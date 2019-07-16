Обзор IBOX Combo F5+ (PLUS) Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистратор

Не так давно компания IBOX обновила линейку комбо-видеорегистраторов, выпустив сигнатурный IBOX Combo F5+ (PLUS) Signature с поддержкой съемки в Super HD разрешении. Новинка сохранила ключевые преимущества предшественника в виде часто обновляемой базы, сверхчувствительного модуля детектирования и интеллектуального обнаружения всех типов радаров. Сегодня мы готовы поделиться длительным опытом его эксплуатации.

IBOX Combo F5+ (PLUS) Signature обзор

К моменту публикации продажи в российских магазинах уже стартовали. Список актуальных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Покупатель получает устройство в коробке из плотного картона с качественной полиграфией. Приведена подробная информация по характеристикам и особенностям его работы.

Комплект включает тряпичный мешок, ридер для карт памяти формата microSD, пару сменных предохранителей, крепление на лобовое стекло, USB-кабель, зарядное устройство в прикуриватель, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Внешний вид IBOX Combo F5+ (PLUS) Signature не претерпел видимых изменений в сравнении с предшественником. Это классический форм-фактор с рупорной антенной.

Основным материала корпуса выступает пластик с софт-тач покрытием. Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Визуально производит приятное впечатление.

На стороне водителя расположен 2.7-дюймовый цветной дисплей. Изображение с него хорошо читается под разными углами наклона.

Во время движения на него выводится потоковое изображение с камеры и набор технической информации. При приближении к камерам контроля нарушений ПДД происходит вывод упрощенного экрана с подробными данными по комплексу.

Все важные уведомления дублируются внятным голосом. Громкость регулируется, они хорошо слышны и при работающей в салоне магнитоле.

Управление системой осуществляется при помощи группы механических кнопок. Расположены они на боковом торце. Нажимаются с небольшим усилием, ход короткий. Разобраться будет несложно.

На фронтальной стороне у видеорегистратора приемник лазерной и рупорной антенны, а также объектив, собранный из группы стеклянных линз с углом обзора в 170 градусов.

Слева сгруппирован набор разъемов, состоящий из гнезда питания, miniUSB, microHDMI и слота для карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.

Крепится IBOX Combo F5+ (PLUS) Signature при помощи вакуумной присоски. Направляющие расположены на крышке. Предусмотрели возможность поворота вокруг оси и изменения угла наклона.

Настройки

При движении по неровным дорогам не дребезжит. Крепление надежное. Комплектный адаптер питания со сквозным подключением и запасом по длине кабеля.Для удобства пользователя настройки системы, радарной части и видеорегистратора распределены по отдельным вкладкам. Изменяется разрешение и длительность съемки. Активируются G-сенсор, датчик движения, WDR, и автоматическое отключение экрана. Здесь же можно задать государственный номер и штамп записи.

В радарной части выключаются отдельные диапазоны, задаются лимиты движения и превышения, дальность вывода предупреждения и отключаются стационарные комплексы.

Обновление

Перед началом эксплуатации рекомендуем провести обновление системы и базы точек. Утилита загружается с официального сайта производителя. Проводим подключение с помощью комплектного microUSB-кабеля.

После успешного сопряжения проводится проверка актуальности установленного ПО. По завершению процесса выводится соответствующее уведомление. Обновления производитель выпускает регулярно.

Радар-детектор

Тестирование IBOX Combo F5+ (PLUS) Signature проводилось на дорогах Казани и Республики Татарстан. Как показала практика эксплуатации, устройство эффективно распознает все используемые в России и СНГ системы, заблаговременно выводя звуковые и голосовые предупреждения. Чувствительность оптимальна, позволяет скорректировать скоростной режим, избегая получения штрафов. Предлагается несколько пресетов работы радар-детектора, так можно будет выбрать оптимальный вариант в зависимости от сценария эксплуатации.

Помехозащищенность отличная, за время тестирования в мегаполисе устройство не отвлекало ложными срабатываниями, эффективно фильтруя сигнал от вышек сотовой связи, систем пассивной безопасности в автомобилях и линий ЛЭП. Для этого в видеорегистраторе используется комплекс из аппаратных и программных решений.

Сигнатурный режим использует базу образцов сигналов радарных комплексов, сопоставляя их в реальном времени с получаемым сигналом. Так будут выводиться сигналы даже от систем с маломощным излучением, таких как КОРДОН-М, но при этом отсекаться все лишние сигналы.

Также для детектирования применяется GPS/ГЛОНАСС модуль с базой стационарных точек. Групповое использование GPS и ГЛОНАСС заметно сокращает время на холодный старт и повышает точность определения местоположения, а также скорости движения. Наполнение базы хорошее, без внимания не оставались комплексы, установленные летом 2019 года. По АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля.

Видеозапись

Super HD день IBOX Combo F5+ (PLUS) Signature

Одно из главных изменений коснулось видеосъемки. IBOX Combo F5+ (PLUS) Signature, оснащенный флагманским процессором Ambarella A12A35 в паре с высокочувствительной матрицей SONY, поддерживает съемку в Super HD разрешении.

Super HD ночь IBOX Combo F5+ (PLUS) Signature

Full HD день IBOX Combo F5+ (PLUS) Signature

Ролики отличает четкость и детализация по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. В деталях фиксируются разметка, пешеходы, участники дорожного движения. Для просмотра файлов не потребуется установка дополнительного программного обеспечения.

Full HD ночь IBOX Combo F5+ (PLUS) Signature

Итоги по IBOX Combo F5+ (PLUS) Signature

Ночью сохраняется хороший уровень читаемости. Записанные файлы можно будет использовать в качестве доказательной базы при разборе спорных ситуаций в суде и ГАИ.IBOX Combo F5+ (PLUS) Signature хорошо сбалансированный комбо-видеорегистратор с поддержкой сигнатурных технологий и съемки в высоком разрешении. Одно устройство решает сразу комплекс задач, среди которых профилактика получения штрафов и беспрерывная съемка происходящего на дороге. Частое обновление базы камер, 3-летняя гарантия, функция АНТИСОН, голосовые предупреждения, детальные настройки и шестислойная оптика.