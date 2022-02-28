Обзор Inspector Mike S. Компактный видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором

Тестируемый сегодня видеорегистартор с сигнатурным радар-детектором Inspector Mike S является одним из самых компактных на момент начала 2022 года. Для этой модели заявлены поворотное крепление, Wi-Fi модуль с приложением, съемка с высокой детализацией и южнокорейская сборка.

Комплектация

На официальном сайте для него заявлена стоимость в 18690 рублей.Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, картридер, крепление на лобовое стекло, гарантийный талон и руководство пользователя на русском языке. Собрано все в коробке с изображением видеорегистратора и данными по техническим характеристикам.

Внешний вид

Для фиксации на лобовом стекле используется площадка с двухсторонним скотчем, поддерживающим поворот на 360 градусов и изменение угла съемки.

Кабель питания подключается в основание крепежа, обеспечивая сквозную подачу. Снимается и ставится сдвигом в пазы.

Габариты для такого типа устройств компактные. На стекле занимает ограниченное пространство на лобовом стекле.

Выполнен в корпусе из пластика черного цвета. Внешние его поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев и пылью.

Оснащается Inspector Mike S цветным дисплеем с диагональю 2.45 дюймов. Изображение с экрана хорошо читается под разными углами наклона.

Интерфейс проработан, он информативен как в вопросах контроля текущего направления, так и получения данных по камерам и радарам по пути движения.

Поддерживает голосовые и звуковые предупреждения. Громкостью можно управлять, это же касается и яркости экрана.

По краям от экрана на боковых рамках выведены группы механических кнопок. Выполняемые действия нанесены в виде пиктограмм.

Справа слот для карты памяти формата microSD. Тестирование этого видеорегистратора велось с накопителем объемом 128 Гбайт.

На основании вентиляционная решетка и наклейка с техническими данными. Сборка этого видеорегистратора проводилась в Корее.

Настройка

На лицевую сторону направлен объектив, состоящий из шести стеклянных линз с инфракрасным покрытием. Помимо него лазерный приемник и окошко горизонтального рупора.Опции настроек разделены на четыре вкладки. В первой ведется управления предустановленными режимами работы: ГОРОД, ГОРОД-1, ГОРОД-2, ТРАССА.

Выбирается максимальная скорость, настраивается автоприглушение. Режим «не беспокоить». Приоритет оповещений.

Выбор порога скорости, при которой будет проходить автоматическое переключение между разными режимами работы.

Качество видеозаписи. Цикл записи. Экспозиция, тип штампа.

Дистанция вывода оповещений по стационарным точкам. Сигнал превышения. Оповещения по типам камеры.

Режим работы экрана. Выбор интервала времени для его автоматического отключения. Экран приветствия.

Софт

Для iOS и Android доступно бесплатное приложение. При подключении к точке доступа Wi-Fi, проводится автоматическая проверка актуальности прошивки и базы данных в Inspector Mike S.

При доступном обновлении оно проводится без снятия видеорегистратора со стекла. Удобно и быстро.

Список отснятых файлов с сортировкой между обычными роликами и теми, что были записаны при срабатывании датчика удара.

Выбранные можно перенести в память смартфона. Также можно просмотреть их с выводом информации по скорости и геоданным.

Радар-детектор

Проведение настроек. Тут список дублирует тот, что доступен на самом видеорегистраторе.В этой модели используется передовая сигнатурная технология детектирования. Он дает точное детектирование различных типов комплексов, включая и новые типы систем с маломощным излучением. Inspector Mike S эксплуатировался на дорогах Казани и РТ, за это время выводил предупреждения по разным переносным радарам.

Отсекались ложные срабатывания от вышек ЛЭП, датчиков в автоматических дверях. Дальность вывода предупреждений позволяла заблаговременно принять решение по необходимости снижения скорости. Отдельно отметим одновременный вывод информации по двум типам камер, например, стационарная фотокамера и переносная система с радаром, которая ведет работу в зоне действия фотокамеры.

Актуальность базы не вызвала вопросов. Выводились предупреждения по системам, которые были установлены в Казани в январе 2022 года.

Видеосъемка

Дневная съемка Inspector Mike S

Ночная съемка Inspector Mike S

Итоги

Работает на базе процессора iCatch SPCA6350M с тактовой частотой 450 МГц с матрицей SOI JX-F22. Угол обзора 145 градусов. Разрешение Full HD с битрейтом 18 Мбит/с.Inspector Mike S – компактный видеорегистартор с сигнатурным радар-детектором. Высокое качество съемки в дневное и ночное время, простое и быстрое обновление базы данных и прошивки с помощью приложения для смартфона, поддержка емких карт памяти, детальные настройки работы системы, поворотное крепление.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".