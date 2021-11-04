Обзор HIPER SLASH RIDER. Радиоуправляемый внедорожник с защитой от воды

Первые 40 лет детства самые сложные в жизни мужчины, признайтесь многие ли из вас устоят от соблазна поиграть радиоуправляемой машиной? А если она полноприводная и может покорять бездорожье? Мы себе в таком удовольствии отказать не смогли и сегодня в центре внимания внедорожник HIPER SLASH RIDER, выполненный в масштабе 1:12.

Комплектация

В официальном магазине производителя доступен за 7 590 рублей.Упакован в коробку из плотного картона, в оформлении которой сочетаются не только эффектные изображения, но и подробные данные по техническим характеристикам.

HIPER SLASH RIDER обзор

Внешний вид

Комплект включает отвертку, зарядный блок, аккумулятор и документацию.Как и рассмотренный ранее HIPER DESERT KING , выполнен в стиле «Бигфут» с массивными колесами и пружинными амортизаторами.

Такие автомобили являются участниками популярных шоу в США. Конструктивно проводится замена ходовой части, подвески. От оригинального внедорожника остается только кузов и салон, хотя и последний дополняется усиливающими дугами.

Отличительной чертой являются колеса. Они по диаметру сопоставимы с кузовом. Все эти черты есть и во внедорожнике HIPER SLASH RIDER.

Шины полые, выраженный протектор. При наезде на кочки, ветки и камни они сжимаются, компенсируя эти неровности и смягчая механическую нагрузку.

Две несущие балки. Каждое из колес сопровождается пружинным амортизатором. Подвеска несмотря на фиксацию пар на общих балках дает независимое движение на каждом из колес. Передняя пара с рулевым приводом. Она отвечает за повороты в стороны.

Вращаются в этом автомобиле все четыре колеса. Поэтому при попадании на песок или при свесе одного из колес над ямой, не теряется управляемость и устойчивость. Основание у автомобиля пластиковое. Отличает его высокий дорожный просвет. На передней балке поворотный регулятор, задача которого заключается в проведении балансировки при движении автомобиля.

Под защитной крышкой скрывается отсек со съемным аккумулятором. Он к основанию фиксируется при помощи четырех винтов. Отвертку, к слову, изначально предусмотрели в комплекте. Здесь же рядом под защитной силиконовой крышкой – механический тумблер питания.

Заявленная производителем влагозащищённость корпуса, соответствует действительности. Мы совершали заезды по осенним лужам.

Комплектуется HIPER SLASH RIDER аккумулятором с емкостью 600 мАч (7.2В). Для зарядки выбран удобный формат исполнения контроллера с USB-коннектором.

Установлен кузов из ударопрочного пластика. Нанесены эффектные декали, подчеркивающий агрессивность и проходимость этого автомобиля. Внутри кузова есть несъемная фигурка пилота. В багажнике два декоративных колеса с шинами.

Пульт ДУ

Для понимания габаритов автомобиля приведем снимок в руках детей. Но сразу оговорим, доверять детям управления без присмотра детей не рекомендуем и может привести к тяжелым последствиям, особенно в людном месте.В комплекте с машиной идет беспроводной пульт управления, позволяющий управлять ей на расстоянии до 50 метров. Предварительная настройка не требуется. Достаточно просто установить две пальчиковые батарейки.

Пистолетный тип ручки и курок, выполняющий задачу акселератора. Нажатие на себя – газ, отклонение – движение назад. Справа рулевое колесо. Освоение управлением не вызывает трудностей.

Впечатления

Перед первыми заездами. Провели полный цикл зарядки комплектного аккумулятора. Занимает он 2 часа, подойдет для этого блок питания от смартфона. После этого ставим его в отсек и прижимаем крышку при помощи четырех винтов.

Остается найти площадку с достаточным для игры площадью. Тут нет ограничений по необходимости наличия твердого асфальта, подойдет пересеченная местность. Проходимость у автомобиля отличная.

При чем именно на неровной земле «раскрывается» его характер в полной мере. Восторг от того, как преодолевает кочки и прыгает со свешиваемых поверхностей на скорости до 12 километров в час. Одного заряда хватает на 15 минут таких заездов.

Итоги

HIPER SLASH RIDER дарит массу положительных эмоции от управления, предлагая защищенный от воды корпус, пружинную подвеску и систему полного привода. Брутальный внешний вид, высокая дальность управления и удобный формат исполнения пульта, простой способ зарядки, возможность смены и добавления дополнительных батареек.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".