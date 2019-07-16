Обзор IBOX Combo F5+ (PLUS) Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистратор

Не так давно компания IBOX обновила линейку комбо-видеорегистраторов, выпустив сигнатурный IBOX Combo F5+ (PLUS) Signature с поддержкой съемки в Super HD разрешении. Новинка сохранила ключевые преимущества предшественника в виде часто обновляемой базы, сверхчувствительного модуля детектирования и интеллектуального обнаружения всех типов радаров. Сегодня мы готовы поделиться длительным опытом его эксплуатации.
К моменту публикации продажи в российских магазинах уже стартовали. Список актуальных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
IBOX Combo F5+ (PLUS) Signature обзор
Комплектация
Покупатель получает устройство в коробке из плотного картона с качественной полиграфией. Приведена подробная информация по характеристикам и особенностям его работы.
Комплект включает тряпичный мешок, ридер для карт памяти формата microSD, пару сменных предохранителей, крепление на лобовое стекло, USB-кабель, зарядное устройство в прикуриватель, инструкцию и гарантийный талон.
Внешний видВнешний вид IBOX Combo F5+ (PLUS) Signature не претерпел видимых изменений в сравнении с предшественником. Это классический форм-фактор с рупорной антенной.
Основным материала корпуса выступает пластик с софт-тач покрытием. Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Визуально производит приятное впечатление.
На стороне водителя расположен 2.7-дюймовый цветной дисплей. Изображение с него хорошо читается под разными углами наклона.
Во время движения на него выводится потоковое изображение с камеры и набор технической информации. При приближении к камерам контроля нарушений ПДД происходит вывод упрощенного экрана с подробными данными по комплексу.
Все важные уведомления дублируются внятным голосом. Громкость регулируется, они хорошо слышны и при работающей в салоне магнитоле.
Управление системой осуществляется при помощи группы механических кнопок. Расположены они на боковом торце. Нажимаются с небольшим усилием, ход короткий. Разобраться будет несложно.
На фронтальной стороне у видеорегистратора приемник лазерной и рупорной антенны, а также объектив, собранный из группы стеклянных линз с углом обзора в 170 градусов.
Слева сгруппирован набор разъемов, состоящий из гнезда питания, miniUSB, microHDMI и слота для карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.
Крепится IBOX Combo F5+ (PLUS) Signature при помощи вакуумной присоски. Направляющие расположены на крышке. Предусмотрели возможность поворота вокруг оси и изменения угла наклона.
При движении по неровным дорогам не дребезжит. Крепление надежное. Комплектный адаптер питания со сквозным подключением и запасом по длине кабеля.
НастройкиДля удобства пользователя настройки системы, радарной части и видеорегистратора распределены по отдельным вкладкам. Изменяется разрешение и длительность съемки. Активируются G-сенсор, датчик движения, WDR, и автоматическое отключение экрана. Здесь же можно задать государственный номер и штамп записи.
В радарной части выключаются отдельные диапазоны, задаются лимиты движения и превышения, дальность вывода предупреждения и отключаются стационарные комплексы.
ОбновлениеПеред началом эксплуатации рекомендуем провести обновление системы и базы точек. Утилита загружается с официального сайта производителя. Проводим подключение с помощью комплектного microUSB-кабеля.
После успешного сопряжения проводится проверка актуальности установленного ПО. По завершению процесса выводится соответствующее уведомление. Обновления производитель выпускает регулярно.
Радар-детекторТестирование IBOX Combo F5+ (PLUS) Signature проводилось на дорогах Казани и Республики Татарстан. Как показала практика эксплуатации, устройство эффективно распознает все используемые в России и СНГ системы, заблаговременно выводя звуковые и голосовые предупреждения. Чувствительность оптимальна, позволяет скорректировать скоростной режим, избегая получения штрафов. Предлагается несколько пресетов работы радар-детектора, так можно будет выбрать оптимальный вариант в зависимости от сценария эксплуатации.
Помехозащищенность отличная, за время тестирования в мегаполисе устройство не отвлекало ложными срабатываниями, эффективно фильтруя сигнал от вышек сотовой связи, систем пассивной безопасности в автомобилях и линий ЛЭП. Для этого в видеорегистраторе используется комплекс из аппаратных и программных решений.
Сигнатурный режим использует базу образцов сигналов радарных комплексов, сопоставляя их в реальном времени с получаемым сигналом. Так будут выводиться сигналы даже от систем с маломощным излучением, таких как КОРДОН-М, но при этом отсекаться все лишние сигналы.
Также для детектирования применяется GPS/ГЛОНАСС модуль с базой стационарных точек. Групповое использование GPS и ГЛОНАСС заметно сокращает время на холодный старт и повышает точность определения местоположения, а также скорости движения. Наполнение базы хорошее, без внимания не оставались комплексы, установленные летом 2019 года. По АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля.