Обзор Inspector AtlaS. Видеорегистартор с сигнатурным радар-детектором и eMap

Тестируемый сегодня видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором Inspector AtlaS включает сразу ряд инновационных решений. Оснащена новинка процессором Ambarella А12 с высокочувствительной матрицей SONY Starvis IMX. Используется магнитное крепление со встроенными модулями систем глобального позиционирования, обновление базы стационарных камер и ПО проходит с помощью программного обеспечения, устанавливаемого на смартфон. Из особенностей также отмечаются электронная картография и два слота для карт памяти.

Комплектация

Произведен видеорегистратор в Южной Корее, сопровождается 2-летней гарантией. Средняя стоимость на момент публикации составляет 26 990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Упакован в коробку с описанием ключевых его особенностей и данными по характеристикам. Комплект включает кардридер, крепление на лобовое стекло, адаптер питания в прикуриватель, адаптер для прямого монтажа в цепь питания автомобиля, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.

Внешний вид

На стекле фиксируется при помощи площадки с двухсторонним скотчем. Быстросъемный магнитный замок.

Такой способ крепежа будет оптимальным в условии суровых российских зим и жаркой погоды в летний период. Не отлипает от поверхности стекла. Поддерживается поворот на 360 градусов.

В блок крепления встроены модули глобального позиционирования GPS, GLONASS и GALILEO. На холодный старт уходит короткое время, качество соединения стабильное.

Питание подается в основание крепежа. В комплекте с устройством предусмотрели два варианта: в прикуриватель или в бортовую цепь питания автомобиля.

Длина кабелей позволит организовать скрытый подвод кабеля. Зафиксированным на стекле он не привлекает внимание со стороны улицы.

Оснащен объективом, собранным из группы стеклянных линз с ИК слоем. У Inspector AtlaS угол обзора составляет 135 градусов.

Выполнен видеорегистратор в компактном корпусе. Используется современная патч-антенна.

Изображение выводится на 3-дюймовый IPS-дисплей. Изображение с него хорошо читается под разными углами наклона, как в дневное, так и ночное время.

Управление сенсорное. На нажатия экран реагирует точно. Интерфейс адаптирован под нажатие пальцами.

Во время движения с помощью него можно контролировать данные по стационарным и переносным радарам и камерам. Все важные данные дублируются голосовыми подсказками.

Яркостью экрана можно управлять, как и громкостью звуковых и голосовых уведомлений.

Софт

Видеорегистартор оснащен двумя слотами под карты памяти microSD. Поддерживаются накопители объемом до 256 Гбайт.Inspector AtlaS оснащен модулем Wi-Fi, после активации которого доступно дистанционное управление через бесплатное приложение для смартфона или планшета.

С помощью него можно проводить актуализацию версии базы данных и прошивки. Так обновление проходит без съема с лобового стекла.

Есть раздел с детальными настройками системы.

Просмотр потокового изображения с камеры.

Настройка

Перенос и удаление выбранных отснятых файлов.Стартовый экран настроек с четырьмя плитками: радар-детектор, БД/eMAP, видеосъемка и общие, просмотр отснятых файлов.

Выбор одного из режимов работы радар-детектора и управление ими.

Дополнительные параметры срабатывания, пороги скорости, действия порога скорости, отключение диапазонов.

Детальная настройка вывода предупреждений по стационарным точкам.

Управление видеосъемкой.

Радар-детектор

Общие параметры системы.Inspector AtlaS поддерживает вывод уведомлений по стационарным камерам и радарам. База данных обновляется регулярно. Умеет предупреждать одновременно по двум разным системам, так не будут пропущены переносные комплексы, которые могут быть установлены рядом со стационарными.

Оснащен сигнатурным радар-детектором, уверенно детектирующий разные типы комплексов. Мы тестировали его длительно в условиях мегаполиса, а также поездки Казань-Самара-Казань. За это время не было встречено систем на дороге, по которым не выводились предупреждения. Эффективно фильтрует помехи.

Видеосъемка

Дневная съемка Inspector AtlaS

Ночная съемка Inspector AtlaS

Итоги

Переключаться можно между несколькими пресетами настроек. Также в отличие от других моделей, поддерживается электронная картография eMAP. Видеорегистартор определяет местонахождения автомобиля и на основе этих данных автоматически меняет чувствительность и вывод уведомлений.Установлен флагманский процессор Ambarella A12A55 с высокочувствительной матрицей Sony IMX335. Съемку ведет в разрешении Quad HD с высоким битрейтом.Номерные знаки читаемы в своем и соседнем потоке. В ночное время сохраняется хорошая информативность снимаемых роликов.Inspector AtlaS – видеорегистартор с сигнатурным радар-детектором и электронной картографией eMap. К плюсам отнесем Wi-Fi с бесплатным приложением и упрощенным способом обновления базы данных, а также прошивки. Высокое качество снимаемых роликов, слот для резервной карты памяти, два варианта адаптера питания в комплекте, быстросъемный поворотный крепеж, компактные габариты.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".