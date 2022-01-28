Обзор Inspector Bravo S. Сигнатурный видеорегистратор с Wi-FI

На официальном сайте производителя он доступен за 15 490 рублей.
Установленный на него видеорегистратор можно вращать на 360 градусов, также менять угол наклона.
Снятие и установка проходят быстро. Для этого в основании крепления есть пазы.
Корпус видеорегистратора выполнен из пластика темно-серого цвета. На его лицевой стороне отсутствуют броские элементы и за счет этого он не привлекает к себе внимание с улицы.
Для удобства монтажа и подвода кабелей реализована сквозная подача питания. Гнездо расположено в основание крепежа.
Установлена патч-антенна, занимающая ограниченную часть корпуса. На этой же стороне объектив, оптическая группа которого состоит из стеклянных линз.
Угол обзора 140 градусов. Есть ИК-слой, снижающий блики от лобового стекла и освещения на дороге.
Изображение выводится на цветной дисплей с диагональю 2.45 дюймов. На него помимо привычной информации также выводятся предупреждения по стационарным и переносным радарам и камерам.
Во время движения на него можно не отвлекаться. Все важные данные сопровождаются звуковыми и голосовыми подсказками на русском языке.
Inspector Bravo S управляется при помощи группы механических кнопок, расположенных под дисплеем. Маркировка, соответствующая выполняемым действиям, нанесена рядом с кнопками.
На правом торце слот для карты памяти формата microSD. Мы тесты вели с картой памяти объемом 256 Гбайт.
Автоматическое переключение между режимами в зависимости от текущей скорости.
Выбор параметров видеосъемки. Качество, экспозиция, акселерометр, тип штампа и другие.
База данных и параметры работы GPS-информатора.
Просмотреть потоковое изображение с камеры.
Управлять всеми параметрами системы. Набор опций дублирует тот, что доступен и на самом устройстве.
Вывести список файлов. Выбранные просматриваются и переносятся в память смартфона.
Как показала практика эксплуатации в условиях города и трассы, он заблаговременно выводил предупреждения по разным типам систем. Детектировал «КОРДОН» и его модификации, «ВИЗИР», «АМАТА», «КРИС», «СТРЕЛКА» и другим типам комплексов. Не встречали засад и систем, по которым не было предупреждений.
Эффективно ведется отсечение ложных срабатываний от датчиков пассивной безопасности, вышек сотовой связи и других источников. Помимо этого, без внимания не оставались различные типы комплексов со стационарным размещением.
Производитель поддерживает актуальность базы данных регулярно выпуская обновления.