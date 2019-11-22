Обзор INSPECTOR Spirit. Флагманский сигнатурный радар-детектор

2019-11-22, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - INSPECTOR Spirit; [137]
Сегмент радар-детекторов несмотря на появление новых технологий является довольно консервативным в вопросе внешнего вида. Появление патч-антенн дало возможность заметно уменьшить габариты корпуса. Яркий пример, сегодняшняя новинка INSPECTOR Spirit, оснащенный к тому же сигнатурным модулем и базой с координатами стационарных точек. У нас появилась возможность изучить его в числе первых и поделиться опытом эксплуатации с вами.

INSPECTOR Spirit

Рекомендованная стоимость составляет 6990 рублей.

INSPECTOR Spirit обзор

Комплектация

Комплект включает крепление на лобовое стекло, основной блок, зарядное устройство в прикуриватель и руководство пользователя. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.

INSPECTOR Spirit

Внешний вид

Визуально INSPECTOR Spirit ближе к компактному видеорегистратору. Его можно будет спрятать за салонным зеркалом.

INSPECTOR Spirit

Еще одно сходство проявляется в использовании в качестве крепления ножки с вакуумной присоской. Есть возможность наклона и поворота вокруг оси.

INSPECTOR Spirit

Фронтальная панель с глянцевой накладкой, за которой скрывается патч-антенна. По центру логотип производителя.

INSPECTOR Spirit

На стороне водителя расположен цветной дисплей. Информация с него хорошо читается под разными углами наклона.

INSPECTOR Spirit

Во время движения на него выводится текущая скорость и подробные данные по камерам контроля, а также силе излучения. Поддерживаются звуковые и голосовые предупреждения внятным женским голосом.

INSPECTOR Spirit

По краям механические кнопки управления. Для удобства поиска нужной кнопки маркировка нанесена по краям от экрана.

INSPECTOR Spirit

Слева microUSB, используемый для обновления прошивки и базы стационарных точек. Гнездо питания на верхнем торце.

INSPECTOR Spirit

Длина кабеля комплектного адаптера питания позволит организовать аккуратный монтаж в салоне автомобиля.

Настройки

Опции настроек распределены по трем вкладкам. В разделе радар-детектора задаются параметры для каждого из режимов. Проводится выбор. Выключаются диапазоны. Автоприглушение.

INSPECTOR Spirit

Детальные настройки по работе информатора с базой данных. Дальность оповещения. Типы камер. Пользовательские точки. Спидометр или компас.

INSPECTOR Spirit

Есть общие параметры работы системы.

INSPECTOR Spirit

Тесты

INSPECTOR Spirit

INSPECTOR Spirit оснащен сигнатурным радар-детектором, уверенно детектирующим сигнал от радаров, используемых на дорогах России и СНГ. Дальность предупреждения с запасом, не уступая флагманским моделям с супергетеродиновый приемником и массивной рупорной антенной. При приближении отображается тип сигнала и его сила, а также разрешенная скорость. В базе сигнатурного модуля записано более 15 типов радаров.

INSPECTOR Spirit

Поддерживается интеллектуальный режим IQ корректирующий настройки в зависимости от текущей скорости движения. Есть эффективный фильтр помех, отсекающий ложные срабатывания в условиях мегаполиса.

INSPECTOR Spirit

На борту GPS/ГЛОНАСС модуль в паре с базой стационарных точек. Обновления выходят регулярно. За время тестов мы не встречали системы, по которым не выводились предупреждения. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости.

INSPECTOR Spirit

Итоги по INSPECTOR Spirit

INSPECTOR Spirit – радар-детектор флагманского уровня с сигнатурными технологиями, выполненный в компактном корпусе. Эффективная фильтрация ложных срабатываний, детектирование во всех диапазонах, интеллектуальный режим IQ, частое обновление базы камер, GPS/GLONASS, информативный дисплей.

Комментарии и отзывы INSPECTOR Spirit
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