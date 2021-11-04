Обзор HIPER SLASH RIDER. Радиоуправляемый внедорожник с защитой от воды

Первые 40 лет детства самые сложные в жизни мужчины, признайтесь многие ли из вас устоят от соблазна поиграть радиоуправляемой машиной? А если она полноприводная и может покорять бездорожье? Мы себе в таком удовольствии отказать не смогли и сегодня в центре внимания внедорожник HIPER SLASH RIDER, выполненный в масштабе 1:12.

HIPER SLASH RIDER

В официальном магазине производителя доступен за 7 590 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона, в оформлении которой сочетаются не только эффектные изображения, но и подробные данные по техническим характеристикам.

HIPER SLASH RIDER

Комплект включает отвертку, зарядный блок, аккумулятор и документацию.

HIPER SLASH RIDER обзор

Внешний вид

Как и рассмотренный ранее HIPER DESERT KING, выполнен в стиле «Бигфут» с массивными колесами и пружинными амортизаторами.

HIPER SLASH RIDER

Такие автомобили являются участниками популярных шоу в США. Конструктивно проводится замена ходовой части, подвески. От оригинального внедорожника остается только кузов и салон, хотя и последний дополняется усиливающими дугами.

HIPER SLASH RIDER

Отличительной чертой являются колеса. Они по диаметру сопоставимы с кузовом. Все эти черты есть и во внедорожнике HIPER SLASH RIDER.

HIPER SLASH RIDER

Шины полые, выраженный протектор. При наезде на кочки, ветки и камни они сжимаются, компенсируя эти неровности и смягчая механическую нагрузку.

HIPER SLASH RIDER

Две несущие балки. Каждое из колес сопровождается пружинным амортизатором. Подвеска несмотря на фиксацию пар на общих балках дает независимое движение на каждом из колес. Передняя пара с рулевым приводом. Она отвечает за повороты в стороны.

HIPER SLASH RIDER

Вращаются в этом автомобиле все четыре колеса. Поэтому при попадании на песок или при свесе одного из колес над ямой, не теряется управляемость и устойчивость. Основание у автомобиля пластиковое. Отличает его высокий дорожный просвет. На передней балке поворотный регулятор, задача которого заключается в проведении балансировки при движении автомобиля.

HIPER SLASH RIDER

Под защитной крышкой скрывается отсек со съемным аккумулятором. Он к основанию фиксируется при помощи четырех винтов. Отвертку, к слову, изначально предусмотрели в комплекте. Здесь же рядом под защитной силиконовой крышкой – механический тумблер питания.

HIPER SLASH RIDER

Заявленная производителем влагозащищённость корпуса, соответствует действительности. Мы совершали заезды по осенним лужам.

HIPER SLASH RIDER

Комплектуется HIPER SLASH RIDER аккумулятором с емкостью 600 мАч (7.2В). Для зарядки выбран удобный формат исполнения контроллера с USB-коннектором.

HIPER SLASH RIDER

Установлен кузов из ударопрочного пластика. Нанесены эффектные декали, подчеркивающий агрессивность и проходимость этого автомобиля. Внутри кузова есть несъемная фигурка пилота. В багажнике два декоративных колеса с шинами.

HIPER SLASH RIDER

Для понимания габаритов автомобиля приведем снимок в руках детей. Но сразу оговорим, доверять детям управления без присмотра детей не рекомендуем и может привести к тяжелым последствиям, особенно в людном месте.

Пульт ДУ

В комплекте с машиной идет беспроводной пульт управления, позволяющий управлять ей на расстоянии до 50 метров. Предварительная настройка не требуется. Достаточно просто установить две пальчиковые батарейки.

HIPER SLASH RIDER

Пистолетный тип ручки и курок, выполняющий задачу акселератора. Нажатие на себя – газ, отклонение – движение назад. Справа рулевое колесо. Освоение управлением не вызывает трудностей.

HIPER SLASH RIDER

Впечатления

Перед первыми заездами. Провели полный цикл зарядки комплектного аккумулятора. Занимает он 2 часа, подойдет для этого блок питания от смартфона. После этого ставим его в отсек и прижимаем крышку при помощи четырех винтов.

HIPER SLASH RIDER

Остается найти площадку с достаточным для игры площадью. Тут нет ограничений по необходимости наличия твердого асфальта, подойдет пересеченная местность. Проходимость у автомобиля отличная.

HIPER SLASH RIDER

При чем именно на неровной земле «раскрывается» его характер в полной мере. Восторг от того, как преодолевает кочки и прыгает со свешиваемых поверхностей на скорости до 12 километров в час. Одного заряда хватает на 15 минут таких заездов.

HIPER SLASH RIDER

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHIPER SLASH RIDER дарит массу положительных эмоции от управления, предлагая защищенный от воды корпус, пружинную подвеску и систему полного привода. Брутальный внешний вид, высокая дальность управления и удобный формат исполнения пульта, простой способ зарядки, возможность смены и добавления дополнительных батареек.
HIPER SLASH RIDER получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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