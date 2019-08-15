Обзор Inspector Barracuda. Комбо-видеорегистратор сезона 2019

Не так давно был анонсирован выход комбо-видеорегистратора Inspector Barracuda с традиционной рупорной антенной и поддержкой съемки в Full HD разрешении. Новинка оснащена GPS и ГЛОНАСС модулями, а также получила стеклянную оптику с ИК-напылением. У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться с вами опытом длительной эксплуатации на дорогах Казани и близлежащих регионов.

Inspector Barracuda обзор

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Комплектация

В комплекте с видеорегистратором идет крепление на лобовое стекло, адаптер питания в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением устройства и данные по техническим характеристикам.

Внешний вид

Выполнен Inspector Barracuda в классическом для такого форм-фактора корпусе из черного пластика с матовым покрытием. Внешний вид аккуратный и выдержанный.

Изображение выводится на 2.4-дюймовый цветной дисплей. На экран во время движения выводится скорость движения, потоковое изображение с камеры и данные по комплексам контроля на дороге.

В верхней зоне расположен выступающий козырек, уменьшающий вероятность появления бликов и засветов на экране при эксплуатации в светлое время суток.

По краям по две механические кнопки, отвечающие за управление, и быстрый доступ к основным функциям радар-детектора и видеорегистратора.

Плюс по одной кнопке слева для выключения видеозаписи и сверху для ручного отключения самого видеорегистратора.

Справа слот для карты памяти формата microSD с поддержкой емких накопителей, скрытая кнопка перезагрузки и гнездо питания.

С противоположной стороны микрофон. Спереди объектив, собранный из группы стеклянных линз с ИК-напылением. Угол обзора 135 градусов, апертура F/2.0.

Также тут приемник рупорной антенны и лазерного приемника. Общие габариты устройства составляют 8 x 5 x 10 см, при весе в 190 граммов.

На верхнем торце направляющие под площадку крепления. Снимается сдвигом, оно быстросъемное. Фиксируется он надежно, при движении по неровным дорогам не дребезжит.

Используется вакуумная присоска. Предусмотрена возможность изменения угла наклона и поворота вокруг оси.

Настройки

Меню разделено на пять вкладок. В первой вкладке выводятся отснятые ранее файлы с возможностью просмотра, удаления и защиты от перезаписи.

Во второй ведется управление активным радар-детектором. Корректируются режимы работы и дополнительные параметры.

Изменяется битрейт съемки. Длительность роликов и другие опции съемки.

GPS-информатор выведен в отдельную вкладку. Тут также можно будет изменить работу под свои предпочтения.

Радар-детектор

В отдельной вкладке меняются общие параметры работы видеорегистратора.Inspector Barracuda использует традиционную рупорную антенну, детектирующую сигнал используемых в России и СНГ комплексов. Предлагается несколько режимов работы радар-детектора. Есть интеллектуальный режим IQ.

Чувствительность хорошая. Предупреждения по радару выводились заблаговременно, позволяя скорректировать скорость во избежание получения штрафов. В условиях мегаполиса встречались единичные ложные срабатывания. Детектировались новые переносные комплексы с маломощным излучением.

Также используется связка из модуля GPS/GLONASS и базы стационарных точек. В базе присутствуют комплексы, установленные летом текущего года. Дальность вывода предупреждений можно корректировать, также выбирая скорость. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке с фиксацией точек входа и выхода. Есть все типы комплексов. За время длительных тестов штрафы получены не были.

Тесты

Дневная съемка Inspector Barracuda

За обработку изображения с матрицы SOI JX-F22 отвечает процессор iCatch SPCA6350M с тактовой частотой 450 МГц. Съемка ведется в Full HD разрешении.

Ночная съемка Inspector Barracuda

Ролики с высоким качеством. Резкость держится по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии.

Трасса Inspector Barracuda

Ночные ролики с хорошей видимостью на дальних расстояниях. Записанные файлы могут использоваться в качестве доказательной базы при разборе спорных ситуаций.

Итоги по Inspector Barracuda

Inspector Barracuda хорошо сбалансированный комбо-видеорегистратор с высоким качеством съемки, точным детектированием, тонкими настройками, несколькими режимами работы, корейской сборкой, хорошим наполнением базы камер и поддержкой емких накопителей.