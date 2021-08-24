Обзор Inspector AtlaS. Видеорегистартор с сигнатурным радар-детектором и eMap

Тестируемый сегодня видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором Inspector AtlaS включает сразу ряд инновационных решений. Оснащена новинка процессором Ambarella А12 с высокочувствительной матрицей SONY Starvis IMX. Используется магнитное крепление со встроенными модулями систем глобального позиционирования, обновление базы стационарных камер и ПО проходит с помощью программного обеспечения, устанавливаемого на смартфон. Из особенностей также отмечаются электронная картография и два слота для карт памяти.

Inspector AtlaS

Произведен видеорегистратор в Южной Корее, сопровождается 2-летней гарантией. Средняя стоимость на момент публикации составляет 26 990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Inspector AtlaS

Упакован в коробку с описанием ключевых его особенностей и данными по характеристикам. Комплект включает кардридер, крепление на лобовое стекло, адаптер питания в прикуриватель, адаптер для прямого монтажа в цепь питания автомобиля, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.

Inspector AtlaS

Внешний вид

На стекле фиксируется при помощи площадки с двухсторонним скотчем. Быстросъемный магнитный замок.

Inspector AtlaS

Такой способ крепежа будет оптимальным в условии суровых российских зим и жаркой погоды в летний период. Не отлипает от поверхности стекла. Поддерживается поворот на 360 градусов.

Inspector AtlaS

В блок крепления встроены модули глобального позиционирования GPS, GLONASS и GALILEO. На холодный старт уходит короткое время, качество соединения стабильное.

Inspector AtlaS

Питание подается в основание крепежа. В комплекте с устройством предусмотрели два варианта: в прикуриватель или в бортовую цепь питания автомобиля.

Inspector AtlaS

Длина кабелей позволит организовать скрытый подвод кабеля. Зафиксированным на стекле он не привлекает внимание со стороны улицы.

Inspector AtlaS

Оснащен объективом, собранным из группы стеклянных линз с ИК слоем. У Inspector AtlaS угол обзора составляет 135 градусов.

Inspector AtlaS

Выполнен видеорегистратор в компактном корпусе. Используется современная патч-антенна.

Inspector AtlaS

Изображение выводится на 3-дюймовый IPS-дисплей. Изображение с него хорошо читается под разными углами наклона, как в дневное, так и ночное время.

Inspector AtlaS

Управление сенсорное. На нажатия экран реагирует точно. Интерфейс адаптирован под нажатие пальцами.

Inspector AtlaS

Во время движения с помощью него можно контролировать данные по стационарным и переносным радарам и камерам. Все важные данные дублируются голосовыми подсказками.

Inspector AtlaS

Яркостью экрана можно управлять, как и громкостью звуковых и голосовых уведомлений.

Inspector AtlaS

Видеорегистартор оснащен двумя слотами под карты памяти microSD. Поддерживаются накопители объемом до 256 Гбайт.

Софт

Inspector AtlaS оснащен модулем Wi-Fi, после активации которого доступно дистанционное управление через бесплатное приложение для смартфона или планшета.

Inspector AtlaS

С помощью него можно проводить актуализацию версии базы данных и прошивки. Так обновление проходит без съема с лобового стекла.

Inspector AtlaS

Есть раздел с детальными настройками системы.

Inspector AtlaS

Просмотр потокового изображения с камеры.

Inspector AtlaS

Перенос и удаление выбранных отснятых файлов.

Настройка

Стартовый экран настроек с четырьмя плитками: радар-детектор, БД/eMAP, видеосъемка и общие, просмотр отснятых файлов.

Inspector AtlaS

Выбор одного из режимов работы радар-детектора и управление ими.

Inspector AtlaS

Дополнительные параметры срабатывания, пороги скорости, действия порога скорости, отключение диапазонов.

Inspector AtlaS

Детальная настройка вывода предупреждений по стационарным точкам.

Inspector AtlaS

Управление видеосъемкой.

Inspector AtlaS

Общие параметры системы.

Радар-детектор

Inspector AtlaS поддерживает вывод уведомлений по стационарным камерам и радарам. База данных обновляется регулярно. Умеет предупреждать одновременно по двум разным системам, так не будут пропущены переносные комплексы, которые могут быть установлены рядом со стационарными.

Inspector AtlaS

Оснащен сигнатурным радар-детектором, уверенно детектирующий разные типы комплексов. Мы тестировали его длительно в условиях мегаполиса, а также поездки Казань-Самара-Казань. За это время не было встречено систем на дороге, по которым не выводились предупреждения. Эффективно фильтрует помехи.

Inspector AtlaS

Переключаться можно между несколькими пресетами настроек. Также в отличие от других моделей, поддерживается электронная картография eMAP. Видеорегистартор определяет местонахождения автомобиля и на основе этих данных автоматически меняет чувствительность и вывод уведомлений.

Видеосъемка

Установлен флагманский процессор Ambarella A12A55 с высокочувствительной матрицей Sony IMX335. Съемку ведет в разрешении Quad HD с высоким битрейтом.

Дневная съемка Inspector AtlaS

Номерные знаки читаемы в своем и соседнем потоке. В ночное время сохраняется хорошая информативность снимаемых роликов.

Ночная съемка Inspector AtlaS

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorInspector AtlaS – видеорегистартор с сигнатурным радар-детектором и электронной картографией eMap. К плюсам отнесем Wi-Fi с бесплатным приложением и упрощенным способом обновления базы данных, а также прошивки. Высокое качество снимаемых роликов, слот для резервной карты памяти, два варианта адаптера питания в комплекте, быстросъемный поворотный крепеж, компактные габариты.
Inspector AtlaS получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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