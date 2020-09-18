Обзор INTEGO VX-1300S. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с Wi-Fi

Тестируемый сегодня комбо-видеорегистартор INTEGO VX-1300S поддерживает сигнатурные технологии детектирования и фильтрации помех. Но на этом его преимущества не заканчиваются, для него заявлены интеллектуальный SMART режим работы, еженедельное обновление базы данных, возможность оповещения по двум камерам одновременно, быстросъемный магнитный крепеж и поляризационный фильтр в комплекте. Помимо всего оснащен модулем Wi-Fi и сопровождается мобильным приложением.

К моменту публикации продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 12 790 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с подробным описанием технических характеристик и особенностей работы. Набор включает CPL-фильтр, зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло с дополнительной лентой двухстороннего скотча, чехол для хранения, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Для крепления на лобовом стекле используется блок со встроенной GPS-антенной. Фиксируется при помощи ленты двухстороннего скотча.

Питание подводится к самому креплению. Так упрощается скрытый монтаж проводки в салоне автомобиля. Для соединения основания с регистратором используется магнит, обеспечивающий быстрый съем и установку.

Способ фиксации такой в условиях зимы в России оптимален. Из ограничений отметим невозможность поворота в стороны.

На стороне, направленной к дороге, находится объектив с углом обзора в 160 градусов по диагонали. Собран из группы стеклянных линз. INTEGO VX-1300S комплектуется съемным поляризационным фильтром. Он уменьшает блики от лобового стекла и делает изображение более насыщенным.

В углу находится компактная патч-антенна. Она пришла на смену заметно более габаритной рупорной антенне.

Изображение выводится на цветной 3-дюймовый дисплей IPS. Яркость высокая. Картинка детализированная. Рядом с дисплеем находятся датчики HAND MOTION, проведя перед ними рукой будет кратковременно отключены звук и или дисплей. Есть двухцветный LED-индикатор режима.

Помимо визуальных оповещений на дисплее с данными по камерам и радарам, поддерживаются звуковые и голосовые подсказки на русском языке.

Управляется при помощи группы кнопок, распределенных по боковым граням. Для наглядности маркировка находится с фронтальной части.

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители. Мы проводили тестирование с картой памяти объемом 64 Гбайт.

Комплектный адаптер питания со сквозным подключением. К нему можно будет подключить еще одно устройство. Вместо аккумулятора используется суперконденсатор, он долговечнее и может безопасно работать в широком температурном диапазоне, не подвержен возгоранию.

Настройки

С помощью кнопок переключаются уровни громкости и ярости экрана. Изменяются режимы работы радар-детектора. Блокируется перезапись текущего ролика. Также предусмотрено меню детальных настроек INTEGO VX-1300S. В первой вкладке детально настраиваются данные работы радар-детектора.

Выставляются параметры GPS-информатора.

Разрешение и длительность. Включение и отключение датчиков. Тип штампа.

Общие настройки системы. Здесь можно будет включить точку доступа.

Софт

INTEGO VX-1300S оснащен Wi-Fi модулем. При его активации запускается защищенная сеть. Предварительно установив приложение INTEGO STAR, а доступно оно для Android и iOS, владелец получает возможность дистанционного управления.

С главного экрана проводится контроль съемки. Здесь же доступна кнопка для фотоснимка.

Общие настройки работы видеорегистратора и просмотр отснятых файлов с возможностью копирования в память смартфона.

Отдельного внимания заслуживает часть с обновлением прошивки и базы данных. Так поддерживать актуальное ПО можно, не снимая видеорегистратор со стекла и без подключения к ноутбуку или ПК.

Проходит процесс быстро. Отдельно проверяется актуальность версии основной прошивки, базы данных GPS и прошивки радар-детектора.

Радар-детектор

Для детектирования активного излучения используется патч-антенна, произведенная в Южной корее. Она уверенно определяет все используемые на дорогах России радары и комплексы. Мы не обнаружили проблем с комплексами с малой силой излучения. Дальности срабатывания достаточно для коррекции скорости. В условиях мегаполиса продемонстрирована высокая эффективность фильтрации ложных нажатий.

Само устройство предлагает несколько режимов работы: ГОРОД 1, ГОРОД 2, ГОРОД 3, ТРАССА. Есть режим СМАРТ с автоматической подстройкой параметров в зависимости от текущей скорости движения.

Без уведомлений не остаются фотокомплексы, устанавливаемые стационарно на дорогах. Встроенный GPS в паре с базой данных выводит предупреждения по типу комплекса, разрешенной скорости. Эта модель умеет оповещать о двух камерах одновременно. База данных обновляется ежедневно. Патентованный интерфейс Intego.

Тесты

Установлена высокочувствительная матрица SONY S307. Запись ведет в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду. Все тестовые ролики были записаны на заводских настройках с установленным CPL-фильтром.

Дневная съемка INTEGO VX-1300S

Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра. Для просмотра файлов не требуется установка кодеков.

Ночная съемка INTEGO VX-1300S

Итоги по INTEGO VX-1300S

Золото. Выбор редакции MegaObzorINTEGO VX-1300S – комбо-видеорегистартор флагманского уровня с высоким качеством съемки в дневное и ночное время, уверенным детектированием используемых в России камер, регулярным обновлением базы стационарных точек, с Wi-Fi приложением, быстросъемным магнитным креплением и возможностью скрытой установки.
INTEGO VX-1300S получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы INTEGO VX-1300S
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