Обзор INTEGO ZIRCON S. Сигнатурный радар-детектор 2020

Не так давно компания INTEGO пополнила модельный ряд выпуском сразу двух сигнатурных радар-детекторов. Актуальное техническое и два варианта дисплея. Сегодня мы поделимся опытом длительной эксплуатации наиболее доступного в этой паре INTEGO ZIRCON S. Для него заявлены расширенная библиотека сигнатур сигналов полицейских радаров и усовершенствованная технология фильтрации помех. Произведен в Корее.

INTEGO ZIRCON S

К моменту публикации продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 5 990 рублей.

Комплектация

Стартовый набор включает металлический кронштейн, пара силиконовых присосок, зарядное устройство в прикуриватель, USB кабель, дополнительные сменные предохранители, руководство пользователя и гарантийный талон.

INTEGO ZIRCON S

Внешний вид

Выполнен в классическом формате. В основе используется немаркий пластик черного цвета.

INTEGO ZIRCON S

Изображение в нем выводится на 13 сегментный дисплей. Для всего типа выводимых данных заданы свои зоны. Индикация многоцветная.

INTEGO ZIRCON S

Она проще, чем в старшей модели. Из ограничений отметим блики на поверхности дисплея при эксплуатации в солнечную погоду.

INTEGO ZIRCON S

Но с учетом того, что INTEGO ZIRCON S поддерживает подсказки внятным голосом и сопровождает звуковыми предупреждениями, всю информацию можно получать, не отвлекаясь от дороги.

INTEGO ZIRCON S

Кнопки интегрированы в сам корпус, они визуально выделяются нанесенной маркировкой. На нажатия реагируют точно.

INTEGO ZIRCON S

Подробный сценарий управления описан в комплектной инструкции на русском языке. Эти элементы дополнены барабаном на регулировки громкости на левой грани. Он же выполняет функцию выключения питания.

На сторону, обращенную на дорогу, направлен приемник рупорной и лазерной антенн. Дополнительный блок на верхней грани, отвечающий за круговой обзор.

INTEGO ZIRCON S

В комплекте идет зарядное устройство со сквозным подключением. К нему при ограниченном количестве прикуривателей в машине. Можно будет подключить еще один адаптер.

На стекле фиксируется при помощи традиционного кронштейна с парой присосок. Способ крепления зарекомендовал себя как надежный.

Настройки

Проведенные заводские настройки позволяют начать эксплуатацию INTEGO ZIRCON S сразу после подачи питания. Тем не менее есть и ручные детальные настройки. Управляется при помощи кнопок на корпусе. Включение или выключение GPS оповещений. Добавление пользовательской точки. Выбор яркости экрана. Выключение отдельных диапазонов. Отключения ряда стационарных комплексов: платон, засада, дорожные знаки. Выставляемый порог превышения. Корректировка часового пояса. Выбор скорости для автоматического переключения режимов.

Тесты

Радар-детектор уверенно детектирует радарные комплексы с активным излучением на большом расстоянии, достаточного для принятия решения о корректировки текущей скорости. Корректно определялись современные комплексы с низким уровнем излучения. Эффективно работает система фильтрации помех. В городе встречались только единичные ложные срабатывания.

INTEGO ZIRCON S

Есть несколько режимов работы: ТРАССА, ГОРОД 1, ГОРОД 2, ГОРОД 3 и СМАРТ. В последнем настройки подбираются автоматически в зависимости от текущей скорости движения. Данные по скоростям можно будет откорректировать вручную. По умолчанию это 80 км/ч, при скорости выше переходит на ТРАССА.

INTEGO ZIRCON S

Дополнительно для вывода предупреждений используется база стационарных точек. С учетом выхода обзора 25 октября, обновление базы было опубликовано от 24 октября. Наполнение хорошее. Процесс обновления проходит быстро.

Итоги по INTEGO ZIRCON S

INTEGO ZIRCON S продемонстрировал высокую эффективность детектирования полицейских радаров и корректный вывод предупреждений по стационарным точкам. Классический формат исполнения, детальные ручные настройки, регулярное обновление базы данных, эффективная фильтрация помех.
Комментарии и отзывы INTEGO ZIRCON S
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