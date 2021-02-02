Обзор Inspector MapS. Флагманский комбо-видеорегистратор

Тестируемый сегодня комбо-видеорегистратор Inspector MapS предлагает сразу ряд интересных возможностей и особенностей. Это видеорегистратор, совмещенный с сигнатурным радар-детектором, оснащенный Wi-Fi модулем с поддержкой обновления ПО и базы данных, собственным мобильным приложением, поворотным креплением с магнитной фиксацией, IPS-дисплеем, электронной картографией eMap и интеллектуальным режимом парковки. Оснащен он процессором Ambarella А12 и матрицей SONY Starvis IMX.

Inspector MapS

Корейская сборка и 2 года гарантии. Рекомендованная стоимость составляет 17 990 рублей.

Inspector MapS обзор

Комплектация

Inspector MapS

Упакован в коробку с подробной информацией по особенностям работы и характеристикам. Комплектация включает адаптер питания в прикуриватель, блок для скрытого монтажа питания, площадку для крепления на стекле, карту памяти объемом 32 Гбайт, различную документацию. Набор соответствует моделям премиального уровня.

Inspector MapS

Внешний вид

Используется быстросъемный вариант с магнитным креплением. Но в отличие от реализаций, которые мы видели ранее, тут есть возможность поворота вокруг оси. Выбранное положение в последующем фиксируется накатанной гайкой.

Inspector MapS

Съем и установка без риска повреждения при эксплуатации при сильных морозах. Отдельно отметим, что основание на стекле фиксируется при помощи двухстороннего скотча.

Inspector MapS

Разъем питания находится в самом креплении. Так упрощается аккуратный подвод кабеля. Изначально в комплекте предусмотрели монтажный комплект к бортовой сети автомобиля со встроенным предохранителем.

Inspector MapS

Видеорегистратор можно будет спрятать за салонным зеркалом, не отнимая полезной площади обзора. Со стороны улицы он остается неприметным.

Inspector MapS

Общие габариты у Inspector MapS компактные. На лицевой стороне из ключевых элементов можно выделить патч-антенну и объектив камеры. Собран тут он из группы стеклянных линз с углом обзора 155 градусов.

Inspector MapS

Изображение выводится на 3-дюймовый IPS-дисплей. Изображение с него хорошо читается под разными углами наклона в дневное и ночное время.

Inspector MapS

С помощью него можно контролировать направление съемки и данные по камерам и радарам по пути движения. Поддерживаются голосовые подсказки. Яркость и громкость регулируются.

Inspector MapS

Корпус видеорегистратора оснащен только одной кнопкой. Взаимодействие с интерфейсом осуществляется с помощью сенсора. Интерфейс соответственно адаптирован под такой способ подключения.

Inspector MapS

На левой грани находится слот под карту памяти microSD. Изначально устройство комплектуется быстрой картой памяти SAMSUNG EVO Plus 32Gb UHS-I. Визуально видеорегистратор производит приятное впечатление. Сборка премиального уровня.

Настройки

Inspector MapS

Для вывода меню необходимо предварительно вывести стартовый интерфейс. Оформлен экран управления в виде четырех ключевых разделов.

Inspector MapS

Выставляются параметры для доступных режимов под радар-детектор.

Inspector MapS

Корректируются действия GPS-информатора.

Inspector MapS

Общие настройки системы и условия съемки. Вместо разрешения корректируется битрейт для съемки в движении и на время парковки.

Приложение

Inspector MapS оснащен модулем Wi-Fi, позволяющим подключаться к нему удаленно. Для iOS и Android придется загрузить приложение Inspector Combo Wi-Fi. Само устройство открывает точку доступа.

Inspector MapS

Перед подключением предлагается выбрать один из типов устройств для предварительной загрузки прошивки и базы данных. В последующем можно провести обновление устройства прямо в автомобиле.

Inspector MapS

Выводится список отснятых файлов. Выбранный можно удалить или скачать в память смартфона.

Inspector MapS

Отображение потокового изображения с камеры.

Inspector MapS

Проведение настроек. Тут полностью дублируются все опции.

Inspector MapS

Inspector MapS

Детектирование

Видеорегистратор оснащен современным сигнатурным модулем, уверенно детектирующим радары и комплексы с активным излучением. Дальность обнаружения с запасом для того, чтобы успеть скорректировать скорость движения. Есть несколько режимов работы радар-детектора, чаще всего использовали IQ, в нем автоматически подбирается пресет.

Inspector MapS

Также стоит отметить, что в отличие от моделей конкурентов, тут используется не только отслеживание скорости, но и электронная картография eMap. Определяется местонахождение автомобиля и на основе этого выставляется разрешенная скорость на этом участке.

Inspector MapS

Эффективно работает система подавления помех. В условиях мегаполиса ложные срабатывания замечены не были. База сигнатур обновляется регулярно. За время тестирования предупреждения выводились по всем переносным камерам, встречаемым на дорогах.

Inspector MapS

Есть также три системы глобального позиционирования: GPS + GLONASS + GALILEO. На холодный старт уходит минимальное время. Точность определения скорости высокая в условиях трассы и плотной городской застройки. Наполнение базы хорошее. Устройство также поддерживает одновременный вывод данных по переносным и стационарным системам.

Видеосъемка

За обработку изображения в Inspector MapS отвечает высокопроизводительный процессор Ambarella А12. Оснащен светочувствительным сенсором SONY Starvis IMX.

Дневная съемка Inspector MapS

Улучшено качество ночной съемки. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Для просмотра файлов не требуется установка дополнительных кодеков и софта.

Ночная съемка Inspector MapS

Итоги по Inspector MapS

Золото. Выбор редакции MegaObzorInspector MapS – комбо-видеорегистратор флагманского уровня со съемкой в высоком битрейте, уверенным детектированием комплексов с активным излучением, хорошим наполнением базы стационарных точек, информативным дисплеем с сенсорным управлением, комплектной картой памяти объемом 32 Гбайт, быстросъемным магнитным креплением, монтажным набором для прямого монтажа в бортовую сеть автомобиля. eMap уникальная технология, на российском рынке ее использует только компания Inspector
Inspector MapS получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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