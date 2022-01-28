Обзор Inspector Bravo S. Сигнатурный видеорегистратор с Wi-FI

В центре внимания сегодня гибридный видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором. Помимо этого, Inspector Bravo S использует быстросъемное крепление, оснащен модулем Wi-Fi и поддерживающий подключение к смартфону, а также ведет съемку с высоким битрейтом.

Комплектация

На официальном сайте производителя он доступен за 15 490 рублей.Его комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, картридер, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона со всей необходимой информацией и данными, описывающими особенности конструкции и работы.

Внешний вид

Для фиксации на стекле видеорегистратор использует площадку с двухсторонним скотчем. С учетом того, что эксплуатация совпала с сильными морозами, проблем с ним не будет и в течение года при широком диапазоне температур на дорогах России.

Установленный на него видеорегистратор можно вращать на 360 градусов, также менять угол наклона.

Снятие и установка проходят быстро. Для этого в основании крепления есть пазы.

Корпус видеорегистратора выполнен из пластика темно-серого цвета. На его лицевой стороне отсутствуют броские элементы и за счет этого он не привлекает к себе внимание с улицы.

Для удобства монтажа и подвода кабелей реализована сквозная подача питания. Гнездо расположено в основание крепежа.

Установлена патч-антенна, занимающая ограниченную часть корпуса. На этой же стороне объектив, оптическая группа которого состоит из стеклянных линз.

Угол обзора 140 градусов. Есть ИК-слой, снижающий блики от лобового стекла и освещения на дороге.

Изображение выводится на цветной дисплей с диагональю 2.45 дюймов. На него помимо привычной информации также выводятся предупреждения по стационарным и переносным радарам и камерам.

Во время движения на него можно не отвлекаться. Все важные данные сопровождаются звуковыми и голосовыми подсказками на русском языке.

Inspector Bravo S управляется при помощи группы механических кнопок, расположенных под дисплеем. Маркировка, соответствующая выполняемым действиям, нанесена рядом с кнопками.

Настройки

На правом торце слот для карты памяти формата microSD. Мы тесты вели с картой памяти объемом 256 Гбайт.Меню с четырьмя вкладками, в рамках которых сгруппированы настройки для отдельных элементов гибридного видеорегистратора. В первой ведется управления всеми режимами радар-детектора в отдельности.

Автоматическое переключение между режимами в зависимости от текущей скорости.

Выбор параметров видеосъемки. Качество, экспозиция, акселерометр, тип штампа и другие.

База данных и параметры работы GPS-информатора.

Софт

Для смартфонов на iOS и Android доступно бесплатное приложение. После соединения владелец Inspector Bravo S сможет провести актуализацию базы данных и прошивки.

Просмотреть потоковое изображение с камеры.

Управлять всеми параметрами системы. Набор опций дублирует тот, что доступен и на самом устройстве.

Радар-детектор

Вывести список файлов. Выбранные просматриваются и переносятся в память смартфона.Устройство оснащено передовым модулем детектирования активного излучения. Доступен выбор между: Трасса, Город, Город 1, Город 2, IQ. В последнем режиме пресет настроек сменяется автоматически.

Как показала практика эксплуатации в условиях города и трассы, он заблаговременно выводил предупреждения по разным типам систем. Детектировал «КОРДОН» и его модификации, «ВИЗИР», «АМАТА», «КРИС», «СТРЕЛКА» и другим типам комплексов. Не встречали засад и систем, по которым не было предупреждений.

Эффективно ведется отсечение ложных срабатываний от датчиков пассивной безопасности, вышек сотовой связи и других источников. Помимо этого, без внимания не оставались различные типы комплексов со стационарным размещением.

Производитель поддерживает актуальность базы данных регулярно выпуская обновления.

Видеосъемка

Дневная съемка Inspector Bravo S

Ночная съемка Inspector Bravo S

Итоги

Используется связка из процессора iCatch SPCA6350M с матрицей SOI JX-F22. Запись ведется в разрешении Full HD с битрейтом до 18 Мбит/с.Inspector Bravo S – гибридный видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором. Простое и быстрое обновление базы данных и прошивки, точное детектирование, эффективная фильтрация помех, высокая детализация снимаемых видео, удобное и функциональное крепление для лобового стекла, ИК-покрытие у объектива.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".