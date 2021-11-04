Обзор HIPER SLASH RIDER. Радиоуправляемый внедорожник с защитой от воды

В официальном магазине производителя доступен за 7 590 рублей.
Комплект включает отвертку, зарядный блок, аккумулятор и документацию.
Такие автомобили являются участниками популярных шоу в США. Конструктивно проводится замена ходовой части, подвески. От оригинального внедорожника остается только кузов и салон, хотя и последний дополняется усиливающими дугами.
Отличительной чертой являются колеса. Они по диаметру сопоставимы с кузовом. Все эти черты есть и во внедорожнике HIPER SLASH RIDER.
Шины полые, выраженный протектор. При наезде на кочки, ветки и камни они сжимаются, компенсируя эти неровности и смягчая механическую нагрузку.
Две несущие балки. Каждое из колес сопровождается пружинным амортизатором. Подвеска несмотря на фиксацию пар на общих балках дает независимое движение на каждом из колес. Передняя пара с рулевым приводом. Она отвечает за повороты в стороны.
Вращаются в этом автомобиле все четыре колеса. Поэтому при попадании на песок или при свесе одного из колес над ямой, не теряется управляемость и устойчивость. Основание у автомобиля пластиковое. Отличает его высокий дорожный просвет. На передней балке поворотный регулятор, задача которого заключается в проведении балансировки при движении автомобиля.
Под защитной крышкой скрывается отсек со съемным аккумулятором. Он к основанию фиксируется при помощи четырех винтов. Отвертку, к слову, изначально предусмотрели в комплекте. Здесь же рядом под защитной силиконовой крышкой – механический тумблер питания.
Заявленная производителем влагозащищённость корпуса, соответствует действительности. Мы совершали заезды по осенним лужам.
Комплектуется HIPER SLASH RIDER аккумулятором с емкостью 600 мАч (7.2В). Для зарядки выбран удобный формат исполнения контроллера с USB-коннектором.
Установлен кузов из ударопрочного пластика. Нанесены эффектные декали, подчеркивающий агрессивность и проходимость этого автомобиля. Внутри кузова есть несъемная фигурка пилота. В багажнике два декоративных колеса с шинами.
Для понимания габаритов автомобиля приведем снимок в руках детей. Но сразу оговорим, доверять детям управления без присмотра детей не рекомендуем и может привести к тяжелым последствиям, особенно в людном месте.
Пистолетный тип ручки и курок, выполняющий задачу акселератора. Нажатие на себя – газ, отклонение – движение назад. Справа рулевое колесо. Освоение управлением не вызывает трудностей.
Остается найти площадку с достаточным для игры площадью. Тут нет ограничений по необходимости наличия твердого асфальта, подойдет пересеченная местность. Проходимость у автомобиля отличная.
При чем именно на неровной земле «раскрывается» его характер в полной мере. Восторг от того, как преодолевает кочки и прыгает со свешиваемых поверхностей на скорости до 12 километров в час. Одного заряда хватает на 15 минут таких заездов.