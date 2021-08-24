Обзор Inspector AtlaS. Видеорегистартор с сигнатурным радар-детектором и eMap

Произведен видеорегистратор в Южной Корее, сопровождается 2-летней гарантией. Средняя стоимость на момент публикации составляет 26 990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Упакован в коробку с описанием ключевых его особенностей и данными по характеристикам. Комплект включает кардридер, крепление на лобовое стекло, адаптер питания в прикуриватель, адаптер для прямого монтажа в цепь питания автомобиля, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.
Такой способ крепежа будет оптимальным в условии суровых российских зим и жаркой погоды в летний период. Не отлипает от поверхности стекла. Поддерживается поворот на 360 градусов.
В блок крепления встроены модули глобального позиционирования GPS, GLONASS и GALILEO. На холодный старт уходит короткое время, качество соединения стабильное.
Питание подается в основание крепежа. В комплекте с устройством предусмотрели два варианта: в прикуриватель или в бортовую цепь питания автомобиля.
Длина кабелей позволит организовать скрытый подвод кабеля. Зафиксированным на стекле он не привлекает внимание со стороны улицы.
Оснащен объективом, собранным из группы стеклянных линз с ИК слоем. У Inspector AtlaS угол обзора составляет 135 градусов.
Выполнен видеорегистратор в компактном корпусе. Используется современная патч-антенна.
Изображение выводится на 3-дюймовый IPS-дисплей. Изображение с него хорошо читается под разными углами наклона, как в дневное, так и ночное время.
Управление сенсорное. На нажатия экран реагирует точно. Интерфейс адаптирован под нажатие пальцами.
Во время движения с помощью него можно контролировать данные по стационарным и переносным радарам и камерам. Все важные данные дублируются голосовыми подсказками.
Яркостью экрана можно управлять, как и громкостью звуковых и голосовых уведомлений.
Видеорегистартор оснащен двумя слотами под карты памяти microSD. Поддерживаются накопители объемом до 256 Гбайт.
С помощью него можно проводить актуализацию версии базы данных и прошивки. Так обновление проходит без съема с лобового стекла.
Есть раздел с детальными настройками системы.
Просмотр потокового изображения с камеры.
Перенос и удаление выбранных отснятых файлов.
Выбор одного из режимов работы радар-детектора и управление ими.
Дополнительные параметры срабатывания, пороги скорости, действия порога скорости, отключение диапазонов.
Детальная настройка вывода предупреждений по стационарным точкам.
Управление видеосъемкой.
Общие параметры системы.
Оснащен сигнатурным радар-детектором, уверенно детектирующий разные типы комплексов. Мы тестировали его длительно в условиях мегаполиса, а также поездки Казань-Самара-Казань. За это время не было встречено систем на дороге, по которым не выводились предупреждения. Эффективно фильтрует помехи.
Переключаться можно между несколькими пресетами настроек. Также в отличие от других моделей, поддерживается электронная картография eMAP. Видеорегистартор определяет местонахождения автомобиля и на основе этих данных автоматически меняет чувствительность и вывод уведомлений.