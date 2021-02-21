Обзор Hyundai HYM-S6551. Планетарный миксер для теста, кремов и жидких смесей

Тестируемый сегодня планетарный миксер Hyundai HYM-S6551 может похвастать сразу восемью скоростными режимами работы. подходит он для приготовления кремов, плотного и густого теста, а также различных смесей. Из особенностей также отмечаются мотор с высоким ресурсом службы, вместительная чаша и хороший стартовый набор аксессуаров.

Hyundai HYM-S6551 обзор

Как дела обстоят на деле разберемся в ходе детального тестирования. К моменту публикации его продажи уже стартовали.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением блендера и списком его ключевых преимуществ. Здесь же пометка о 2 летней гарантии, чаще всего даже в более дорогих моделей ограничиваются только 1 годом.

Комплект включает три насадки, чашу миксера, прозрачную крышку для чаши, лопатку, ложку, различную документацию.

Внешний вид

Конструкция традиционная для миксеров планетарного типа. Корпус стального света. Общее оформление гармонично дополняется круговая синяя подсветка вокруг барабана регулировки.

Несмотря на вместимую чашу он не смотрится массивным. В целом внешний вид получился удачным, гармонично вписываясь в кухни, выполненные в разной стилистике.

На левой сторона расположена ручка блокировки механизма, барабан регулировки мощности вращения.

Чаша у Hyundai HYM-S6551 объемом 4.5 литра выполнена из нержавеющего металла. Фиксируется в основании поворотом.

Верхняя часть чаши изогнута, увеличивая надежность хвата при переноске тяжелых продуктов. Общее качество исполнения высокое.

В подъемной головке находится механизм фиксации насадок. Он смещен относительно центра, увеличивая равномерность и плотность замешивания.

Снимаются и ставятся насадки удобно. Необходимо слегка надавить и повернуть ее в штыре.

На основании четыре присоски, распределенные по периметру. Уменьшают тряску и предотвращают смещение по столешнице. По центру наклейка с техническими данными.

Насадки

Кабель питания несъемный с евровилкой. Длина оптимальная.Сопровождается Hyundai HYM-S6551 тремя насадками. Все они выполнены из металла. Это венчик из стальной проволоки.

Крюк для теста в виде изогнутого металла.

И дополнительная насадка для замешивания теста.

Для предотвращения разбрызгивания в комплекте идет прозрачная крышка с вырезом.

Тесты

Также из полезных аксессуаров отметим лопатку и ложку для отделения белка от желтков.Оснащен планетарный миксер мотором с мощностью 1300 Вт. Доступен выбор из восьми скоростей вращения. Сам процесс управления им простой, после загрузки ингредиентов достаточно повернуть барабан на нужную скорость. В процессе замешивания скорость можно менять.

Фарш и котлеты

Тесто для треугольников

Перед первой эксплуатацией необходимо будет протереть внешние поверхности влажной тканью. Чашу, аксессуары и насадки промыть моющим средством или мыльной водой.Предварительно пропустив мясо через мясорубку, переместили полученный фарш в чашу. Добавили специи и мелко нарезанную зелень. Оставляем перемешивать в течение 5 минут на средней скорости. Такая обработка в блендере позволяет насытить его кислородом. Из полученной массы формируем котлеты. Получаются они вкусными и сочными.Одна из ключевых сфер применения для такого типа техники является подготовка теста. Его можно делать с разной консистенцией в зависимости от рецепта. Замешивает равномерно, справляется с большим объемом ингредиентов. Из приготовленного теста приготовили треугольники.

Взбитые белки и печенье

Используя венчик в Hyundai HYM-S6551 также в ходе тестирования, попробовали приготовить взбитые белки. Для начала добавили отделенные от желтков белки, в комплекте есть удобная ложка для этого. Включив вращение на 8 скорости по прошествии 1 минуты получили пышные взбитые белки.

К этой массе не останавливая вращение добавили сахар и по прошествии еще 4 минут добавили муки. Из полученной смеси сформировали на противне печенье. После запекания в течение 15 минут при температуре 180 градусов получили вкусное печенье.

Майонез

Итоги по Hyundai HYM-S6551

Из процеженных выше желтков в завершении приготовили домашний майонез. В желтки необходимо добавить соль, сахар. Эту массу начинаем перемешивать. Постепенно вливаем уксус и растительное масло. Завершающим шагом добавляем ложку горчицы. Получаем популярный соус для приправки салатов и добавления в готовые блюда без добавления стабилизаторов, красителей и ароматизаторов.Hyundai HYM-S6551 – планетарный блендер с высоким качеством исполнения и 2-летней гарантией, позволит упростит подготовку теста с разной консистенцией, кремов для тортов и пирожных, пюре и жидких смесей. Мотор с регулируемой мощностью, привлекательный внешний вид, дополнительные аксессуары в комплекте.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".