емкостью 350 мАч дает до 25 минут полетов. Заряжается с помощью контролера с USB¬-разъемом. На полный цикл восстановления требуется час.В комплекте идет пульт ДУ из черного пластика. Левый стик отвечает за передний пропеллер. Это набор скорости и необходимая сила для планирования в воздухе.

Правый стик отвечает ща тангаж. Два двигателя направленные в обратную сторону включаются и выключаются при повороте в нужную сторону.

Тесты

Он дает максимальную дальность в 80 метров. Этого расстояния с запасом для свободных полетов.В комплектной инструкции подробно описан процесс управления и запуска. Он несложен, заряжаем аккумулятор, устанавливаем в отсек и самолет готов к взлету. Дополнительная балансировка и настройка не требуются.

Первые полеты вероятнее всего будут завершаться падениями. Это естественный процесс освоения управления таким типом техникой, тем более он требует больше внимания в сравнение с квадрокоптерами. Исполнение корпуса компенсирует эти неудачи.

Необходимо всегда держать в поле видимости и контролировать направление полета. Для полетов выбирать площадку с достаточной для свободного движения площадью. Без людей и деревьев, снизив риск для окружающих и исключив крушение возможные препятствия для полетов.

За время тестов и последующей эксплуатации получили море удовольствия. Самолет дает возможность выполнять фигуры высшего пилотажа. Проблем в эксплуатации выявлено не было.

Итоги

HIPER SKYLINER – недорогой радиоуправляемый самолет с реалистичным управлением и выполненный в традиционном для легкомоторных моделей корпусе. Хорошие показатели времени полетов от одного заряда, большая дистанция для управления, корпус из пенополипропилена.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".