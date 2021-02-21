Обзор Hyundai HYM-S6551. Планетарный миксер для теста, кремов и жидких смесей

Тестируемый сегодня планетарный миксер Hyundai HYM-S6551 может похвастать сразу восемью скоростными режимами работы. подходит он для приготовления кремов, плотного и густого теста, а также различных смесей. Из особенностей также отмечаются мотор с высоким ресурсом службы, вместительная чаша и хороший стартовый набор аксессуаров.

Hyundai HYM-S6551

Как дела обстоят на деле разберемся в ходе детального тестирования. К моменту публикации его продажи уже стартовали.

Hyundai HYM-S6551 обзор

Комплектация

Упакован в коробку с изображением блендера и списком его ключевых преимуществ. Здесь же пометка о 2 летней гарантии, чаще всего даже в более дорогих моделей ограничиваются только 1 годом.

Hyundai HYM-S6551

Комплект включает три насадки, чашу миксера, прозрачную крышку для чаши, лопатку, ложку, различную документацию.

Hyundai HYM-S6551

Внешний вид

Конструкция традиционная для миксеров планетарного типа. Корпус стального света. Общее оформление гармонично дополняется круговая синяя подсветка вокруг барабана регулировки.

Hyundai HYM-S6551

Несмотря на вместимую чашу он не смотрится массивным. В целом внешний вид получился удачным, гармонично вписываясь в кухни, выполненные в разной стилистике.

Hyundai HYM-S6551

На левой сторона расположена ручка блокировки механизма, барабан регулировки мощности вращения.

Hyundai HYM-S6551

Чаша у Hyundai HYM-S6551 объемом 4.5 литра выполнена из нержавеющего металла. Фиксируется в основании поворотом.

Hyundai HYM-S6551

Верхняя часть чаши изогнута, увеличивая надежность хвата при переноске тяжелых продуктов. Общее качество исполнения высокое.

Hyundai HYM-S6551

В подъемной головке находится механизм фиксации насадок. Он смещен относительно центра, увеличивая равномерность и плотность замешивания.

Hyundai HYM-S6551

Снимаются и ставятся насадки удобно. Необходимо слегка надавить и повернуть ее в штыре.

Hyundai HYM-S6551

На основании четыре присоски, распределенные по периметру. Уменьшают тряску и предотвращают смещение по столешнице. По центру наклейка с техническими данными.

Hyundai HYM-S6551

Кабель питания несъемный с евровилкой. Длина оптимальная.

Насадки

Сопровождается Hyundai HYM-S6551 тремя насадками. Все они выполнены из металла. Это венчик из стальной проволоки.

Hyundai HYM-S6551

Крюк для теста в виде изогнутого металла.

Hyundai HYM-S6551

И дополнительная насадка для замешивания теста.

Hyundai HYM-S6551

Для предотвращения разбрызгивания в комплекте идет прозрачная крышка с вырезом.

Hyundai HYM-S6551

Также из полезных аксессуаров отметим лопатку и ложку для отделения белка от желтков.

Тесты

Оснащен планетарный миксер мотором с мощностью 1300 Вт. Доступен выбор из восьми скоростей вращения. Сам процесс управления им простой, после загрузки ингредиентов достаточно повернуть барабан на нужную скорость. В процессе замешивания скорость можно менять.

Hyundai HYM-S6551

Перед первой эксплуатацией необходимо будет протереть внешние поверхности влажной тканью. Чашу, аксессуары и насадки промыть моющим средством или мыльной водой.

Фарш и котлеты

Предварительно пропустив мясо через мясорубку, переместили полученный фарш в чашу. Добавили специи и мелко нарезанную зелень. Оставляем перемешивать в течение 5 минут на средней скорости. Такая обработка в блендере позволяет насытить его кислородом. Из полученной массы формируем котлеты. Получаются они вкусными и сочными.

Тесто для треугольников

Одна из ключевых сфер применения для такого типа техники является подготовка теста. Его можно делать с разной консистенцией в зависимости от рецепта. Замешивает равномерно, справляется с большим объемом ингредиентов. Из приготовленного теста приготовили треугольники.

Hyundai HYM-S6551

Взбитые белки и печенье

Hyundai HYM-S6551

Используя венчик в Hyundai HYM-S6551 также в ходе тестирования, попробовали приготовить взбитые белки. Для начала добавили отделенные от желтков белки, в комплекте есть удобная ложка для этого. Включив вращение на 8 скорости по прошествии 1 минуты получили пышные взбитые белки.

Hyundai HYM-S6551

К этой массе не останавливая вращение добавили сахар и по прошествии еще 4 минут добавили муки. Из полученной смеси сформировали на противне печенье. После запекания в течение 15 минут при температуре 180 градусов получили вкусное печенье.

Hyundai HYM-S6551

Майонез

Из процеженных выше желтков в завершении приготовили домашний майонез. В желтки необходимо добавить соль, сахар. Эту массу начинаем перемешивать. Постепенно вливаем уксус и растительное масло. Завершающим шагом добавляем ложку горчицы. Получаем популярный соус для приправки салатов и добавления в готовые блюда без добавления стабилизаторов, красителей и ароматизаторов.

Итоги по Hyundai HYM-S6551

Золото. Выбор редакции MegaObzorHyundai HYM-S6551 – планетарный блендер с высоким качеством исполнения и 2-летней гарантией, позволит упростит подготовку теста с разной консистенцией, кремов для тортов и пирожных, пюре и жидких смесей. Мотор с регулируемой мощностью, привлекательный внешний вид, дополнительные аксессуары в комплекте.
Hyundai HYM-S6551 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Hyundai HYM-S6551
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