Обзор Inspector Barracuda. Комбо-видеорегистратор сезона 2019

2019-08-15, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Inspector Barracuda; [203]
Не так давно был анонсирован выход комбо-видеорегистратора Inspector Barracuda с традиционной рупорной антенной и поддержкой съемки в Full HD разрешении. Новинка оснащена GPS и ГЛОНАСС модулями, а также получила стеклянную оптику с ИК-напылением. У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться с вами опытом длительной эксплуатации на дорогах Казани и близлежащих регионов.

Inspector Barracuda

Продажи уже стартовали. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Inspector Barracuda обзор

Комплектация

В комплекте с видеорегистратором идет крепление на лобовое стекло, адаптер питания в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением устройства и данные по техническим характеристикам.

Inspector Barracuda

Внешний вид

Выполнен Inspector Barracuda в классическом для такого форм-фактора корпусе из черного пластика с матовым покрытием. Внешний вид аккуратный и выдержанный.

Inspector Barracuda

Изображение выводится на 2.4-дюймовый цветной дисплей. На экран во время движения выводится скорость движения, потоковое изображение с камеры и данные по комплексам контроля на дороге.

Inspector Barracuda

В верхней зоне расположен выступающий козырек, уменьшающий вероятность появления бликов и засветов на экране при эксплуатации в светлое время суток.

Inspector Barracuda

По краям по две механические кнопки, отвечающие за управление, и быстрый доступ к основным функциям радар-детектора и видеорегистратора.

Inspector Barracuda

Плюс по одной кнопке слева для выключения видеозаписи и сверху для ручного отключения самого видеорегистратора.

Inspector Barracuda

Справа слот для карты памяти формата microSD с поддержкой емких накопителей, скрытая кнопка перезагрузки и гнездо питания.

Inspector Barracuda

С противоположной стороны микрофон. Спереди объектив, собранный из группы стеклянных линз с ИК-напылением. Угол обзора 135 градусов, апертура F/2.0.

Inspector Barracuda

Также тут приемник рупорной антенны и лазерного приемника. Общие габариты устройства составляют 8 x 5 x 10 см, при весе в 190 граммов.

Inspector Barracuda

На верхнем торце направляющие под площадку крепления. Снимается сдвигом, оно быстросъемное. Фиксируется он надежно, при движении по неровным дорогам не дребезжит.

Inspector Barracuda

Используется вакуумная присоска. Предусмотрена возможность изменения угла наклона и поворота вокруг оси.

Inspector Barracuda

Настройки

Меню разделено на пять вкладок. В первой вкладке выводятся отснятые ранее файлы с возможностью просмотра, удаления и защиты от перезаписи.

Inspector Barracuda

Во второй ведется управление активным радар-детектором. Корректируются режимы работы и дополнительные параметры.

Inspector Barracuda

Изменяется битрейт съемки. Длительность роликов и другие опции съемки.

Inspector Barracuda

GPS-информатор выведен в отдельную вкладку. Тут также можно будет изменить работу под свои предпочтения.

Inspector Barracuda

В отдельной вкладке меняются общие параметры работы видеорегистратора.

Радар-детектор

Inspector Barracuda использует традиционную рупорную антенну, детектирующую сигнал используемых в России и СНГ комплексов. Предлагается несколько режимов работы радар-детектора. Есть интеллектуальный режим IQ.

Inspector Barracuda

Чувствительность хорошая. Предупреждения по радару выводились заблаговременно, позволяя скорректировать скорость во избежание получения штрафов. В условиях мегаполиса встречались единичные ложные срабатывания. Детектировались новые переносные комплексы с маломощным излучением.

Inspector Barracuda

Также используется связка из модуля GPS/GLONASS и базы стационарных точек. В базе присутствуют комплексы, установленные летом текущего года. Дальность вывода предупреждений можно корректировать, также выбирая скорость. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке с фиксацией точек входа и выхода. Есть все типы комплексов. За время длительных тестов штрафы получены не были.

Inspector Barracuda

Тесты

За обработку изображения с матрицы SOI JX-F22 отвечает процессор iCatch SPCA6350M с тактовой частотой 450 МГц. Съемка ведется в Full HD разрешении.

Дневная съемка Inspector Barracuda

Ролики с высоким качеством. Резкость держится по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии.

Ночная съемка Inspector Barracuda

Ночные ролики с хорошей видимостью на дальних расстояниях. Записанные файлы могут использоваться в качестве доказательной базы при разборе спорных ситуаций.

Трасса Inspector Barracuda

Итоги по Inspector Barracuda

Inspector Barracuda хорошо сбалансированный комбо-видеорегистратор с высоким качеством съемки, точным детектированием, тонкими настройками, несколькими режимами работы, корейской сборкой, хорошим наполнением базы камер и поддержкой емких накопителей.

Комментарии и отзывы Inspector Barracuda
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