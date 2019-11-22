Обзор INSPECTOR Spirit. Флагманский сигнатурный радар-детектор

Сегмент радар-детекторов несмотря на появление новых технологий является довольно консервативным в вопросе внешнего вида. Появление патч-антенн дало возможность заметно уменьшить габариты корпуса. Яркий пример, сегодняшняя новинка INSPECTOR Spirit, оснащенный к тому же сигнатурным модулем и базой с координатами стационарных точек. У нас появилась возможность изучить его в числе первых и поделиться опытом эксплуатации с вами.
Рекомендованная стоимость составляет 6990 рублей.
INSPECTOR Spirit обзор
КомплектацияКомплект включает крепление на лобовое стекло, основной блок, зарядное устройство в прикуриватель и руководство пользователя. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.
Внешний видВизуально INSPECTOR Spirit ближе к компактному видеорегистратору. Его можно будет спрятать за салонным зеркалом.
Еще одно сходство проявляется в использовании в качестве крепления ножки с вакуумной присоской. Есть возможность наклона и поворота вокруг оси.
Фронтальная панель с глянцевой накладкой, за которой скрывается патч-антенна. По центру логотип производителя.
На стороне водителя расположен цветной дисплей. Информация с него хорошо читается под разными углами наклона.
Во время движения на него выводится текущая скорость и подробные данные по камерам контроля, а также силе излучения. Поддерживаются звуковые и голосовые предупреждения внятным женским голосом.
По краям механические кнопки управления. Для удобства поиска нужной кнопки маркировка нанесена по краям от экрана.
Слева microUSB, используемый для обновления прошивки и базы стационарных точек. Гнездо питания на верхнем торце.
Длина кабеля комплектного адаптера питания позволит организовать аккуратный монтаж в салоне автомобиля.
НастройкиОпции настроек распределены по трем вкладкам. В разделе радар-детектора задаются параметры для каждого из режимов. Проводится выбор. Выключаются диапазоны. Автоприглушение.
Детальные настройки по работе информатора с базой данных. Дальность оповещения. Типы камер. Пользовательские точки. Спидометр или компас.
Есть общие параметры работы системы.
Тесты
INSPECTOR Spirit оснащен сигнатурным радар-детектором, уверенно детектирующим сигнал от радаров, используемых на дорогах России и СНГ. Дальность предупреждения с запасом, не уступая флагманским моделям с супергетеродиновый приемником и массивной рупорной антенной. При приближении отображается тип сигнала и его сила, а также разрешенная скорость. В базе сигнатурного модуля записано более 15 типов радаров.
Поддерживается интеллектуальный режим IQ корректирующий настройки в зависимости от текущей скорости движения. Есть эффективный фильтр помех, отсекающий ложные срабатывания в условиях мегаполиса.
На борту GPS/ГЛОНАСС модуль в паре с базой стационарных точек. Обновления выходят регулярно. За время тестов мы не встречали системы, по которым не выводились предупреждения. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости.