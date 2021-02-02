Обзор Inspector MapS. Флагманский комбо-видеорегистратор

Тестируемый сегодня комбо-видеорегистратор Inspector MapS предлагает сразу ряд интересных возможностей и особенностей. Это видеорегистратор, совмещенный с сигнатурным радар-детектором, оснащенный Wi-Fi модулем с поддержкой обновления ПО и базы данных, собственным мобильным приложением, поворотным креплением с магнитной фиксацией, IPS-дисплеем, электронной картографией eMap и интеллектуальным режимом парковки. Оснащен он процессором Ambarella А12 и матрицей SONY Starvis IMX.

Inspector MapS обзор

Корейская сборка и 2 года гарантии. Рекомендованная стоимость составляет 17 990 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с подробной информацией по особенностям работы и характеристикам. Комплектация включает адаптер питания в прикуриватель, блок для скрытого монтажа питания, площадку для крепления на стекле, карту памяти объемом 32 Гбайт, различную документацию. Набор соответствует моделям премиального уровня.

Внешний вид

Используется быстросъемный вариант с магнитным креплением. Но в отличие от реализаций, которые мы видели ранее, тут есть возможность поворота вокруг оси. Выбранное положение в последующем фиксируется накатанной гайкой.

Съем и установка без риска повреждения при эксплуатации при сильных морозах. Отдельно отметим, что основание на стекле фиксируется при помощи двухстороннего скотча.

Разъем питания находится в самом креплении. Так упрощается аккуратный подвод кабеля. Изначально в комплекте предусмотрели монтажный комплект к бортовой сети автомобиля со встроенным предохранителем.

Видеорегистратор можно будет спрятать за салонным зеркалом, не отнимая полезной площади обзора. Со стороны улицы он остается неприметным.

Общие габариты у Inspector MapS компактные. На лицевой стороне из ключевых элементов можно выделить патч-антенну и объектив камеры. Собран тут он из группы стеклянных линз с углом обзора 155 градусов.

Изображение выводится на 3-дюймовый IPS-дисплей. Изображение с него хорошо читается под разными углами наклона в дневное и ночное время.

С помощью него можно контролировать направление съемки и данные по камерам и радарам по пути движения. Поддерживаются голосовые подсказки. Яркость и громкость регулируются.

Корпус видеорегистратора оснащен только одной кнопкой. Взаимодействие с интерфейсом осуществляется с помощью сенсора. Интерфейс соответственно адаптирован под такой способ подключения.

Настройки

На левой грани находится слот под карту памяти microSD. Изначально устройство комплектуется быстрой картой памяти SAMSUNG EVO Plus 32Gb UHS-I. Визуально видеорегистратор производит приятное впечатление. Сборка премиального уровня.

Для вывода меню необходимо предварительно вывести стартовый интерфейс. Оформлен экран управления в виде четырех ключевых разделов.

Выставляются параметры для доступных режимов под радар-детектор.

Корректируются действия GPS-информатора.

Приложение

Общие настройки системы и условия съемки. Вместо разрешения корректируется битрейт для съемки в движении и на время парковки.Inspector MapS оснащен модулем Wi-Fi, позволяющим подключаться к нему удаленно. Для iOS и Android придется загрузить приложение Inspector Combo Wi-Fi. Само устройство открывает точку доступа.

Перед подключением предлагается выбрать один из типов устройств для предварительной загрузки прошивки и базы данных. В последующем можно провести обновление устройства прямо в автомобиле.

Выводится список отснятых файлов. Выбранный можно удалить или скачать в память смартфона.

Отображение потокового изображения с камеры.

Проведение настроек. Тут полностью дублируются все опции.

Детектирование

Видеорегистратор оснащен современным сигнатурным модулем, уверенно детектирующим радары и комплексы с активным излучением. Дальность обнаружения с запасом для того, чтобы успеть скорректировать скорость движения. Есть несколько режимов работы радар-детектора, чаще всего использовали IQ, в нем автоматически подбирается пресет.

Также стоит отметить, что в отличие от моделей конкурентов, тут используется не только отслеживание скорости, но и электронная картография eMap. Определяется местонахождение автомобиля и на основе этого выставляется разрешенная скорость на этом участке.

Эффективно работает система подавления помех. В условиях мегаполиса ложные срабатывания замечены не были. База сигнатур обновляется регулярно. За время тестирования предупреждения выводились по всем переносным камерам, встречаемым на дорогах.

Видеосъемка

Дневная съемка Inspector MapS

Есть также три системы глобального позиционирования: GPS + GLONASS + GALILEO. На холодный старт уходит минимальное время. Точность определения скорости высокая в условиях трассы и плотной городской застройки. Наполнение базы хорошее. Устройство также поддерживает одновременный вывод данных по переносным и стационарным системам.За обработку изображения в Inspector MapS отвечает высокопроизводительный процессор Ambarella А12. Оснащен светочувствительным сенсором SONY Starvis IMX.

Ночная съемка Inspector MapS

Улучшено качество ночной съемки. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Для просмотра файлов не требуется установка дополнительных кодеков и софта.

Итоги по Inspector MapS

Inspector MapS – комбо-видеорегистратор флагманского уровня со съемкой в высоком битрейте, уверенным детектированием комплексов с активным излучением, хорошим наполнением базы стационарных точек, информативным дисплеем с сенсорным управлением, комплектной картой памяти объемом 32 Гбайт, быстросъемным магнитным креплением, монтажным набором для прямого монтажа в бортовую сеть автомобиля. eMap уникальная технология, на российском рынке ее использует только компания Inspectorполучает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".