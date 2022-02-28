Обзор Inspector Mike S. Компактный видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором

Тестируемый сегодня видеорегистартор с сигнатурным радар-детектором Inspector Mike S является одним из самых компактных на момент начала 2022 года. Для этой модели заявлены поворотное крепление, Wi-Fi модуль с приложением, съемка с высокой детализацией и южнокорейская сборка.

Inspector Mike S

На официальном сайте для него заявлена стоимость в 18690 рублей.

Комплектация

Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, картридер, крепление на лобовое стекло, гарантийный талон и руководство пользователя на русском языке. Собрано все в коробке с изображением видеорегистратора и данными по техническим характеристикам.

Inspector Mike S

Внешний вид

Для фиксации на лобовом стекле используется площадка с двухсторонним скотчем, поддерживающим поворот на 360 градусов и изменение угла съемки.

Inspector Mike S

Кабель питания подключается в основание крепежа, обеспечивая сквозную подачу. Снимается и ставится сдвигом в пазы.

Inspector Mike S

Габариты для такого типа устройств компактные. На стекле занимает ограниченное пространство на лобовом стекле.

Inspector Mike S

Выполнен в корпусе из пластика черного цвета. Внешние его поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев и пылью.

Inspector Mike S

Оснащается Inspector Mike S цветным дисплеем с диагональю 2.45 дюймов. Изображение с экрана хорошо читается под разными углами наклона.

Inspector Mike S

Интерфейс проработан, он информативен как в вопросах контроля текущего направления, так и получения данных по камерам и радарам по пути движения.

Inspector Mike S

Поддерживает голосовые и звуковые предупреждения. Громкостью можно управлять, это же касается и яркости экрана.

Inspector Mike S

По краям от экрана на боковых рамках выведены группы механических кнопок. Выполняемые действия нанесены в виде пиктограмм.

Inspector Mike S

Справа слот для карты памяти формата microSD. Тестирование этого видеорегистратора велось с накопителем объемом 128 Гбайт.

Inspector Mike S

На основании вентиляционная решетка и наклейка с техническими данными. Сборка этого видеорегистратора проводилась в Корее.

Inspector Mike S

На лицевую сторону направлен объектив, состоящий из шести стеклянных линз с инфракрасным покрытием. Помимо него лазерный приемник и окошко горизонтального рупора.

Настройка

Опции настроек разделены на четыре вкладки. В первой ведется управления предустановленными режимами работы: ГОРОД, ГОРОД-1, ГОРОД-2, ТРАССА.

Inspector Mike S

Выбирается максимальная скорость, настраивается автоприглушение. Режим «не беспокоить». Приоритет оповещений.

Inspector Mike S

Выбор порога скорости, при которой будет проходить автоматическое переключение между разными режимами работы.

Inspector Mike S

Качество видеозаписи. Цикл записи. Экспозиция, тип штампа.

Inspector Mike S

Дистанция вывода оповещений по стационарным точкам. Сигнал превышения. Оповещения по типам камеры.

Inspector Mike S

Режим работы экрана. Выбор интервала времени для его автоматического отключения. Экран приветствия.

Inspector Mike S

Софт

Для iOS и Android доступно бесплатное приложение. При подключении к точке доступа Wi-Fi, проводится автоматическая проверка актуальности прошивки и базы данных в Inspector Mike S.

Inspector Mike S

При доступном обновлении оно проводится без снятия видеорегистратора со стекла. Удобно и быстро.

Inspector Mike S

Список отснятых файлов с сортировкой между обычными роликами и теми, что были записаны при срабатывании датчика удара.

Inspector Mike S

Выбранные можно перенести в память смартфона. Также можно просмотреть их с выводом информации по скорости и геоданным.

Inspector Mike S

Проведение настроек. Тут список дублирует тот, что доступен на самом видеорегистраторе.

Радар-детектор

В этой модели используется передовая сигнатурная технология детектирования. Он дает точное детектирование различных типов комплексов, включая и новые типы систем с маломощным излучением. Inspector Mike S эксплуатировался на дорогах Казани и РТ, за это время выводил предупреждения по разным переносным радарам.

Inspector Mike S

Отсекались ложные срабатывания от вышек ЛЭП, датчиков в автоматических дверях. Дальность вывода предупреждений позволяла заблаговременно принять решение по необходимости снижения скорости. Отдельно отметим одновременный вывод информации по двум типам камер, например, стационарная фотокамера и переносная система с радаром, которая ведет работу в зоне действия фотокамеры.

Inspector Mike S

Актуальность базы не вызвала вопросов. Выводились предупреждения по системам, которые были установлены в Казани в январе 2022 года.

Inspector Mike S

Видеосъемка

Работает на базе процессора iCatch SPCA6350M с тактовой частотой 450 МГц с матрицей SOI JX-F22. Угол обзора 145 градусов. Разрешение Full HD с битрейтом 18 Мбит/с.

Дневная съемка Inspector Mike S

Ночная съемка Inspector Mike S

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorInspector Mike S – компактный видеорегистартор с сигнатурным радар-детектором. Высокое качество съемки в дневное и ночное время, простое и быстрое обновление базы данных и прошивки с помощью приложения для смартфона, поддержка емких карт памяти, детальные настройки работы системы, поворотное крепление.
Inspector Mike S получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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